Πριν βγεις πρώτο ραντεβού, κάνεις Google τον άλλον – Η αλήθεια που ίσως δεν περίμενες

Με μια ματιά Είναι φυσιολογικό να ψάχνεις κάποιον στο Google πριν από το πρώτο ραντεβού, ειδικά αν τον γνώρισες online.

Ένας βασικός έλεγχος μπορεί να σου δώσει σιγουριά, αλλά η υπερβολική αναζήτηση μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή σου.

Η υπερβολική ενασχόληση με το παρελθόν κάποιου μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετα συμπεράσματα.

Η πραγματική γνωριμία ξεκινά από την προσωπική επαφή, όχι από την διαδικτυακή έρευνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις κανονίσει το πρώτο σου ραντεβού, έχεις ήδη ανταλλάξει μερικά μηνύματα και τώρα περιμένεις τη στιγμή που θα συναντηθείτε από κοντά. Ξέρεις το όνομά του, έχεις δει μερικές φωτογραφίες του και ίσως έχεις μια γενική εικόνα για τη δουλειά ή τα ενδιαφέροντά του. Και κάπου ανάμεσα στον ενθουσιασμό και το άγχος, έρχεται η σκέψη που σήμερα είναι σχεδόν αναπόφευκτη: να τον ψάξεις στην Google; Με λίγα μόνο κλικ μπορείς να βρεις επαγγελματικές πληροφορίες, δημόσια προφίλ, παλιές αναρτήσεις ή οτιδήποτε άλλο έχει αφήσει διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Από τη μία, μπορεί να αισθανθείς ότι κάνεις κάτι απολύτως λογικό, ειδικά όταν πρόκειται να συναντήσεις για πρώτη φορά έναν άνθρωπο που γνώρισες online. Από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος να μπεις τόσο βαθιά στην ψηφιακή του ζωή, ώστε όταν τελικά καθίσετε απέναντι ο ένας από τον άλλον να νιώθεις ότι γνωρίζεις ήδη πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να μάθεις μέσα από τη συζήτησή σας. Και κάπου εκεί βρίσκεται το πραγματικό ερώτημα: πότε μια αναζήτηση στην Google είναι μια λογική κίνηση και πότε αρχίζει να σου στερεί τον αυθορμητισμό του πρώτου ραντεβού;

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Στην εποχή των dating apps και των γνωριμιών που ξεκινούν μέσα από μια οθόνη, είναι απολύτως φυσιολογικό να θέλεις να αισθάνεσαι ασφαλής πριν συναντήσεις κάποιον για πρώτη φορά. Αν έχεις ανταλλάξει μηνύματα με ένα άτομο και έχετε αποφασίσει να βγείτε ραντεβού, είναι πιθανό κάποια στιγμή να μπεις στον πειρασμό να πληκτρολογήσεις το όνομά του στην Google, απλώς για να πάρεις μια καλύτερη εικόνα για το ποιος είναι. Και δεν είναι απαραίτητα κακό. Ένας βασικός έλεγχος μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερη σιγουριά, ειδικά όταν πρόκειται για κάποιον που γνώρισες αποκλειστικά online και δεν υπάρχει κάποιος κοινός γνωστός ή προηγούμενη προσωπική επαφή. Το σημαντικό, όμως, είναι να ξέρεις πού σταματά η λογική ανάγκη για ασφάλεια και πού αρχίζει η υπερβολή που μπορεί τελικά να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα δεις τον άνθρωπο που πρόκειται να συναντήσεις.

Μια απλή αναζήτηση με το όνομα ή ένα δημόσιο επαγγελματικό προφίλ μπορεί να σε βοηθήσει να επιβεβαιώσεις ότι τα βασικά στοιχεία που σου έχει δώσει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται, όμως, να μετατραπείς σε διαδικτυακό ντετέκτιβ και να αρχίσεις να ψάχνεις κάθε διαθέσιμη πληροφορία για τη ζωή του. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να θέλεις να αισθανθείς ασφαλής και στο να προσπαθείς να γνωρίσεις ολόκληρο το παρελθόν κάποιου πριν καν καθίσετε στο ίδιο τραπέζι.

Αν ξεκινήσεις από το όνομα και καταλήξεις να κοιτάζεις φωτογραφίες από ταξίδια που έκανε πριν από δέκα χρόνια, παλιές αναρτήσεις, σχόλια φίλων και πληροφορίες που αφορούν την προσωπική του ζωή, τότε μάλλον έχεις ξεπεράσει το όριο. Και το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ιδιωτικότητα του άλλου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δικό σου μυαλό. Όσο περισσότερα βλέπεις, τόσο περισσότερα συμπεράσματα αρχίζεις να σχηματίζεις, ακόμη κι αν δεν έχεις πραγματικά αρκετές πληροφορίες για να γνωρίζεις αν αυτά που σκέφτεσαι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μια παλιά φωτογραφία μπορεί να σου δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εντύπωση. Ένα σχόλιο που γράφτηκε πριν από χρόνια μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι ξέρεις κάτι για τον χαρακτήρα του. Ακόμη και το επάγγελμά του ή οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεται μπορεί να σε οδηγήσουν σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Και κάπως έτσι, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το πρώτο ραντεβού, έχεις αρχίσει να δημιουργείς μέσα στο μυαλό σου έναν χαρακτήρα που μπορεί να απέχει αρκετά από τον πραγματικό άνθρωπο.

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο μειονέκτημα του υπερβολικού ψαξίματος πριν από μια πρώτη γνωριμία. Νομίζεις ότι μαθαίνεις τον άλλον, ενώ στην πραγματικότητα μαθαίνεις μόνο όσα έχει επιλέξει να αφήσει δημόσια στο διαδίκτυο. Και αυτά δεν είναι απαραίτητα αρκετά για να καταλάβεις ποιος πραγματικά είναι. Μπορεί να δεις ότι αγαπά τα ταξίδια και να θεωρήσεις ότι είναι περιπετειώδης. Μπορεί να μάθεις ότι εργάζεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο και να αποφασίσεις ότι είναι φιλόδοξος. Μπορεί να δεις φωτογραφίες με φίλους και να υποθέσεις ότι είναι ιδιαίτερα κοινωνικός. Όλα αυτά μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί όμως και να μην έχουν καμία σχέση με την εικόνα που θα σχηματίσεις όταν τον γνωρίσεις από κοντά.

Γιατί η πραγματική γνωριμία ξεκινά όταν αφήνεις την οθόνη στην άκρη. Το πρώτο ραντεβού έχει τη δική του γοητεία ακριβώς επειδή δεν γνωρίζεις όλες τις απαντήσεις. Υπάρχουν πράγματα που θα ειπωθούν αυθόρμητα, ιστορίες που θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση και μικρές αντιδράσεις που δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα προφίλ ή σε μια φωτογραφία. Είναι αυτή η αίσθηση της ανακάλυψης που κάνει μια πρώτη συνάντηση διαφορετική από οποιαδήποτε διαδικτυακή αναζήτηση.

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