Back to office χωρίς γκρίνια: 7 βήματα για να ξαναβρείς τον ρυθμό σου στο γραφείο

Από το «καλημέρα» μέχρι το διάλειμμα για καφέ, οι κινήσεις που θα σε βοηθήσουν να ξαναβρείς εύκολα τις ισορροπίες με την ομάδα σου

Με μια ματιά Ξεκίνα την ημέρα με καλή διάθεση και χαιρετισμούς στους συναδέλφους.

Αφιέρωσε χρόνο για συζητήσεις, αντί να μπεις αμέσως στη δουλειά.

Μοιράσου τις διακοπές σου με μέτρο και άσε χώρο στους άλλους να μιλήσουν.

Πρόσφερε βοήθεια σε συναδέλφους για να ενισχύσεις την ομαδικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή στο γραφείο μετά τις διακοπές μπορεί να μοιάζει λίγο με απότομη προσγείωση. Από τις χαλαρές μέρες, τα ξενύχτια και το πρόγραμμα που όριζες εσύ, ξαφνικά βρίσκεσαι ξανά μπροστά σε emails, deadlines, meetings και ανθρώπους με τους οποίους περνάς μεγάλο μέρος της ημέρας. Και αν θέλεις η νέα σεζόν να ξεκινήσει διαφορετικά, ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξεις δουλειά ή να κάνεις κάτι εντυπωσιακό. Μερικές μικρές κινήσεις αρκούν για να βελτιώσεις το κλίμα και να έρθεις πιο κοντά με τους συναδέλφους σου.

1. Μπες στο γραφείο με καλή διάθεση

Το πρώτο «καλημέρα» μετά τις διακοπές μπορεί να κάνει περισσότερη διαφορά απ’ όσο νομίζεις. Χαιρέτησε τους συναδέλφους σου, ρώτησέ τους πώς πέρασαν και δείξε πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να κάνεις ατελείωτες συζητήσεις. Μερικά λεπτά ανθρώπινης επικοινωνίας αρκούν για να ξαναβρείτε τον ρυθμό σας.

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2. Μην μπεις κατευθείαν σε mode δουλειάς

Αν το επιτρέπει το πρόγραμμα, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να ακούσεις τι έγινε όσο έλειπες. Ποιος πήγε διακοπές, ποιος μετακόμισε, ποιος έκανε κάτι ενδιαφέρον; Αυτές οι μικρές κουβέντες δεν είναι χάσιμο χρόνου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται καλύτερες σχέσεις μέσα σε μια ομάδα.

3. Μην κάνεις επίδειξη των διακοπών σου

Είναι φυσιολογικό να θέλεις να μιλήσεις για το ταξίδι σου, αλλά προσπάθησε να υπάρχει ισορροπία. Μοιράσου μια ωραία ιστορία ή μια φωτογραφία, χωρίς να μετατρέψεις κάθε διάλειμμα σε παρουσίαση των διακοπών σου. Το ίδιο ισχύει και για τις ερωτήσεις προς τους άλλους: άφησέ τους χώρο να μιλήσουν.

4. Πρόσφερε βοήθεια σε έναν συνάδελφο

Η επιστροφή από τις διακοπές μπορεί να είναι δύσκολη για όλους. Αν δεις κάποιον να έχει φορτωθεί με δουλειά, μια απλή ερώτηση όπως «χρειάζεσαι ένα χέρι;» μπορεί να αλλάξει τελείως το κλίμα. Δεν χρειάζεται να αναλάβεις τη δουλειά κάποιου άλλου. Ακόμη και μια μικρή βοήθεια δείχνει ότι λειτουργείς ως μέλος της ομάδας και όχι μόνο ως μονάδα εργασίας.

5. Άφησε πίσω σου τις μικρές εντάσεις

Αν πριν τις διακοπές υπήρξε κάποια παρεξήγηση με συνάδελφο, η επιστροφή μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για restart. Δεν χρειάζεται να αναλύσεις ξανά όσα έγιναν. Μια πιο ζεστή συμπεριφορά και μια φυσιολογική συζήτηση μπορούν να δημιουργήσουν χώρο για μια νέα αρχή.

6. Βάλε περισσότερη θετική ενέργεια στην καθημερινότητα

Ένα «μπράβο», ένα «ευχαριστώ» ή μια αναγνώριση της προσπάθειας κάποιου μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι. Οι άνθρωποι θυμούνται ποιος τους έκανε να νιώσουν ότι η δουλειά τους έχει αξία. Και αυτή η αίσθηση επιστρέφει συνήθως με τον καλύτερο τρόπο.

7. Μην πιέζεις τις σχέσεις

Δεν χρειάζεται να γίνεις ξαφνικά κολλητός με όλους τους συναδέλφους σου. Στόχος δεν είναι να δημιουργήσεις φιλίες με το ζόρι, αλλά ένα πιο ευχάριστο και συνεργατικό περιβάλλον. Δείξε ενδιαφέρον, άκου περισσότερο, κράτησε καλή διάθεση και άφησε τις σχέσεις να εξελιχθούν φυσικά.

Η νέα σεζόν είναι μια καλή αφορμή για restart

Η επιστροφή στο γραφείο δεν χρειάζεται να σημαίνει μόνο περισσότερη δουλειά. Μπορεί να γίνει και μια μικρή ευκαιρία να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους ανθρώπους γύρω σου. Μπες λοιπόν στο γραφείο με χαμόγελο, πες μια καλή κουβέντα, άκου τους συναδέλφους σου και μην υποτιμάς ποτέ τη δύναμη μιας απλής ανθρώπινης κίνησης. Μπορεί τελικά αυτή να είναι η πιο σημαντική αλλαγή της νέας σεζόν.

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