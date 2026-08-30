Μουσική 30.08.2026

Post-vacation blues; Αυτά τα 5 τραγούδια θα σε κάνουν να ξεχάσεις ότι γύρισες

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Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, όμως αυτά τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να το κρατήσουν ζωντανό λίγο ακόμα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Πέντε τραγούδια προτείνονται για να διατηρήσεις τη διάθεση των διακοπών μετά την επιστροφή.
  • Τα τραγούδια δημιουργούν καλοκαιρινό mood και θυμίζουν παραλίες, βραδινές διαδρομές και ανεμελιά.
  • Η μουσική μπορεί να σε μεταφέρει νοητά σε στιγμές και μέρη των διακοπών.
  • Μια καλοκαιρινή playlist βοηθά να κρατήσεις την αίσθηση των διακοπών και μετά την επιστροφή στην καθημερινότητα.
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Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, οι βαλίτσες να έχουν επιστρέψει στη θέση τους και η καθημερινότητα να έχει αρχίσει ξανά να γεμίζει το πρόγραμμά σου, αλλά το σωστό τραγούδι μπορεί να σε μεταφέρει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξανά εκεί. Σε ένα ελληνικό νησί, σε μια παραλία με τον ήλιο να πέφτει, σε ένα βραδινό drive δίπλα στη θάλασσα ή σε εκείνη τη διαδρομή χωρίς προορισμό που έκανες στις διακοπές. Αν λοιπόν το καλοκαιρινό mood σου λείπει ήδη, βάλε μουσική, άνοιξε τα παράθυρα και άφησε αυτά τα 5 τραγούδια να κάνουν τη δουλειά.

1. «Walking on a Dream» – Empire of the Sun

Με το πρώτο άκουσμα σε βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση. Ο dreamy και λίγο ονειρικός ήχος του ταιριάζει τέλεια σε μια απογευματινή διαδρομή, ειδικά όταν ο ήλιος αρχίζει να δύει και ο δρόμος μπροστά σου φωτίζεται με εκείνο το χρυσαφένιο φως. Είναι από τα τραγούδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Απλώς πατάς play και αφήνεσαι στη μουσική.

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2. «Feels» – Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean

Αν ψάχνεις ένα τραγούδι που να σε βάζει κατευθείαν σε καλοκαιρινό mood, το «Feels» είναι από τις πιο safe επιλογές. Έχει αυτόν τον ανάλαφρο, χορευτικό ήχο που ταιριάζει τέλεια σε διαδρομές με το αυτοκίνητο, ειδικά όταν ο ήλιος δύει και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Βάλ’ το στη λίστα σου και άσε το καλοκαιρινό vibe να κρατήσει λίγο ακόμη.

3. «Summer» – Calvin Harris

Αν θέλεις περισσότερη ενέργεια, εδώ έχεις το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack. Το «Summer» του Calvin Harris έχει όλο το vibe ενός road trip, μιας βραδινής εξόδου ή μιας αυθόρμητης βόλτας χωρίς πρόγραμμα. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που ανεβάζουν αμέσως τη διάθεση και σε κάνουν να θέλεις να δυναμώσεις την ένταση και να συνεχίσεις τη διαδρομή λίγο περισσότερο.

Ο Calvin Harris χαμογελά με ανοιχτά χέρια πίσω από την κονσόλα DJ σε μουσική σκηνή.
https://www.instagram.com/calvinharris/

4. «Watermelon Sugar» – Harry Styles

Ανάλαφρο, παιχνιδιάρικο και γεμάτο καλοκαιρινή ενέργεια, το «Watermelon Sugar» έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο του summer mood. Είναι το τραγούδι που ταιριάζει σε μια ηλιόλουστη διαδρομή με τα παράθυρα ανοιχτά και τον αέρα να μπαίνει στο αυτοκίνητο. Ακόμη κι αν ο προορισμός σου είναι το γραφείο ή το σούπερ μάρκετ, μπορείς για λίγο να προσποιηθείς ότι κατευθύνεσαι προς την παραλία.

Ο Harry Styles με υψωμένα χέρια σε σκηνή, αποκαλύπτοντας τη νέα του ζωή μετά την αλλαγή.
https://www.instagram.com/harrystyles/

5. «The Nights» – Avicii

Για το τέλος κρατάμε ένα τραγούδι που έχει κάτι περισσότερο από καλοκαιρινή διάθεση. Το «The Nights» του Avicii σε κάνει να σκέφτεσαι εκείνες τις στιγμές που έζησες στις διακοπές και τους ανθρώπους με τους οποίους τις μοιράστηκες. Είναι το ιδανικό soundtrack για μια βραδινή διαδρομή, όταν επιστρέφεις σπίτι και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι οι διακοπές τελείωσαν, αλλά οι αναμνήσεις τους έχουν μείνει μαζί σου.

Γιατί η μουσική κάνει τις διακοπές να κρατούν λίγο περισσότερο

Το σωστό τραγούδι μπορεί να συνδέεται με μια συγκεκριμένη στιγμή, έναν άνθρωπο ή ένα μέρος και να σε μεταφέρει αμέσως πίσω εκεί. Γι’ αυτό και μια καλοκαιρινή playlist μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από απλή μουσική υπόκρουση για τις διαδρομές σου. Ακόμη κι αν έχεις επιστρέψει στη δουλειά, στο πρωινό ξυπνητήρι και στις υποχρεώσεις, μπορείς να κρατήσεις λίγο από την ανεμελιά του καλοκαιριού μέσα από τα τραγούδια που σε κάνουν να χαμογελάς. Οπότε, την επόμενη φορά που θα μπεις στο αυτοκίνητο και θα σου λείψει η θάλασσα, μην το πολυσκεφτείς. Άνοιξε τα παράθυρα, βάλε play και άσε για λίγο τη μουσική να σε πάει διακοπές.

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