Beauty 28.08.2026

Ψάχνεις το τέλειο glazed skin; Ιδού το DIY dupe για το πιο viral προϊόν της Hailey Bieber

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Φτιάξε στο σπίτι τη viral μάσκα ρυζιού που υπόσχεται glass skin και ανακάλυψε το απόλυτο, οικονομικό dupe για τα προϊόντα της Rhode
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Δημιουργία DIY "glazed skin" μάσκας ρυζιού, εμπνευσμένης από την Hailey Bieber.
  • Η μάσκα προσφέρει λάμψη, λείανση και καθαρή όψη, με φυσικά υλικά.
  • Απαιτούνται μόνο ρύζι και νερό για την παρασκευή της μάσκας.
  • Το ρυζόνερο, γνωστό στην ασιατική κουλτούρα, έχει καταπραϋντικές και φωτεινές ιδιότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περνάς έστω και λίγο χρόνο στα social media και παρακολουθείς τις τελευταίες beauty τάσεις, σίγουρα έχεις κατακλυστεί από τα αμέτρητα βίντεο που υμνούν το διάσημο, αψεγάδιαστο skin glow της Hailey Bieber και τα περιζήτητα προϊόντα του brand της, της Rhode. Η επιθυμία για εκείνη την αψεγάδιαστη, γυαλιστερή επιδερμίδα που θυμίζει καθρέφτη είναι μεγαλύτερη από ποτέ, κάνοντας τις περισσότερες από εμάς να ψάχνουμε διαρκώς τον τρόπο να την πετύχουμε. Τι θα έλεγες όμως αν σου αποκαλύπταμε ότι δεν χρειάζεται να επενδύσεις μια ολόκληρη περιουσία σε πανάκριβα καλλυντικά ή να περιμένεις να έρθει το επόμενο πολυαναμενόμενο restock; Η απόλυτη λύση βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου και υπόσχεται να αλλάξει ολοκληρωτικά τη ρουτίνα ομορφιάς σου χωρίς καθόλου περιττά έξοδα.

hailey_bieber_rhode
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Η απάντηση σε αυτή την αναζήτηση ακούει στο όνομα rice face mask και πρόκειται για την απόλυτη viral συνταγή που ζήτησαν όλοι οι ακόλουθοι στα social media. Αυτό το απλό αλλά πανίσχυρο DIYtreatment έρχεται να γίνει το νέο σου αγαπημένο μυστικό περιποίησης, προσφέροντας άμεση και ορατή λάμψη, απίστευτη λείανση και την πολυπόθητη καθαρή όψη που βλέπεις στα feeds των μεγαλύτερων it-girls. Το καλύτερο κομμάτι; Μπορείς να το προετοιμάσεις μόνη σου σε χρόνο μηδέν, ελέγχοντας απόλυτα τα συστατικά που βάζεις στο δέρμα σου και απολαμβάνοντας επαγγελματικά αποτελέσματα άνεσης και πολυτέλειας από την άνεση του σπιτιού σου.

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Πώς θα φτιάξεις το δικό σου «Glazing Milk»

Δεν χρειάζεσαι σε καμία περίπτωση περίτεχνα εργαστήρια, χημικές φόρμουλες ούτε ακριβά σκευάσματα για να πετύχεις την επιθυμητή ανανέωση της επιδερμίδας σου. Με μόλις 2 βασικά και απολύτως φυσικά υλικά που έχεις ήδη στα ντουλάπια της κουζίνας σου, μπορείς να δημιουργήσεις μια από τις πιο αποτελεσματικές brightening θεραπείες που βασίζονται στην παράδοση και τη σύγχρονη επιστήμη του skincare:

Υλικά:

  • 1/4 φλιτζανιού απλό ρύζι
  • 1 φλιτζάνι καθαρό νερό
rhode_hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Εκτέλεση:

  • Βράσε το ρύζι μαζί με το νερό σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά, μέχρι οι κόκκοι να μαλακώσουν εντελώς και να απελευθερώσουν όλα τα ευεργετικά τους συστατικά.
  • Άφησε το μείγμα να κρυώσει καλά σε θερμοκρασία δωματίου προτού προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.
  • Ρίξε το περιεχόμενο στο μπλέντερ, προσθέτοντας αν χρειάζεται ελάχιστο επιπλέον νερό, μέχρι να πολτοποιηθεί και να αποκτήσει μια ομοιόμορφη, πλούσια και ρευστή υφή.
  • Σουρώστε το μείγμα πολύ προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα λεπτό σουρωτήρι ή τουλπάνι, ώστε να κρατήσεις αποκλειστικά το λείο, μεταξένιο υγρό.
  • Αποθήκευσε το τελικό υγρό σε ένα απόλυτα καθαρό και αποστειρωμένο δοχείο, τοποθετώντας το αμέσως στο ψυγείο (να θυμάσαι ότι διατηρείται φρέσκο και ασφαλές για χρήση από 3 έως 7 το πολύ ημέρες).

Πώς να το εφαρμόσεις για μέγιστο αποτέλεσμα και glazed όψη

Για να εξασφαλίσεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, άπλωσε τη μάσκα με απαλές κινήσεις σε καθαρό, στεγνό πρόσωπο, φροντίζοντας να αποφύγεις την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Άφησέ τη να δράσει και να ποτίσει την επιδερμίδα σου για 10 με 15 λεπτά και στη συνέχεια ξέβγαλε σχολαστικά με χλιαρό νερό. Το παραδοσιακό ρυζόνερο είναι εδώ και αιώνες γνωστό στην ασιατική κουλτούρα ομορφιάς για τις μοναδικές ευεργετικές του ιδιότητες: δρα καταπραϋντικά, φωτίζει θεαματικά τους τόνους του δέρματος, χαρίζει απίστευτη απαλη αίσθηση και προσφέρει εκείνο το φυσικό, υγιές glow που μοιάζει σαν να μόλις επέστρεψες από μια ακριβή συνεδρία facial spa.

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beauty Hailey Bieber skincare
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