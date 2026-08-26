Cinema 26.08.2026

Matthew McConaughey και Woody Harrelson: Από κολλητοί…αδέρφια στη νέα σειρά που θέλεις να δεις

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Το πρώτο trailer του «Brothers» κυκλοφόρησε και ο Matthew McConaughey με τον Woody Harrelson μπλέκουν σε μια απρόσμενη οικογενειακή αποκάλυψη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά "Brothers" με τους Matthew McConaughey και Woody Harrelson.
  • Οι ηθοποιοί υποδύονται μυθοποιημένες εκδοχές του εαυτού τους.
  • Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από την πιθανότητα να είναι αδέρφια.
  • Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου στο Apple TV.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις συνδέσει τον Matthew McConaughey και τον Woody Harrelson με δυνατή χημεία, χιούμορ και μια φιλία που κρατά εδώ και χρόνια, η νέα τους σειρά έρχεται να βάλει μια εντελώς διαφορετική ιδέα στο παιχνίδι. Το πρώτο trailer του Brothers κυκλοφόρησε και οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται σε μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού τους, μόνο που αυτή τη φορά η σχέση τους αποκτά μια απρόσμενη ανατροπή.

Matthew McConaughey
https://www.instagram.com/officiallymcconaughey/
Η Tina Turner σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη νέα συμφωνία διαχείρισης του μουσικού της καταλόγου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από φίλοι και συνεργάτες, ο Matthew McConaughey και ο Woody Harrelson καλούνται να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να είναι κάτι πολύ περισσότερο – και συγκεκριμένα να είναι… αδέρφια. Η σειρά υπόσχεται άφθονο χιούμορ, αναπάντεχες καταστάσεις και φυσικά τη μοναδική δυναμική των δύο ηθοποιών, που εδώ και χρόνια θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα δίδυμα του Hollywood.

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Στο Brothers, ο Matthew McConaughey και ο Woody Harrelson υποδύονται ουσιαστικά πιο μυθοποιημένες εκδοχές του εαυτού τους. Η ιστορία ξεκινά όταν οι δύο φίλοι μαθαίνουν πως υπάρχει πιθανότητα να συνδέονται με έναν πολύ πιο απρόσμενο τρόπο από όσο πίστευαν. Η αποκάλυψη ότι μπορεί να είναι αδέρφια ανατρέπει τη σχέση τους και δημιουργεί μια σειρά από κωμικές καταστάσεις, καθώς καλούνται να επανεξετάσουν όσα θεωρούσαν δεδομένα για τη φιλία και τη ζωή τους.

Το trailer δίνει μια πρώτη γεύση από το κλίμα της σειράς και φαίνεται πως το μεγάλο της όπλο είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις: η φυσική χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Το ενδιαφέρον στο Brothers βρίσκεται και στο γεγονός ότι οι δύο ηθοποιοί δεν παρουσιάζονται απλώς ως δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Αντίθετα, παίζουν μυθοποιημένες εκδοχές των ίδιων τους των εαυτών, γεγονός που επιτρέπει στη σειρά να παίξει με την πραγματική τους εικόνα και τη γνωστή φιλία τους. Το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, αμηχανία και αρκετές στιγμές που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις.

Αν το trailer σου κέντρισε το ενδιαφέρον, δεν θα χρειαστεί να περιμένεις για πολύ. Το Brothers κάνει πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου στο Apple TV. Η νέα σειρά έρχεται να συνδυάσει κωμωδία, φιλία και μια οικογενειακή ανατροπή, έχοντας στο επίκεντρο δύο ηθοποιούς που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να δημιουργούν χημεία μπροστά στην κάμερα. Και με τον Matthew McConaughey και τον Woody Harrelson να παίζουν μια πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή του εαυτού τους, το Brothers έχει ήδη έναν λόγο για να μπει στη λίστα σου.

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