Life 30.08.2026

New season, new rules: 5 πράγματα που αξίζει να αφήσεις πίσω μαζί με το καλοκαίρι

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Από τις συγκρίσεις μέχρι τις συνεχείς αναβολές, δες ποια 5 πράγματα αξίζει να αφήσεις πίσω πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Άφησε πίσω το άγχος για την ανάγκη να τα κάνεις όλα και δώσε χώρο για χαλάρωση.
  • Σταμάτα το ατελείωτο scrolling και τις συγκρίσεις με τις ζωές των άλλων στα social media.
  • Μην χρησιμοποιείς το "θα το κάνω από Σεπτέμβρη" ως δικαιολογία για αναβολές.
  • Απομάκρυνε καταστάσεις και ανθρώπους που σου ρουφάνε την ενέργεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να μην έχει τελειώσει επίσημα, όμως το back to reality mood έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του. Οι χαλαρές μέρες, τα ξενύχτια, οι αυθόρμητες βουτιές και τα «θα το δούμε από Σεπτέμβρη» αρχίζουν να δίνουν τη θέση τους στη ρουτίνα. Η επιστροφή στην πόλη, λοιπόν, μπορεί να γίνει η ιδανική αφορμή για ένα μικρό προσωπικό reset.

Pexels
Pexels

Η νέα σεζόν δεν χρειάζεται να σημαίνει πίεση, αυστηρά deadlines και μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ξαναδείς τι πραγματικά θέλεις, τι σε γεμίζει και τι έχει πάψει να σου κάνει καλό. Κάποιες συνήθειες, σκέψεις και καταστάσεις αξίζει να μείνουν πίσω, μαζί με τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Άλλωστε, ένα νέο ξεκίνημα γίνεται πολύ πιο εύκολο όταν δεν κουβαλάς μαζί σου ό,τι σε βαραίνει.

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Από την ανάγκη να τα έχεις όλα υπό έλεγχο μέχρι τις συνεχείς συγκρίσεις με τους άλλους, υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζεται να περάσουν μαζί σου στη νέα σεζόν. Ο Σεπτέμβριος είναι η τέλεια στιγμή για να κάνεις ένα μικρό mental ξεκαθάρισμα και να κρατήσεις μόνο όσα έχουν πραγματικά αξία για σένα. Δεν χρειάζονται μεγάλες αποφάσεις ή δραματικές αλλαγές. Μερικά μικρά «άστο πίσω» μπορούν να κάνουν το back to reality πολύ πιο ανάλαφρο.

Pexels
Pexels

1. Το άγχος ότι πρέπει να τα κάνεις όλα

Το καλοκαίρι μας θυμίζει πόσο ωραίο είναι να μην έχουμε ένα πρόγραμμα γεμάτο από υποχρεώσεις. Γιατί, λοιπόν, να επιστρέψουμε αμέσως στους τρελούς ρυθμούς; Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι παραγωγική, γεμάτη δραστηριότητες ή γεμάτη «πρέπει». Μάθε να αφήνεις λίγο χώρο και για εκείνες τις μέρες που απλώς θέλεις να χαλαρώσεις.

2. Το ατελείωτο scrolling και οι συγκρίσεις

Instagram, TikTok, stories από διακοπές, τέλεια outfits και ατελείωτα sunsets μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι όλοι περνούν καλύτερα από εσένα. Στην πραγματικότητα, βλέπεις μόνο μερικά δευτερόλεπτα από τη ζωή κάποιου άλλου. Οπότε, μαζί με τα μαγιό και τα αντηλιακά, άφησε πίσω και την ανάγκη να συγκρίνεις τη δική σου καθημερινότητα με τα highlights των άλλων.

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3. Το «θα το κάνω από Σεπτέμβρη»

Ναι, ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για restart, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει άλλη μία δικαιολογία για αναβολές. Αν υπάρχει κάτι που θέλεις πραγματικά να ξεκινήσεις, δεν χρειάζεται να περιμένεις την «τέλεια» στιγμή. Ένας μικρός στόχος και ένα πρώτο βήμα αρκούν για να μπεις ξανά σε κίνηση, χωρίς πίεση και υπερβολές.

4. Τις καταστάσεις που σου ρουφάνε την ενέργεια

Δεν χρειάζεται να παίρνεις μαζί σου στη νέα σεζόν ανθρώπους, συνήθειες ή καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις διαρκώς εξαντλημένος. Μερικές φορές ένα όριο, μια απόσταση ή ένα απλό «όχι» μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά από ένα τεράστιο life makeover. Ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις περισσότερο και τι… πολύ λιγότερο.

Pexels
Pexels

5. Την εμμονή με το τέλειο restart

Νέα σεζόν δεν σημαίνει ότι πρέπει ξαφνικά να αποκτήσεις τέλεια διατροφή, καθημερινή γυμναστική, οργανωμένο πρόγραμμα και ζωή βγαλμένη από Pinterest. Το September reset δεν είναι διαγωνισμός και σίγουρα δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα από την πρώτη εβδομάδα. Κράτα ό,τι σου έκανε καλό το καλοκαίρι και πρόσθεσε σταδιακά μερικές συνήθειες που πραγματικά ταιριάζουν σε εσένα.

Pexels
Pexels

Το τέλος του καλοκαιριού δεν χρειάζεται να μοιάζει με αποχαιρετισμό σε όλα όσα αγαπάς. Μπορεί να είναι απλώς η αφορμή για να κρατήσεις τα ωραία, να ξεφορτωθείς ό,τι σε βαραίνει και να μπεις στη νέα σεζόν με λίγο περισσότερο χώρο για εσένα.

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