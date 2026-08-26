Justin Bieber & Hailey Bieber: Η φωτογραφία από τη λίμνη που φωνάζει «summer romance»

Ο Justin Bieber μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τη Hailey Bieber από τις διακοπές τους σε λίμνη και «έριξε» το Instagram

Με μια ματιά Justin και Hailey Bieber απολαμβάνουν καλοκαιρινές στιγμές σε λίμνη.

Η Hailey φίλησε τον Justin σε φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram.

Το ζευγάρι πέρασε χρόνο με φίλους, κάνοντας βόλτα με σκάφος και ψαρεύοντας.

Η ανάρτηση του Justin Bieber περιλάμβανε στιγμιότυπα από το χαλαρό τους getaway. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά στο mood του Justin Bieber και της Hailey Bieber, οι οποίοι απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα summer στιγμιότυπο από την απόδρασή του σε λίμνη, με τον Justin να ποζάρει αγκαλιά με τη σύζυγό του. Η Hailey, φορώντας ένα camouflage bikini, τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο, ενώ εκείνος κρατά ένα πούρο στο στόμα. Και κάπως έτσι, το couple mood τους μόλις απέκτησε… full vacation energy!

Ο Justin Bieber ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου, χωρίς να χρειαστεί να γράψει πολλά. Αντί για λεζάντα, επέλεξε απλώς μια κόκκινη καρδιά, αφήνοντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να μιλήσει από μόνο του. Η Hailey εμφανίζεται με τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά σε έναν χαλαρό κότσο και ένα camouflage bikini, ενώ ο Justin απολαμβάνει τη στιγμή μέσα στο νερό. Το αποτέλεσμα είναι ένα από εκείνα τα αυθόρμητα summer posts που δεν χρειάζονται… ούτε μία λέξη παραπάνω.

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Η απόδραση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε μια βουτιά στη λίμνη. Ο Justin και η Hailey πέρασαν χρόνο μαζί με την παρέα των φίλων τους, απολαμβάνοντας μια βόλτα με σκάφος και παίζοντας μουσική. Φυσικά, από το πρόγραμμα δεν έλειψε και το ψάρεμα, ενώ η παρέα δοκίμασε τις ικανότητές της και στο γκολφ σε κοντινή απόσταση από τη λίμνη.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μέσα από το Instagram διάφορα στιγμιότυπα από την ημέρα τους, δίνοντας στους followers του μια μικρή γεύση από το χαλαρό getaway. Χωρίς υπερβολές και στημένα captions, το συγκεκριμένο photo dump είχε όλα τα απαραίτητα συστατικά για ένα perfect summer escape: νερό, φίλους, μουσική, παιχνίδι και φυσικά αρκετές στιγμές με τη Hailey.

Παρότι ο Justin Bieber δεν συνόδευσε την ανάρτησή του με κάποιο μήνυμα, η κόκκινη καρδιά ήταν αρκετή για να δείξει το mood του. Η τρυφερή φωτογραφία με τη Hailey ξεχώρισε ανάμεσα στα υπόλοιπα στιγμιότυπα και έδωσε μια πιο προσωπική νότα στην απόδρασή τους.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει απλές στιγμές μαζί, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Από μια βόλτα με σκάφος μέχρι ένα φιλί στο μάγουλο, η συγκεκριμένη εξόρμηση είχε ξεκάθαρα couple goals energy. Και αν αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος από το καλοκαιρινό τους getaway, τότε μάλλον ο Justin και η Hailey ξέρουν πολύ καλά πώς να κάνουν… vacation mode!

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