Miley Cyrus: Το νέο album «Bass Persuades» έρχεται και εκείνη επιστρέφει στη σκηνή

Η Miley Cyrus ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία, εξηγεί τον ιδιαίτερο συμβολισμό πίσω από τον τίτλο του νέου album και ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του θρυλικού Hollywood Bowl

Με μια ματιά Η Miley Cyrus ανακοίνωσε νέο album με τίτλο «Bass Persuades» που κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο τίτλος «Bass Persuades» συμβολίζει τη δύναμη της μουσικής να επηρεάζει και να εκφράζει συναισθήματα.

Η τραγουδίστρια επιστρέφει στη σκηνή με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες τον Οκτώβριο.

Η επιστροφή στο Λος Άντζελες έχει προσωπικό συμβολισμό για την Miley Cyrus, καθώς η πόλη είναι η «καρδιά» της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα και, όπως όλα δείχνουν, η νέα της εποχή θα έχει πολύ μουσική, έντονα συναισθήματα και μια μεγάλη επιστροφή στη σκηνή. Η pop star ανακοίνωσε πως το νέο της album με τίτλο «Bass Persuades» θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους fans της ένα πρώτο δείγμα από όσα έρχονται. Και μπορεί ο τίτλος του δίσκου να δημιουργεί από μόνος του ερωτήματα, όμως η ίδια θέλησε να εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει για εκείνη. Παράλληλα, αποκάλυψε και την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις live εμφανίσεις, με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες τον Οκτώβριο.

Η ανακοίνωση για το «Bass Persuades» έρχεται σε μια στιγμή που η Miley φαίνεται έτοιμη να αφήσει πίσω της ένα ακόμη μουσικό κεφάλαιο και να παρουσιάσει κάτι καινούργιο. Το album αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου και ήδη ο τίτλος του έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, αφού δεν είναι απλώς ένας catchy συνδυασμός λέξεων. Για τη Miley, το «Bass Persuades» συνδέεται άμεσα με τη δύναμη που έχει η μουσική πάνω μας, με τον τρόπο που μπορεί να μας παρασύρει, να μας κάνει να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε ή ακόμη και να εκφράσουμε συναισθήματα που δεν μπορούμε εύκολα να βάλουμε σε λέξεις. Με λίγα λόγια, πρόκειται για έναν τίτλο που φαίνεται να συμπυκνώνει αρκετά από όσα θέλει να εκφράσει μέσα από τη νέα της δουλειά.

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Η ίδια η Miley Cyrus θέλησε να δώσει τη δική της εξήγηση για το «Bass Persuades», μέσα από ένα μήνυμα που δημοσίευσε στο X. Όπως ανέφερε, η μουσική έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να μας επηρεάζει και να γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είτε την ακούμε, είτε την τραγουδάμε, είτε χορεύουμε στους ρυθμούς της.

«Η μουσική μας καταλαμβάνει. Την αισθανόμαστε, την τραγουδάμε, μερικές φορές χορεύουμε, την αφήνουμε να βγει και συνεχίζουμε», εξήγησε χαρακτηριστικά η Miley Cyrus, περιγράφοντας τη σχέση που έχει η ίδια με τη μουσική. Για εκείνη, η μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα «δυνατή, ευάλωτη, γλυκιά και δυναμική», ενώ χωρά μέσα της ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων.

Και κάπου εδώ βρίσκεται, σύμφωνα με την ίδια, η ουσία του τίτλου. «Γεμάτη καρδιά, πόνος στην καρδιά, κάθε κομμάτι της ζωής ανάμεσα σε αυτά. Αυτό σημαίνει για μένα ο τίτλος», ανέφερε η τραγουδίστρια. Μια φράση που αφήνει να εννοηθεί πως το νέο album δεν θα περιοριστεί σε μία μόνο διάθεση, αλλά θα κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά συναισθήματα και εμπειρίες.

Η Miley Cyrus επιστρέφει στη σκηνή

Σαν να μην έφτανε η ανακοίνωση του νέου album, η Miley Cyrus είχε ακόμη ένα μεγάλο νέο για τους fans της. Η τραγουδίστρια επιστρέφει στις live εμφανίσεις και θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες, δίνοντας δύο συναυλίες στις 16 και 18 Οκτωβρίου.

Για τη Miley, η συγκεκριμένη επιστροφή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή το Hollywood Bowl αποτελεί ένα από τα αγαπημένα της μέρη για να ζει τη μουσική. Όπως αποκάλυψε, έχει καθίσει πολλές φορές στις θέσεις του συγκεκριμένου χώρου προκειμένου να παρακολουθήσει αγαπημένους της καλλιτέχνες, όμως μέχρι σήμερα δεν είχε βρεθεί στην άλλη πλευρά, πάνω στη σκηνή.

«Έχει περάσει αρκετός καιρός. Το Hollywood Bowl είναι το αγαπημένο μου μέρος για να βιώνω τη μουσική και να βλέπω τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες», έγραψε η Miley. «Έχω καθίσει σε αυτές τις θέσεις πολλές φορές, αλλά δεν έχω ανέβει ποτέ στη σκηνή».

«Το LA είναι η καρδιά μου»

Η επιστροφή της Miley Cyrus στο Λος Άντζελες φαίνεται πως έχει και έναν ιδιαίτερα προσωπικό συμβολισμό. Η ίδια δεν έκρυψε τη συναισθηματική της σύνδεση με την πόλη, ξεκαθαρίζοντας πως οι συγκεκριμένες συναυλίες έχουν για εκείνη κάτι περισσότερο από έναν απλό live σταθμό. «Το Λος Άντζελες είναι η καρδιά μου και το φέρνω πίσω στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την ανακοίνωσή της με ένα μήνυμα προς το κοινό της και ένα κόκκινο emoji καρδιάς.

Έτσι, το φθινόπωρο φαίνεται πως θα είναι γεμάτο Miley Cyrus. Πρώτα έρχεται το «Bass Persuades» στις 18 Σεπτεμβρίου και λίγο αργότερα η ίδια θα επιστρέψει στη σκηνή για δύο ξεχωριστές βραδιές στο Hollywood Bowl. Νέο album, νέος ήχος, νέες ιστορίες και μια live εμφάνιση που περίμενε εδώ και χρόνια να πραγματοποιηθεί όλα δείχνουν πως η Miley είναι έτοιμη να ανοίξει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στην καριέρα της.

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