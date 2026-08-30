Life 30.08.2026

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μπήκε στην κουζίνα για τον γιο της – Η συνταγή για σπιτικά τυροπιτάκια

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Αν ψάχνεις ένα γρήγορο σνακ για μικρούς και μεγάλους, αυτά τα σπιτικά τυροπιτάκια είναι η πιο νόστιμη λύση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε συνταγή για σπιτικά τυροπιτάκια που έφτιαξε για τον γιο της.
  • Η συνταγή είναι εύκολη, γρήγορη και ιδανική για σνακ ή κολατσιό.
  • Τα υλικά περιλαμβάνουν φύλλο κρούστας, φέτα, τυρί κρέμα, αυγό, γιαούρτι και πιπέρι.
  • Τα τυροπιτάκια ψήνονται στους 180°C για 20-25 λεπτά και τρώγονται ζεστά ή κρύα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της, δείχνοντας πως ετοίμασε σπιτικά τυροπιτάκια για τον γιο της. Με αφορμή αυτή την τόσο απλή και αγαπημένη οικογενειακή στιγμή, σου έχουμε μια εύκολη συνταγή για τραγανά τυροπιτάκια που μπορείς να φτιάξεις χωρίς ιδιαίτερο κόπο και με υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου.

https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/

Εύκολα σπιτικά τυροπιτάκια

Αν ψάχνεις ένα γρήγορο σνακ για το παιδί, ένα κολατσιό για το σχολείο ή απλώς κάτι νόστιμο για το σπίτι, αυτά τα τυροπιτάκια είναι μια από τις πιο πρακτικές επιλογές. Δεν χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές και μπορείς να τα ετοιμάσεις από πριν.

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Υλικά

  • 1 πακέτο φύλλο κρούστας
  • 250 γρ. φέτα
  • 100 γρ. τυρί κρέμα
  • 1 αυγό
  • 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι
  • Λίγο πιπέρι
  • Ελαιόλαδο για τα φύλλα
  • Σουσάμι, προαιρετικά
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/
https://www.instagram.com/evridiki_valavani/

Εκτέλεση

  1. Σε ένα μπολ θρυμματίζεις τη φέτα και προσθέτεις το τυρί κρέμα, το αυγό και το γιαούρτι. Ανακατεύεις καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα και προσθέτεις λίγο πιπέρι.
  2. Ανοίγεις τα φύλλα κρούστας και τα κόβεις σε μακριές λωρίδες. Αλείφεις κάθε λωρίδα με λίγο ελαιόλαδο και βάζεις στην άκρη της μία μικρή ποσότητα από τη γέμιση.
  3. Διπλώνεις το φύλλο διαγώνια, ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό τριγωνάκι, και συνεχίζεις το δίπλωμα μέχρι να κλείσει καλά η γέμιση. Επαναλαμβάνεις με τα υπόλοιπα φύλλα και τη γέμιση.
  4. Τοποθετείς τα τυροπιτάκια σε ταψί με λαδόκολλα, τα αλείφεις με λίγο ελαιόλαδο και, αν θέλεις, πασπαλίζεις με σουσάμι.
  5. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για περίπου 20-25 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανά.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το μικρό μυστικό για ακόμη πιο νόστιμα τυροπιτάκια

Μην παραφορτώσεις τα φύλλα με γέμιση, γιατί μπορεί να ανοίξουν στο ψήσιμο. Αν θέλεις πιο πλούσια γεύση, μπορείς να προσθέσεις στη γέμιση λίγο τριμμένο κίτρινο τυρί ή μυρωδικά, όπως δυόσμο ή άνηθο. Το καλύτερο; Τα σπιτικά τυροπιτάκια τρώγονται υπέροχα ζεστά, αλλά παραμένουν νόστιμα και αφού κρυώσουν, οπότε είναι ιδανικά και για το ταπεράκι ή το κολατσιό της ημέρας.

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη συνταγή τυροπιτάκια
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