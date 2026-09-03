Μουσικά Νέα 03.09.2026

Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!

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Το επικό στιγμιότυπο στο «Drive to Monza», όπου ο Charles Leclerc πείραξε την κονσόλα της Peggy Gou
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Charles Leclerc και ο Lewis Hamilton παρευρέθηκαν στην εκδήλωση «Drive to Monza».
  • Η DJ Peggy Gou ανέλαβε τη μουσική της βραδιάς.
  • Ο Leclerc άγγιξε την κονσόλα της DJ, προκαλώντας δυνατό ήχο.
  • Το περιστατικό εκτονώθηκε με γέλια και πειράγματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους φίλους της Ferrari στο «Drive to Monza», όπου οι Charles Leclerc και Lewis Hamilton βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής. Η εκδήλωση τα είχε όλα, από τον παλμό των οπαδών της θρυλικής ιταλικής ομάδας μέχρι τα μουσικά σετ της διάσημης DJ και παραγωγού Peggy Gou, η οποία ανέλαβε να απογειώσει τη διάθεση της βραδιάς με τις μουσικές της επιλογές.

charles_leclaire
https://www.instagram.com/charles_leclerc/?hl=el

Ωστόσο, η κατάσταση πήρε μια απρόβλεπτη και άκρως χιουμοριστική τροπή όταν οι δύο κορυφαίοι οδηγοί της Formula 1 πλησίασαν την κονσόλα της καλλιτέχνιδας για να χαιρετήσουν και να ζήσουν από κοντά την ατμόσφαιρα. Ο Charles Leclerc, νιώθοντας την περιέργεια και τον πειρασμό να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στα decks, αποφάσισε να πάρει μια γεύση από την τέχνη της μουσικής παραγωγής, αγνοώντας προφανώς τις συνέπειες.

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Με μια αυθόρμητη και γρήγορη κίνηση, ο Μονεγάσκος πιλότος άγγιξε ένα από τα βασικά πλήκτρα του επαγγελματικού εξοπλισμού, προκαλώντας μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έναν εκκωφαντικό, διαπεραστικό ήχο. Ο θόρυβος ήταν τόσο ξαφνικός και δυνατός που τόσο ο ίδιος όσο και τα άτομα που στέκονταν γύρω του αναγκάστηκαν να καλύψουν αμέσως τα αυτιά τους για να προστατευτούν.

Το απρόοπτο αυτό στιγμιότυπο εκτονώθηκε γρήγορα μέσα σε γέλια και πειράγματα, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι αστέρες της ταχύτητας διαθέτουν έντονη αυτοσαρκαστική διάθεση. Το κοινό απόλαυσε την ανθρώπινή τους πλευρά, μακριά από την πίεση, κλείνοντας τη βραδιά με τις καλύτερες εντυπώσεις και άφθονο χιούμορ.

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Charles Leclerc Lewis Hamilton Peggy Gou
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