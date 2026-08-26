Ο Ali G επέστρεψε! Το πρώτο trailer της νέας ταινίας «Ali G: Who Iz I?» είναι εδώ

Ο Sacha Baron Cohen επιστρέφει ως Ali G στη νέα ταινία «Ali G: Who Iz I?» με το πρώτο επίσημο trailer

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας ταινίας «Ali G: Who Iz I?» με τον Sacha Baron Cohen.

Ο Ali G μαθαίνει ότι η σύντροφός του είναι έγκυος, οδηγώντας σε απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Η ταινία περιλαμβάνει ταξίδι στις ΗΠΑ για την επιστροφή του ήρωα στην παλιά του δόξα.

Αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Sacha Baron Cohen, ο οποίος ανέλαβε σενάριο και παραγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Sacha Baron Cohen επιστρέφει στον ρόλο που έκανε τον Ali G pop culture icon και αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο chaotic από ποτέ. Το πρώτο επίσημο trailer του «Ali G: Who Iz I?» κυκλοφόρησε, αποκαλύπτοντας μια νέα περιπέτεια γεμάτη σατιρικό χιούμορ και απρόβλεπτες καταστάσεις. Ο Ali G έχει πλέον να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα, αφού μαθαίνει πως η σύντροφός του είναι έγκυος. Και φυσικά, η αντίδρασή του δεν θα μπορούσε να είναι… φυσιολογική.

Ο Ali G δημιουργήθηκε από τον Cohen το 1998 και έγινε γνωστός μέσα από το «Da Ali G Show», πριν μεταφερθεί στο σινεμά με το «Ali G Indahouse». Στη νέα ταινία, ο ήρωας ταξιδεύει στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να επιστρέψει στην παλιά του δόξα, όμως σύντομα βρίσκεται μπλεγμένος σε καταστάσεις που απειλούν το μέλλον του.

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Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη μυστικότητα, ακολουθώντας τη γνωστή προσέγγιση του Cohen από τα «Borat», «Brüno» και «Who Is America?».

Το «Ali G: Who Iz I?» έχει ακόμη μία σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Sacha Baron Cohen. Ο ίδιος έχει αναλάβει επίσης το σενάριο και την παραγωγή της ταινίας.

Η πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, το trailer μάς δίνει μια πρώτη γεύση από το comeback του Ali G και… it looks wild!

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