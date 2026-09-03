City Guide 03.09.2026

To «Πριν & Μετά τα Παιδιά» επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας για μια απολαυστική παράσταση

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Το «ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ τα παιδιά» επιστρέφει στις 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας με τους Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρη Μακαλιά, Ευγενία Σαμαρά και Κώστα Μαλιάτση
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Πριν & Μετά τα Παιδιά» επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Πέτρας.
  • Η παράσταση είναι ένα διαδραστικό debate για τη ζωή γονιών και μη, με χιούμορ και αλήθειες.
  • Οι οικοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται εμπειρίες.
  • Το κοινό γίνεται πρωταγωνιστής σε μια παράσταση με γέλιο, ταύτιση και αυτοσχεδιασμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη! Μετά την πρόσφατη μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το «ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ τα παιδιά» επιστρέφει ακόμη πιο ανανεωμένο και πιο διαδραστικό.

Η παράσταση «Πριν & Μετά τα Παιδιά» με τους Δημήτρη Μακαλιά, Ελένη Χαραλαμπούδη, Κώστα Μαλιάτση και Ευγενία Σαμαρά στο Θέατρο Πέτρας.

Τι συμβαίνει πραγματικά στη ζωή των γονιών;

Και τι στη ζωή όσων το Σαββατοκύριακο δεν έχουν τέσσερα παιδικά πάρτι;

Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται στη σκηνή, σε μια ζωντανή διαδραστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την πραγματική ζωή.

Οι οικοδεσπότες Έλενα Χαραλαμπούδη (5 Minute Mum), Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά, σε ένα απολαυστικό debate που μπλέκει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό.

Ετοιμάσου… Το κοινό δεν μένει απλός θεατής. Γίνεται πρωταγωνιστής σε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές.

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας: https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/prin-kai-meta-ta-paidia-theatro-petras/

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ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Πέτρας Πριν & Μετά τα Παιδιά
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