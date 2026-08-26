Tate McRae: Το νέο πρόσωπο της Calvin Klein Jeans φορά τα ’90s αλλιώς

Με μια ματιά Η Tate McRae είναι το νέο πρόσωπο της Calvin Klein Jeans για την καμπάνια Φθινόπωρο 2026.

Η καμπάνια «Feel the Fit» εστιάζει στην κίνηση, την αυτοπεποίθηση και το προσωπικό στιλ.

Η αισθητική της καμπάνιας αντλεί έμπνευση από τις εμβληματικές καμπάνιες της Calvin Klein των '90s.

Η Tate McRae παρουσιάζεται να χορεύει και να κινείται, αναδεικνύοντας το denim ως ρούχο που ακολουθεί το σώμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα fashion trend που επιστρέφει ξανά και ξανά, αυτό είναι αναμφίβολα το denim – και η Tate McRae έρχεται να του δώσει μια νέα, απόλυτα σύγχρονη διάσταση. Η Καναδή τραγουδίστρια και performer γίνεται το νέο πρόσωπο της Calvin Klein Jeans και πρωταγωνιστεί στην καμπάνια denim για το Φθινόπωρο 2026, φέρνοντας μπροστά στον φακό όχι μόνο τα χαρακτηριστικά κομμάτια του brand, αλλά και την ενέργεια που έχει κάνει την ίδια να ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή.

Με έντονη έμφαση στην κίνηση, την αυτοπεποίθηση και το προσωπικό στιλ, η νέα καμπάνια «Feel the Fit» αντλεί έμπνευση από την αισθητική των ’90s και θυμίζει μια εποχή κατά την οποία οι καμπάνιες της Calvin Klein έγιναν κομμάτι της pop κουλτούρας. Αν αγαπάς το relaxed denim και θέλεις να δεις πώς μια από τις πιο δημοφιλείς pop stars της νέας γενιάς μεταφέρει το προσωπικό της στιλ σε μια fashion καμπάνια, τα looks της Tate McRae έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Από τα Low Rise Baggy jeans μέχρι τα High Rise Baggy, η τραγουδίστρια δείχνει πως το jean μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετο, cool και εντυπωσιακό, χωρίς να χρειάζεται υπερβολή.

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Η συνεργασία της Tate McRae με την Calvin Klein δεν είναι τυχαία. Η τραγουδίστρια έχει χτίσει την εικόνα της γύρω από την κίνηση, τον χορό και την έντονη σκηνική παρουσία, στοιχεία που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία της νέας denim καμπάνιας. Για τη σεζόν Φθινόπωρο 2026, η Tate McRae αναλαμβάνει τον ρόλο της νέας global brand ambassador της Calvin Klein Jeans και πρωταγωνιστεί στην καμπάνια «Feel the Fit». Η καμπάνια σκηνοθετήθηκε από την Carlijn Jacobs και εστιάζει στην κίνηση. Αντί η Tate McRae να περιοριστεί σε στατικές πόζες, τη βλέπεις να χορεύει και να κινείται φορώντας τα denim κομμάτια της συλλογής. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη συγκεκριμένη καμπάνια να ξεχωρίζει. Το jean δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα fashion item, αλλά ως ένα ρούχο που ακολουθεί το σώμα και την κίνηση.

Η νέα καμπάνια της Calvin Klein Jeans αντλεί ξεκάθαρη έμπνευση από τις εμβληματικές καμπάνιες της δεκαετίας του ’90. Και αν έχεις συνδέσει την Calvin Klein με τις χαρακτηριστικές εικόνες των supermodels εκείνης της εποχής, η Tate McRae έρχεται να μεταφέρει αυτή την αισθητική στη σημερινή pop κουλτούρα. Η ίδια έχει αναφέρει ότι μεγάλωσε βλέποντας τις καμπάνιες του brand και ιδιαίτερα εκείνες με την Kate Moss, ενώ θυμάται έντονα και την εμπειρία του πρώτου της ζευγαριού Calvin Klein jeans.

Η αναφορά στα ’90s δεν γίνεται, λοιπόν, μόνο μέσα από τα ρούχα. Υπάρχει και μια ολόκληρη αισθητική γύρω από την καμπάνια, η οποία συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη εικόνα της Tate McRae. Το soundtrack της καμπάνιας είναι το «Groove Is in the Heart», ένα τραγούδι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διάθεση της εποχής και δίνει ρυθμό στα πλάνα όπου η τραγουδίστρια κινείται με τα denim looks. Η Tate McRae έχει διανύσει μια εντυπωσιακή διαδρομή μέσα σε λίγα χρόνια. Έγινε γνωστή αρχικά μέσα από τη συμμετοχή της στο αμερικανικό reality «So You Think You Can Dance» και στη συνέχεια κατάφερε να χτίσει μια διεθνή καριέρα ως τραγουδίστρια, songwriter και performer.

Οι εμφανίσεις της χαρακτηρίζονται από έντονη κίνηση και χορογραφία, γεγονός που έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η συνεργασία με την Calvin Klein μοιάζει, επομένως, φυσική συνέχεια αυτής της εικόνας. Η νέα καμπάνια δεν προσπαθεί να απομονώσει τη Tate McRae από αυτό που ήδη γνωρίζει το κοινό της. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την κίνηση, την αυτοπεποίθηση και το προσωπικό της στιλ ως βασικά στοιχεία της εικόνας.

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