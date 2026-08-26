Madonna: «Italians Do It Better» – Το νέο post από την KIKO Milano που έχει όλο το attitude της pop icon

Ένα νέο βίντεο από το «The KIKO Show» ήταν αρκετό για να φέρει ξανά τη Madonna στο επίκεντρο, με την ίδια να δίνει ιταλικό αέρα στην ανάρτησή της

Με μια ματιά Η Madonna προωθεί τη συνεργασία της με την KIKO Milano μέσω social media.

Η pop icon χρησιμοποιεί τη φράση «Italians Do It Better» για να τονίσει τη σχέση της με το ιταλικό brand.

Η ανάρτηση αποτελεί μέρος της καμπάνιας «The KIKO Show», όπου η Madonna αναδεικνύει διαφορετικά beauty looks.

Η καμπάνια συνδυάζει μόδα, ομορφιά και pop αισθητική, με μουσική της Madonna σε remix. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna ξέρει πολύ καλά πώς να τραβά την προσοχή ακόμη και με μια σύντομη ανάρτηση, χωρίς να χρειάζεται να πει πολλά. Αυτή τη φορά, η pop icon μοιράστηκε στα social media ένα νέο βίντεο από τη συνεργασία της με την KIKO Milano και συνόδευσε το στιγμιότυπο με μια χαρακτηριστική φράση: «Italians Do It Better». Η συνεργασία της με τον ιταλικό οίκο καλλυντικών ήταν ήδη γνωστή, καθώς η Madonna έχει αναλάβει τον ρόλο της Global Brand Ambassador και πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια «The KIKO Show».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάρτηση έδωσε ξανά αφορμή για συζήτηση, καθώς η τραγουδίστρια εμφανίζεται σε ένα ακόμη στιγμιότυπο από το project και, με το γνώριμο παιχνιδιάρικο ύφος της, υπενθυμίζει τη σχέση της με το ιταλικό brand. Αν παρακολουθείς τη Madonna όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις πως η μόδα και η ομορφιά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της. Έτσι και τώρα, μέσα από ένα σύντομο βίντεο, καταφέρνει να συνδυάσει το beauty, τη μόδα και τη χαρακτηριστική pop αισθητική της, χωρίς να χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μια ατάκα που τραβά αμέσως την προσοχή.

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Η Madonna μοιράστηκε ένα νέο βίντεο από τη συνεργασία της με την KIKO Milano, δίνοντας στους followers της ακόμη μία ματιά στο «The KIKO Show». Η τραγουδίστρια δεν χρειάστηκε να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με κάποιο μεγάλο μήνυμα. Αντίθετα, επέλεξε μια σύντομη και χαρακτηριστική φράση, γράφοντας «Italians Do It Better» και κάνοντας tag την KIKO Milano. Το βίντεο λειτουργεί περισσότερο ως ένα ακόμη στιγμιότυπο από την ήδη γνωστή καμπάνια και λιγότερο ως μια νέα ανακοίνωση, καθώς η συνεργασία της Madonna με το ιταλικό beauty brand είχε γίνει γνωστή εδώ και μήνες.

Η φράση που επέλεξε η Madonna δεν πέρασε απαρατήρητη. Το «Italians Do It Better» ταιριάζει απόλυτα με το concept της συνεργασίας, αφού η KIKO Milano έχει ιταλική καταγωγή και η ίδια η Madonna έχει ισχυρούς δεσμούς με την ιταλική κληρονομιά της. Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια έδωσε στην ανάρτηση έναν ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσει περισσότερα. Άλλωστε, η Madonna έχει αποδείξει πολλές φορές ότι γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί ακόμη και λίγες λέξεις για να δημιουργεί ένα ξεχωριστό moment γύρω από την εικόνα της.

Στο «The KIKO Show», η Madonna παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικές αισθητικές και beauty looks, σε μια καμπάνια που θέλει να αναδείξει τη μεταμόρφωση και την προσωπική έκφραση. Η φωτογράφιση έγινε από τον Rafael Pavarotti, ενώ το makeup direction ανέλαβε ο Marcelo Gutierrez, Global Makeup Artistry Creative Director της KIKO Milano. Τη δημιουργική ομάδα συμπληρώνουν ο hairstylist Eugene Souleiman, η manicurist Naomi Yasuda και η set designer Mary Howard, ενώ το styling έχει αναλάβει η Sadie Davies. Η αισθητική του project κινείται ανάμεσα στη μόδα, την ομορφιά και την pop performance, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στη Madonna και στον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί την εικόνα της σε ολόκληρη την καριέρα της.

Η σύνδεση της καμπάνιας με τη Madonna δεν περιορίζεται στην παρουσία της μπροστά από την κάμερα. Το «The KIKO Show» συνοδεύεται μουσικά από το «Bring Your Love» της ίδιας, σε ένα exclusive remix που δημιούργησε ο Stuart Price, ένας από τους πιο γνωστούς συνεργάτες της. Έτσι, το project αποκτά ακόμη πιο έντονα προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η μουσική της Madonna συναντά την εικόνα και την αισθητική της KIKO Milano. Το αποτέλεσμα είναι ένα beauty campaign που θυμίζει περισσότερο ένα ολοκληρωμένο pop fashion moment παρά μια απλή παρουσίαση προϊόντων.

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