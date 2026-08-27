Celeb World 27.08.2026

George – Amal Clooney: Η σπάνια ματιά στη βίλα στη λίμνη Κόμο που κλέβει τις εντυπώσεις

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Μια σπάνια εικόνα στη Villa Oleandra αποκαλύπτει το εντυπωσιακό καλοκαιρινό καταφύγιο των George και Amal Clooney
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Σπάνιες φωτογραφίες αποκαλύπτουν τη βίλα Villa Oleandra των Clooney στη λίμνη Κόμο.
  • Η βίλα, χτισμένη τον 18ο αιώνα, περιβάλλεται από κήπους και προσφέρει θέα στη λίμνη.
  • Το ζευγάρι υποδέχθηκε καλεσμένους για καλοκαιρινό δείπνο, με την Amal να ξεχωρίζει με την εμφάνισή της.
  • Η Villa Oleandra έχει φιλοξενήσει πολλούς διάσημους φίλους του ζευγαριού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σπάνια ματιά στον ιδιωτικό κόσμο του George Clooney και της Amal Clooney σου δίνει η νέα σειρά φωτογραφιών από τη διάσημη Villa Oleandra στη λίμνη Κόμο, εκεί όπου το ζευγάρι υποδέχθηκε καλεσμένους για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο. Η ιστορική ιταλική βίλα, οι καταπράσινοι κήποι, η ανοιχτοκίτρινη πρόσοψη, η εντυπωσιακή θέα και το κομψό τραπέζι στον εξωτερικό χώρο δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

https://www.instagram.com/voguemagazine/
https://www.instagram.com/voguemagazine/

Με αφορμή την επίσκεψη της αστρολόγου Angela Pearl στη βίλα, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια σπάνια εικόνα από το εντυπωσιακό καταφύγιο του George και της Amal Clooney και τη βραδιά που πέρασαν εκεί. Αν έχεις δει έστω και μερικές φωτογραφίες από τη Villa Oleandra, καταλαβαίνεις γιατί θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπίτια διασήμων στην Ιταλία. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς οι φωτογραφίες σου επιτρέπουν να πάρεις μια πιο κοντινή εικόνα από το καλοκαιρινό καταφύγιο του διάσημου ζευγαριού.

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Η Amal Clooney ξεχώρισε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μαύρο slip dress με λεπτεπίλεπτες κεντημένες λεπτομέρειες και έναν εντυπωσιακό κίτρινο φιόγκο. Τα μακριά καστανά μαλλιά της ήταν λυτά στους ώμους, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα πέδιλα και κόκκινη πλεκτή τσάντα. Ο George Clooney κινήθηκε σε πιο κλασικό στιλ, φορώντας ανοιχτό γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και loafers σε κρεμ απόχρωση. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους κήπους της κατοικίας, ενώ σε άλλη φωτογραφία ο George εμφανίζεται χαλαρός στον υπαίθριο χώρο εστίασης.

Το σκηνικό της Villa Oleandra είναι από μόνο του αρκετό για να τραβήξει τα βλέμματα. Η ανοιχτοκίτρινη βίλα περιβάλλεται από ψηλούς φράχτες, φοίνικες και πλούσια βλάστηση, ενώ η θέα στη λίμνη Κόμο συμπληρώνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ιταλικά τοπία. Οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στο γρασίδι πριν καθίσουν στο προσεγμένο τραπέζι για το δείπνο. Η Villa Oleandra βρίσκεται στο Laglio, στη δυτική όχθη της λίμνης Κόμο, και χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Ο George Clooney απέκτησε την κατοικία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα αγαπημένα του καταφύγια στην Ιταλία.

Ο ηθοποιός George Clooney σε επίσημη εμφάνιση, αναφερόμενος στον Frank Sinatra.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κτήμα φέρεται να διαθέτει περίπου 25 δωμάτια, πισίνα, γήπεδα τένις και μπάσκετ, γυμναστήριο, κινηματογραφική αίθουσα και μεγάλους κήπους. Με τα χρόνια, η βίλα έχει φιλοξενήσει αρκετούς διάσημους φίλους του George και της Amal Clooney, ανάμεσά τους οι Jennifer Aniston, Matt Damon, Barack Obama, Michelle Obama, Prince Harry και Meghan Markle.

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Amal Clooney GEORGE CLOONEY βίλα
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