Μουσική 30.08.2026

Πώς το «BbY WOW» της Karol G κυριάρχησε στα charts και έφτασε στο No1 του Billboard

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Το «BbY WOW» έγινε No1 στο Billboard Hot Latin Songs και χάρισε στους Judeline και Rusowsky το πρώτο No1 της καριέρας τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «BbY WOW» ανέβηκε από το No.5 στο No.1 του Billboard Hot Latin Songs σε μία εβδομάδα.
  • Η επιτυχία του τραγουδιού οφείλεται κυρίως στα 6,1 εκατομμύρια streams που συγκέντρωσε στις ΗΠΑ.
  • Η Karol G έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα μετά από δύο χρόνια που αντικατέστησε τον εαυτό της στην κορυφή του Hot Latin Songs.
  • Για τους Judeline και Rusowsky, το «BbY WOW» σηματοδοτεί το πρώτο τους No.1 στο Billboard Hot Latin Songs.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και Rusowsky φαίνεται πως είναι το νέο Latin hit που δεν μπορείς να κάνεις skip! Το τραγούδι εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Billboard Hot Latin Songs, ανεβαίνοντας από το No.5 στο No.1 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Για την Karol G, η νέα αυτή κορυφή σημαίνει ακόμη ένα μεγάλο achievement στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα της, ενώ για τους Judeline και Rusowsky είναι το πρώτο No.1 τους στο Billboard.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η άνοδος του «BbY WOW» οφείλεται κυρίως στη δυναμική του στα streams. Μέσα στην εβδομάδα 14-20 Αυγούστου, το τραγούδι συγκέντρωσε 6,1 εκατομμύρια official on-demand streams στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Luminate.

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Το track δεν σταμάτησε όμως εκεί. Παράλληλα, ανέβηκε εντυπωσιακά και στο Billboard Hot 100, από το No.73 στο No.38, σημειώνοντας την καλύτερη θέση της Karol G στο συγκεκριμένο chart εδώ και δύο χρόνια.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Με το «BbY WOW», η Karol G πρόσθεσε ακόμη ένα No.1 στο ενεργητικό της, φτάνοντας συνολικά τα 11 No.1 στο Billboard Hot Latin Songs. Μάλιστα, πέτυχε ένα ιδιαίτερο chart milestone, αφού έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια που αντικαθιστά τον ίδιο της τον εαυτό στην κορυφή.

Το προηγούμενο No.1 της, το «Ahí» με τον Drake, υποχώρησε από την κορυφή στο No.4, καθώς σημείωσε πτώση 30% στα streams. Για τους Judeline και Rusowsky, η επιτυχία είναι ακόμη πιο ξεχωριστή. Το «BbY WOW» τους χάρισε το πρώτο No.1 της καριέρας τους τόσο στο Hot Latin Songs όσο και στο Hot Latin Rhythm Songs.

Η Judeline μάλιστα δήλωσε στο Billboard πως ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν τα πράγματα, καθώς το τραγούδι ηχογραφήθηκε μόλις έναν μήνα πριν. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Karol G για την ευκαιρία, αλλά και όλους όσοι αγκάλιασαν το κομμάτι.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η επιτυχία του track δεν περιορίζεται στα Latin charts. Στο Billboard Global 200, το «BbY WOW» εκτοξεύτηκε από το No.171 στο No.37, ενώ έκανε και την είσοδό του στο Global Excl. U.S. chart στο No.41.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Με streams να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και το τραγούδι να κατακτά όλο και περισσότερα charts, το «BbY WOW» φαίνεται πως έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του. Και κάπως έτσι, η Karol G, η Judeline και ο Rusowsky έχουν ένα ακόμη reason to celebrate!

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BbY WOW CHARTS Karol G ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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