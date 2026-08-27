Οι Gigi και Bella Hadid σε ρόλο cowgirl για τη νέα καμπάνια Guest in Residence

Με μια ματιά Gigi και Bella Hadid πρωταγωνιστούν στην καμπάνια Guest in Residence με θέμα την Άγρια Δύση.

Οι αδερφές Hadid παρουσιάζουν western-inspired σύνολα, συνδυάζοντας υψηλή ραπτική και κινηματογραφική αισθητική.

Ένα teaser video με τις Hadid σε στυλ μονομαχίας έχει γίνει viral στα social media.

Το brand Guest in Residence, ιδρυμένο από την Gigi Hadid, έχει κερδίσει δημοτικότητα σε διάσημους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα κινηματογραφικό και απόλυτα ανατρεπτικό σκηνικό Άγριας Δύσης επέλεξαν οι κορυφαίες και παγκοσμίως αναγνωρισμένες fashion icons Gigi Hadid και Bella Hadid για να πρωταγωνιστήσουν στη νέα, άκρως εντυπωσιακή φθινοπωρινή καμπάνια του αγαπημένου brand κασμιρένιων ρούχων Guest in Residence. Οι δύο αδερφές, γνωστές για την ικανότητά τους να μεταμορφώνονται καλλιτεχνικά σε κάθε τους project, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη μοναδική τους χημεία μπροστά στον φωτογραφικό φακό και την κάμερα, συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με μια παιχνιδιάρικη, κινηματογραφική αισθητική που τραβάει αμέσως τα βλέμματα του κοινού και των ειδικών της μόδας.

Σε ένα απολαυστικό teaser video που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο διάσημες καλλονές στέκονται αντιμέτωπες στη μέση ενός απέραντου, ηλιόλουστου αγρού, φορώντας τα πιο προσεγμένα και κομψά country-inspired σύνολα της σεζόν. Υπό τους ρυθμούς μιας αυθεντικής western μελωδίας, μετρούν αργά τα βήματά τους και μετρούν η μία την άλλη με βλέμμα όλο νόημα, πριν τα χέρια τους κινηθούν αστραπιαία προς τις θήκες τους, αναπαριστώντας με χιούμορ και στυλ μια κλασική, επική μονομαχία από ταινία γουέστερν που έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Δύο διαφορετικά western looks από τις αδερφές Hadid

Η 31χρονη Gigi Hadid εμφανίζεται με ένα κόκκινο ριγέ πουλόβερ, συνδυασμένο με ασορτί κόκκινο μαντήλι λαιμού, τζιν παντελόνι και μαύρο καουμπόικο καπέλο. Από την πλευρά της, η 29χρονη Bella Hadid επιλέγει ένα κόκκινο καρό πουκάμισο κάτω από μια καφέ και κόκκινη ζακέτα, ταιριαστή με το καφέ καμπίσιο καπέλο της. Το look της ολοκληρώνεται με σκούρο τζιν, καφέ δερμάτινα chaps και μια εντυπωσιακή western ζώνη.

Η επιτυχία του brand Guest in Residence

Η Gigi Hadid ίδρυσε το brand κασμιρένιων πλεκτών Guest in Residence το 2022, καταφέρνοντας έκτοτε να κερδίσει την προτίμηση πολλών διάσημων προσωπικοτήτων και σταρ του Χόλιγουντ.

Μεταξύ των διασημότητων που στηρίζουν έμπρακτα το brand είναι η Taylor Swift, η οποία έχει εμφανιστεί με πλεκτό polo sweater σε κίτρινη και λευκή απόχρωση, αλλά και ο σύντροφος της Gigi, Bradley Cooper, ο οποίος έχει φορέσει σε βόλτες του στη Νέα Υόρκη τόσο το δημοφιλές κασμιρένιο πουλόβερ Stripe Crew όσο και το Plaid Work Shirt του brand.

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