Γιατί η Miley Cyrus λέγεται πλέον απλώς «Miley»; Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus αποκαλύπτει

Η Miley Cyrus χρησιμοποιεί πλέον μόνο το μικρό της όνομα και ο Billy Ray Cyrus σχολιάζει τη μεγάλη αλλαγή στην καριέρα της

Με μια ματιά Η Miley Cyrus πλέον χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα, "Miley", για την προώθηση του νέου της album.

Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus, υποστηρίζει την απόφαση, δηλώνοντας ότι πάντα την αποκαλούσε έτσι.

Η αλλαγή ονόματος συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου album "Bass Persuades" και δύο εμφανίσεις στο Hollywood Bowl.

Ο Billy Ray Cyrus βλέπει την επιλογή της κόρης του ως φυσική εξέλιξη, συγκρίνοντάς την με άλλους καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί με ένα όνομα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, επιλέγοντας να κρατήσει πλέον μόνο το μικρό της όνομα. Η τραγουδίστρια έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί το «Miley» στα social media, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της album Bass Persuades, και η αλλαγή φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη από τους fans. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να σχολιάσουν την απόφασή της ήταν και ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus, ο οποίος φαίνεται πως όχι μόνο δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά βλέπει την επιλογή της ως ένα φυσικό βήμα για την κόρη του.

Ο Billy Ray Cyrus έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία του μαζί με τη Miley όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί. Με αφορμή την αλλαγή στο όνομά της, αποκάλυψε πως ο ίδιος την αποκαλούσε ανέκαθεν απλώς «Miley», ενώ εξήγησε ότι καταλαβαίνει απόλυτα την απόφασή της. Μάλιστα, έφερε ως παραδείγματα μερικούς από τους μεγαλύτερους stars της μουσικής που έμειναν γνωστοί με ένα μόνο όνομα, δείχνοντας πως θεωρεί ότι η κόρη του μπορεί πλέον να κάνει το ίδιο.

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Η κίνηση της Miley Cyrus έρχεται λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της album, ενώ η ίδια έχει ήδη αποκαλύψει ότι θα γιορτάσει το νέο μουσικό της κεφάλαιο με δύο εμφανίσεις στο Hollywood Bowl τον Οκτώβριο. Το Bass Persuades αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον των fans να έχει ήδη ανέβει σημαντικά. Και όπως φαίνεται, το νέο era της Miley δεν αφορά μόνο τη μουσική, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει πλέον να παρουσιάζει τον εαυτό της.

Billy Ray Cyrus: «Πάντα την έλεγα Miley»

Ο Billy Ray θέλησε να δείξει δημόσια την υποστήριξή του στην απόφαση της κόρης του, θυμίζοντας παράλληλα πως και ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν μόνο το επώνυμο Cyrus ως καλλιτεχνική ταυτότητα, πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός μέσα από το «Achy Breaky Heart».

Στην ανάρτησή του εξήγησε ότι, όταν ξεκίνησε η δική του μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ’90, το όνομα «CYRUS» υπήρχε ακόμη και στα T-shirts και στο merchandise που φορούσε. Έτσι, η επιλογή της Miley να αφήσει στην άκρη το επώνυμο και να προχωρήσει μόνο με το μικρό της όνομα φαίνεται πως του είναι αρκετά οικεία.

Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ως παραδείγματα τους Dolly Parton, Cher, Elvis και Prince, καλλιτέχνες που έγιναν τόσο αναγνωρίσιμοι ώστε δεν χρειάζονταν δεύτερο όνομα για να καταλάβει κανείς ποιοι είναι. Για τον Billy Ray, η Miley βρίσκεται πλέον σε αυτό το επίπεδο αναγνωρισιμότητας και η αλλαγή αποτελεί μια «φυσική εξέλιξη» για μια τόσο μεγάλη pop star.

Το νέο era της Miley έχει ήδη ξεκινήσει

Η αλλαγή του ονόματος στα social media δεν είναι μια τυχαία κίνηση. Η Miley βρίσκεται σε full album mode, καθώς το νέο της project «Bass Persuades» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου και συνοδεύεται από ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια έχει ανακοινώσει δύο special shows στο Hollywood Bowl τον Οκτώβριο, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα της μουσική ζωντανά. Το γεγονός ότι πλέον προβάλλει δημόσια μόνο το «MILEY» κάνει πολλούς fans να θεωρούν ότι η νέα εποχή της καριέρας της έχει ήδη αρχίσει.

Η συγκινητική αναφορά στη Dolly Parton

Μέσα σε όλα αυτά, η οικογένεια Cyrus βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη και με μια ιδιαίτερα δύσκολη απώλεια. Η Dolly Parton, στενή φίλη του Billy Ray και νονά της Miley, έφυγε από τη ζωή, με πατέρα και κόρη να μοιράζονται ξεχωριστά μηνύματα για εκείνη.

Η Miley είχε μιλήσει με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο για τη σχέση τους, επιλέγοντας να κρατήσει κάποιες από τις πιο προσωπικές αναμνήσεις τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Billy Ray, από την πλευρά του, θυμήθηκε πόσο σημαντική ήταν η Dolly στη ζωή του και αποκάλυψε πως λίγο πριν από τον θάνατό της τού είχε στείλει ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.

Μέσα σε μια περίοδο γεμάτη αλλαγές, λοιπόν, η Miley Cyrus προχωρά στη νέα της εποχή έχοντας στο πλευρό της και τη δημόσια στήριξη του πατέρα της. Και αν κάτι είναι ξεκάθαρο, είναι πως για το νέο της era χρειάζεται πλέον μόνο ένα όνομα: Miley.

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