Μουσικά Νέα 03.09.2026

«Practical Magic 2»: Ποια τραγούδια των Olivia Rodrigo και Stevie Nicks θα ακούσουμε στην ταινία

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Η Stevie Nicks επιστρέφει μουσικά στο σύμπαν του «Practical Magic», ενώ η Olivia Rodrigo αποκτά τη δική της ξεχωριστή στιγμή.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Stevie Nicks και η Olivia Rodrigo θα συμμετέχουν στο soundtrack του «Practical Magic 2».
  • Το τραγούδι «Landslide» της Stevie Nicks θα ακουστεί σε μία σκηνή της ταινίας.
  • Το τραγούδι «The Cure» της Olivia Rodrigo θα συνοδεύσει διαφορετικό σημείο του sequel.
  • Η Stevie Nicks επιστρέφει μουσικά στο franchise, καθώς το «Crystal» ήταν στο soundtrack της πρώτης ταινίας.
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Η Stevie Nicks και η Olivia Rodrigo μπορεί να ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για ένα αξέχαστο «Landslide», όμως η μουσική τους συνάντηση φαίνεται πως είχε και… μαγική συνέχεια. Οι δύο τραγουδίστριες θα συμμετέχουν στο soundtrack του πολυαναμενόμενου «Practical Magic 2», της νέας ταινίας με τις Sandra Bullock και Nicole Kidman. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά το εντυπωσιακό live τους στο Daisy Chain Fields, όταν η Bullock έκανε ένα μυστηριώδες post που έβαλε τους fans σε σκέψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εικόνα της Olivia Rodrigo και της Stevie Nicks να τραγουδούν μαζί το «Landslide» μπροστά σε περίπου 45.000 θεατές έγινε αμέσως viral και έμοιαζε από μόνη της με σκηνή βγαλμένη από ταινία. Η Sandra Bullock, όμως, φρόντισε να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο ενδιαφέροντα, χαρακτηρίζοντας τις φωνές τους «angel voices» που θα ακούσουμε σε επερχόμενη ταινία. Για λίγο δημιουργήθηκε η εντύπωση πως οι δύο stars είχαν ετοιμάσει κάποιο κοινό τραγούδι ειδικά για το sequel, όμως η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική.

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Όπως επιβεβαιώθηκε, η Stevie Nicks και η Olivia Rodrigo θα έχουν ξεχωριστές μουσικές παρουσίες στο «Practical Magic 2». Το «Landslide» της Nicks θα ακουστεί σε μία σκηνή, ενώ το «The Cure» της Olivia Rodrigo θα συνοδεύσει διαφορετικό σημείο της ταινίας. Και αν αναρωτιέσαι γιατί η συμμετοχή της Stevie Nicks μοιάζει τόσο ταιριαστή, υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος: η τραγουδίστρια είχε ήδη συνδεθεί μουσικά με το πρώτο «Practical Magic» του 1998.

Η Stevie Nicks με εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και καπέλο στο Met Gala.
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Olivia Rodrigo και Stevie Nicks: Από το «Landslide» στο «Practical Magic 2»

Η μουσική συνάντηση των δύο καλλιτέχνιδων πραγματοποιήθηκε στο Daisy Chain Fields, το φεστιβάλ που διοργάνωσε η Olivia Rodrigo στην Καλιφόρνια. Η pop star υποδέχτηκε στη σκηνή τη Stevie Nicks και οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το διαχρονικό «Landslide» των Fleetwood Mac.

Η Olivia Rodrigo με το t-shirt "I was dancing when I was twelve" γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού "drop dead" στο Spotify.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή και για τη Nicks, η οποία μίλησε με ενθουσιασμό για τη νεότερη τραγουδίστρια. Μάλιστα, σχολίασε πως η Olivia της θυμίζει τον εαυτό της όταν ήταν στην ηλικία της και δήλωσε εντυπωσιασμένη από όσα έχει καταφέρει.

Και τελικά, η κοινή τους εμφάνιση αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα iconic live moment. Το «Landslide» θα βρίσκεται στο soundtrack του «Practical Magic 2», δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στη Stevie Nicks και το κινηματογραφικό σύμπαν των μαγισσών.

Η Stevie Nicks επιστρέφει μουσικά στον κόσμο του «Practical Magic»

Για τη Stevie Nicks, η συμμετοχή στο νέο sequel έχει έναν ακόμη πιο συμβολικό χαρακτήρα. Το τραγούδι «Crystal» είχε συμπεριληφθεί στο soundtrack της πρώτης ταινίας «Practical Magic», που κυκλοφόρησε το 1998 και έγινε με τα χρόνια μία από τις πιο αγαπημένες fantasy romance ταινίες.

Η ίδια είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να επιστρέψει μουσικά στο franchise, ακόμη και αστειευόμενη πως θα ήθελε να συμμετέχει στην ταινία με οποιονδήποτε τρόπο. Τελικά, φαίνεται πως η ευχή της πραγματοποιήθηκε, αφού το «Landslide» θα ακουστεί στη νέα ταινία.

Η Stevie Nicks με εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και καπέλο στο Met Gala.
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Έτσι, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, η Stevie Nicks επιστρέφει στο «Practical Magic», αυτή τη φορά με ένα τραγούδι που κουβαλά ήδη τεράστια συναισθηματική αξία για το κοινό της.

Και η Olivia Rodrigo έχει το δικό της τραγούδι στην ταινία

Η Olivia Rodrigo δεν θα εμφανιστεί στο soundtrack μαζί με τη Stevie Nicks, αλλά θα έχει τη δική της ξεχωριστή στιγμή. Το τραγούδι της «The Cure», από το άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, θα χρησιμοποιηθεί σε μία από τις σκηνές του sequel.

Η ίδια έχει μιλήσει με ιδιαίτερα προσωπικά λόγια για το συγκεκριμένο κομμάτι, εξηγώντας πως μέσα από τη διαδικασία της σύνθεσης καταφέρνει πολλές φορές να καταλάβει καλύτερα τα συναισθήματά της. Για την Olivia, το songwriting λειτουργεί σαν ένας τρόπος να βάζει σε τάξη όσα νιώθει και δεν μπορεί πάντα να εκφράσει διαφορετικά.

Το γεγονός ότι το «The Cure» θα αποτελέσει μέρος του «Practical Magic 2» προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στην ήδη δυνατή παρουσία της τραγουδίστριας στην pop culture.

Πότε κυκλοφορεί το «Practical Magic 2»;

Το «Practical Magic 2» επιστρέφει με τις Sandra Bullock και Nicole Kidman στους ρόλους των αδελφών Sally και Gillian Owens. Μαζί τους επιστρέφουν και χαρακτήρες από την πρώτη ταινία, ενώ στο καστ συμμετέχουν και νέα πρόσωπα, όπως οι Joey King, Maisie Williams και Lee Pace.

Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock περπάτησαν στο red carpet της πρεμιέρας του Λονδίνου για το Practical Magic 2.
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Η ταινία αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ το soundtrack αποκτά ήδη τεράστιο ενδιαφέρον χάρη στη συμμετοχή δύο διαφορετικών αλλά εξίσου iconic γενεών της μουσικής: της Stevie Nicks και της Olivia Rodrigo.

Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock στην πρεμιέρα του Λονδίνου για το Practical Magic 2.
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Και κάπως έτσι, το «Landslide» της Stevie Nicks και το «The Cure» της Olivia Rodrigo έρχονται να συναντήσουν ξανά τη μαγεία του «Practical Magic» — αυτή τη φορά σε ένα sequel που οι fans περιμένουν εδώ και χρόνια.

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Olivia Rodrigo Practical Magic 2 Stevie Nicks
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