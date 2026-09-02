O σκύλος του Travis Kelce και της Taylor Swift πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Tommy Hilfiger

Με μια ματιά Ο Travis Kelce πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Φθινόπωρο 2026 του Tommy Hilfiger στο Plaza Hotel.

Η καμπάνια συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη κουλτούρα, με φόντο τη Νέα Υόρκη.

Συμμετέχουν επίσης οι Gigi Hadid, Peggy Gou, JISOO, Frances Tiafoe και Carmelo Anthony.

Η νέα συλλογή επαναπροσδιορίζει το κολεγιακό στιλ με κλασικά κομμάτια και φθινοπωρινούς τόνους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αμερικανική μόδα ετοιμάζεται για μια νέα, συναρπαστική σεζόν με τον οίκο Tommy Hilfiger να μας μεταφέρει κατευθείαν στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Για τη νέα καμπάνια Φθινόπωρο 2026, ο θρυλικός σχεδιαστής υποδέχεται έναν από τους πιο δημοφιλείς αστέρες της εποχής μας, τον Travis Kelce, σε έναν εμβληματικό χώρο που έχει γράψει ιστορία: το θρυλικό The Plaza Hotel. Με φόντο την πολυτέλεια και την απαράμιλλη ενέργεια της μεγαλούπολης, η νέα κολεξιόν συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη κουλτούρα, αποδεικνύοντας ότι το κλασικό στιλ παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Έχοντας ζήσει και εμπνευστεί από το συγκεκριμένο αρχοντικό κτίριο για πάνω από μια δεκαετία, ο Tommy Hilfiger επέλεξε το The Plaza ως το απόλυτο σκηνικό για να ξεδιπλωθεί η νέα ιστορία του οίκου. Το ξενοδοχείο, που έχει φιλοξενήσει γενιές και γενιές θρύλων, από τη Marilyn Monroe και τον Frank Sinatra μέχρι τους Beatles, μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τα μεγαλύτερα ονόματα της σημερινής παγκόσμιας σκηνής. Ο ίδιος ο σχεδιαστής περιγράφει την επιστροφή αυτή ως συναίσθημα επιστροφής στο σπίτι, τονίζοντας πως η ενέργεια και η αισιοδοξία της Νέας Υόρκης αποτυπώνονται σε κάθε γωνιά του ιστορικού αυτού κτιρίου.

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Από την πλευρά του, ο Travis Kelce δηλώνει ενθουσιασμένος που συμμετέχει σε αυτό το project, επισημαίνοντας τη μαγεία μιας πόλης όπου το απρόσμενο παραμονεύει σε κάθε γωνιά. Στο πλευρό του δεν βρίσκεται μόνο ο πυρήνας της οικογένειας Hilfiger, αλλά και μια μοναδική ομάδα από λαμπερά πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη κουλτούρα. Η Gigi Hadid, η παγκόσμια μουσική φαινόμενο Peggy Gou, η JISOO, καθώς και τα αστέρια του αθλητισμού Frances Tiafoe και Carmelo Anthony, συμπληρώνουν ένα καστ που αποπνέει δημιουργικότητα, coolness και αυθεντικό αμερικανικό στιλ.

Η συλλογή Φθινόπωρο 2026

Η νέα κολεξιόν συνεχίζει να υπηρετεί το όραμα του brand για μια ανανεωμένη προσέγγιση του κολεγιακού στιλ, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τον ρυθμό της σύγχρονης μητροπολιτικής ζωής. Τα κλασικά αμερικανικά κομμάτια επαναπροσδιορίζονται μέσα από πλουσιότερες υφές, ανώτερη ποιότητα κατασκευής και μια πιο τολμηρή, εποχική οπτική.

Στο επίκεντρο της σεζόν βρίσκεται το κλασικό cable knit πουλόβερ, μαζί με άνετα crewnecks και quarter-zip σχέδια που προσφέρουν ζεστασιά και χαρακτήρα. Τα πανωφόρια κλέβουν την παράσταση, συμπεριλαμβανομένων κομψών μαλλίνων pea coats, car coats, καθώς και των διαχρονικών varsity jackets που παραμένουν σήμα κατατεθέν του οίκου. Παράλληλα, οι εμβληματικοί χρωματικοί συνδυασμοί του κόκκινου, του λευκού και του μπλε εμπλουτίζονται με ζεστούς, γήινους τόνους, αποτυπώνοντας τέλεια την ατμόσφαιρα του φθινοπώρου στη Νέα Υόρκη.

Η νέα συλλογή είναι πλέον διαθέσιμη στο επίσημο δίκτυο καταστημάτων και ηλεκτρονικά, προσκαλώντας τους λάτρεις της μόδας να ανακαλύψουν μια γκαρνταρόμπας που συνδυάζει την κληρονομιά με τη σύγχρονη λειτουργικότητα.

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