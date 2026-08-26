Jayden James: Ο 19χρονος γιος της Britney Spears είναι το νέο πρόσωπο της MAC

Ο 19χρονος γιος της Britney Spears και του Kevin Federline κάνει δυναμική είσοδο στον χώρο της μόδας, ποζάροντας για το MAC Cosmetics

Με μια ματιά Ο Jayden James, 19 ετών, γιος της Britney Spears, είναι το νέο πρόσωπο του ψηφιακού περιοδικού MACzine.

Στο εξώφυλλο, ποζάρει με το Fix+ Setting Spray της MAC και αναφέρεται ως μοντέλο, μουσικός και δημιουργικό ταλέντο.

Ο Nicola Formichetti της MAC ανέφερε ότι η αισθητική και τα μουσικά ταλέντα του James τον έκαναν ιδανική επιλογή.

Ο James έκανε ντεμπούτο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και θέλει να εξελιχθεί στο μόντελινγκ και τη μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ηλικία 19 ετών, ο Jayden James, ο μικρότερος γιος της pop σταρ Britney Spears και του Kevin Federline, κάνει δυναμική είσοδο στον χώρο της μόδας και του beauty, αναλαμβάνοντας το εξώφυλλο του ανανεωμένου ψηφιακού περιοδικού MACzine της MAC Cosmetics. Η εντυπωσιακή φωτογραφία κυκλοφόρησε την Τρίτη, 25 Αυγούστου, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα της παγκόσμιας showbiz.

Στο εξώφυλλο, ο νεαρός James ποζάρει κρατώντας στα χέρια του το δημοφιλές Fix+ Setting Spray του brand, κοιτάζοντας ευθέως τον φακό, συνοδευόμενος από μια τολμηρή λεζάντα που θέτει το ερώτημα: «Ποιος στον διάολο είναι ο Jayden James;». Η απάντηση, τουλάχιστον προς το παρόν, τον θέλει να εξελίσσεται σε μοντέλο, μουσικό και ανερχόμενο δημιουργικό ταλέντο.

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Τα πρώτα του βήματα στη μόδα και τη μουσική

Στη συνέντευξή του για το περιοδικό, ο James μίλησε ανοιχτά για τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας του, αποδίδοντας τα εύσημα στη σύντροφό του: «Η ενυδάτωση είναι το παν, αλλά η κοπέλα μου κάνει όλη τη ρουτίνα για μένα, οπότε εκείνη είναι η ειδικός». Από την πλευρά του, ο παγκόσμιος καλλιτεχνικός διευθυντής της MAC, Nicola Formichetti, εξήγησε ότι η ξεχωριστή αισθητική του και τα μουσικά του ταλέντα, συμπεριλαμβανομένου του πιάνου, τον έκαναν την ιδανική επιλογή για το εξώφυλλο.

Το νέο αυτό εξώφυλλο έρχεται λίγους μήνες μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας Ανδρών στο Παρίσι, τον περασμένο Ιούνιο. Μαζί με τον 20χρονο αδερφό του, Sean Preston, περπάτησαν στην παρτίδα της Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Παρά τα αρχικά σημάδια νευρικότητας, ο James δήλωσε στη Vogue ότι θέλει να εξελίξει το περπάτημά του και να ασχοληθεί περαιτέρω με το μόντελινγκ, χωρίς όμως να αφήνει σε δεύτερη μοίρα τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική, την οποία δημιουργεί σταθερά μαζί με τον αδερφό του.

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