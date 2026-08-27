Celeb World 27.08.2026

Η ερώτηση της ημέρας έρχεται από τον Σάκη Ρουβά: «Ποιο ήταν το highlight του καλοκαιριού σας;»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε 2 νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές του και ρώτησε τους followers του ποιο ήταν το δικό τους summer highlight
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές του στα social media.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν τον ίδιο και ένα ηλιοβασίλεμα.
  • Ο τραγουδιστής ρώτησε τους followers του για το highlight του καλοκαιριού τους.
  • Κάλεσε το κοινό να μοιραστεί τις αγαπημένες του καλοκαιρινές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι και μοιράστηκε με τους followers του δύο νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές του. Ο αγαπημένος Έλληνας star ανέβασε ένα carousel με δύο φωτογραφίες, κρατώντας για ακόμη μία φορά το summer mood ζωντανό στα social media.

https://www.instagram.com/sakisrouvas/
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε τον ίδιο να ποζάρει χαλαρός, ενώ στη δεύτερη πρωταγωνιστεί ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό. Δύο διαφορετικές εικόνες, αλλά με κοινό vibe: διακοπές, ξεγνοιασιά και λίγο ακόμα καλοκαίρι πριν επιστρέψουμε στην καθημερινότητα.

Διάβασε επίσης: Kate Moss x Gucci: Η εμφάνιση που ξυπνά τις πιο iconic στιγμές των ’90s

Ο Σάκης Ρουβάς συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια απλή αλλά πολύ relatable ερώτηση προς τους followers του: «Ποιό ήταν το highlight του φετινού καλοκαιριού σας;»

https://www.instagram.com/sakisrouvas/
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Με αυτόν τον τρόπο, ο τραγουδιστής κάλεσε το κοινό του να μοιραστεί τις δικές του αγαπημένες καλοκαιρινές στιγμές. Άλλωστε, ένα sunset, μια αυθόρμητη βουτιά ή μια αξέχαστη βραδιά με φίλους είναι αρκετά για να γίνει μια στιγμή το απόλυτο highlight του καλοκαιριού.

Ο Σάκης Ρουβάς τραγουδάει σε συναυλία, δείχνοντας πώς να αποκτήσεις δυνατό upper body με ασκήσεις.
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Ο Σάκης, πάντως, φαίνεται πως έχει ήδη κρατήσει τα δικά του summer memories στο κινητό του και οι νέες φωτογραφίες του μας έβαλαν ξανά σε vacation mood.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Brad Pitt ξαναφοράει τα ρούχα του Cliff Booth για το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

Ο Brad Pitt ξαναφοράει τα ρούχα του Cliff Booth για το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

27.08.2026
Επόμενο
Practical Magic 2: Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock μάγεψαν το red carpet στην πρεμιέρα του Λονδίνου

Practical Magic 2: Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock μάγεψαν το red carpet στην πρεμιέρα του Λονδίνου

27.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Beyoncé: Δωρίζει $1 εκατ. για τους σεισμόπληκτους στην Κολομβία
Celeb News

Beyoncé: Δωρίζει $1 εκατ. για τους σεισμόπληκτους στην Κολομβία

27.08.2026
Yayoi Kusama: Πέθανε στα 97 της η καλλιτέχνιδα με τα iconic πουά
Celeb News

Yayoi Kusama: Πέθανε στα 97 της η καλλιτέχνιδα με τα iconic πουά

27.08.2026
«Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου»: Το συγκινητικό «αντίο» της Miley Cyrus στη Dolly Parton
Celeb News

«Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου»: Το συγκινητικό «αντίο» της Miley Cyrus στη Dolly Parton

27.08.2026
Kate Moss x Gucci: Η εμφάνιση που ξυπνά τις πιο iconic στιγμές των ’90s
Celeb News

Kate Moss x Gucci: Η εμφάνιση που ξυπνά τις πιο iconic στιγμές των ’90s

27.08.2026
Αποστολία Ζώη: Η νέα «βασίλισσα της ζούγκλας» μόλις έφτασε στη Ζανζιβάρη
Celeb News

Αποστολία Ζώη: Η νέα «βασίλισσα της ζούγκλας» μόλις έφτασε στη Ζανζιβάρη

26.08.2026
Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»
Celeb News

Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

26.08.2026
Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες και την αγωνία της ως single μητέρα
Celeb News

Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τις οικονομικές δυσκολίες και την αγωνία της ως single μητέρα

26.08.2026
Justin Bieber & Hailey Bieber: Η φωτογραφία από τη λίμνη που φωνάζει «summer romance»
Celeb News

Justin Bieber & Hailey Bieber: Η φωτογραφία από τη λίμνη που φωνάζει «summer romance»

26.08.2026
Ζέτα Δούκα: Η δροσερή απόδραση στα Τρίκαλα με την κόρη της
Celeb News

Ζέτα Δούκα: Η δροσερή απόδραση στα Τρίκαλα με την κόρη της

26.08.2026
Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

Η μίνιμαλ διακόσμηση της Αθηνάς Οικονομάκου που αποδεικνύει πως το chic κρύβεται στις λεπτομέρειες

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

5 fun facts για τους σκύλους – Πόσα γνωρίζεις πραγματικά για τον τετράποδο κολλητό σου;

Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

Αν είσαι vegetarian, η Drew Barrymore έχει το veggie burger που θα λατρέψεις

Το viral φαγητό του TikTok με σύκα που θα σε κάνει να δεις τη φέτα αλλιώς

Το viral φαγητό του TikTok με σύκα που θα σε κάνει να δεις τη φέτα αλλιώς

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

3 DIY beauty hacks που θα λατρέψουν το δέρμα και η τσέπη σου

Πανσέληνος του Αυγούστου – Η πιο όμορφη δωρεάν έξοδος του καλοκαιριού επιστρέφει

Πανσέληνος του Αυγούστου – Η πιο όμορφη δωρεάν έξοδος του καλοκαιριού επιστρέφει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast