Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες και την αγωνία της ως single μητέρα

Με μια ματιά Η Jennifer Garner πανικοβλήθηκε οικονομικά μετά τον χωρισμό της, συνειδητοποιώντας την ανάγκη για ανεξαρτησία.

Ανησυχούσε για την επαγγελματική της πορεία στο Χόλιγουντ λόγω ηλικιακών διακρίσεων και τη δυσκολία ισορροπίας με τη μητρότητα.

Η ζωή είναι ακριβή και η αναγνωρισιμότητα δεν εγγυάται άνετη ζωή, ωθώντας την να γίνει "βιοπαλαίστρια".

Ίδρυσε την εταιρεία τροφίμων Once Upon a Farm, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και της απέφερε σημαντικά κέρδη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η γνωστή ηθοποιός Jennifer Garner μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του χωρισμού της από τον Ben Affleck, ομολογώντας ότι πανικοβλήθηκε για τα οικονομικά της. Αφού είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας για να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών τους, βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της ανεξαρτησίας, οριστικοποιώντας το διαζύγιό της το 2018.

Μιλώντας στο επεισόδιο του podcast Aspire με την Emma Grede, η ηθοποιός θυμήθηκε τη στιγμή της συνειδητοποίησης: «Ξαφνικά σκέφτηκα: Μισό λεπτό. Πρέπει να φροντίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να φροντίσω αυτά τα παιδιά. Δεν πήρα κάποια τεράστια αποζημίωση». Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, «πανικοβλήθηκα όταν βγήκα για πρώτη φορά από τον γάμο μου και συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει τόσο μεγάλο βήμα πίσω στην επαγγελματική μου πορεία».

Διάβασε επίσης: «Sliving our best life»: Η οικογενειακή απόδραση της Paris Hilton στην Ελλάδα

Η Garner, η οποία είναι πλέον 54 χρόνων, εξήγησε ότι ανησυχούσε επίσης για το μέλλον της στο Χόλιγουντ, δεδομένου ότι ο χώρος είναι γνωστός για τις διακρίσεις λόγω ηλικίας. «Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μπορώ να δουλεύω», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν είναι μια καριέρα του τύπου: “Είσαι 60, 55, 43 ετών; Έλα, πάμε να σου δώσουμε περισσότερα χρήματα από όσα έχεις βγάλει ποτέ”».

Παράλληλα, η σταρ άρχισε να ανησυχεί για το πώς θα ισορροπούσε την καριέρα με τον ρόλο της ως single μητέρα, καθώς δεν μπορούσε πλέον να «αφήνει τα παιδιά για 6 μήνες κάθε φορά» για γυρίσματα μακριά από το Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες μεγαλώνει τα 3 παιδιά που απέκτησε με τον Affleck: την 20χρονη Violet, τον 17χρονο Finn και τον 13χρονο Samuel. Όπως τόνισε, η ζωή είναι ακριβή και «το ότι είσαι γνωστός στον κόσμο δεν σημαίνει ότι κάποιος σου εξασφαλίζει μια άνετη ζωή».

Παραδέχτηκε ότι, πριν από τον χωρισμό, δεν είχε σκεφτεί ποτέ ιδιαίτερα τα χρήματα, ωστόσο η κατάσταση «έγινε πολύ γρήγορα πολύ σοβαρή» ώστε να γίνει μια «βιοπαλαίστρια που κερδίζει τα δικά της χρήματα». Αυτή η ανάγκη την ενέπνευσε να ξεκινήσει τη συνεργασία της το 2017 με την εταιρεία βιολογικών παιδικών και βρεφικών τροφών Once Upon a Farm, όπου κατέχει τις θέσεις της brand officer και της συνιδρύτριας.

Η επιχειρηματική αυτή κίνηση αποδείχθηκε θcυμαστή, καθώς η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 724 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Garner κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια το 2025 και αναμένεται να κερδίζει από 2 έως 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2028. Υπενθυμίζεται ότι η Garner και ο Affleck γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Pearl Harbor το 2000 και παντρεύτηκαν πέντε χρόνια αργότερα, διάστημα κατά το οποίο η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα Elektra, Juno και Dallas Buyers Club, προτού κάνει το επαγγελματικό βήμα πίσω για χάρη της οικογένειάς τους.

Διάβασε επίσης: