Η ερώτηση της ημέρας έρχεται από τον Σάκη Ρουβά: «Ποιο ήταν το highlight του καλοκαιριού σας;»

Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε 2 νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές του και ρώτησε τους followers του ποιο ήταν το δικό τους summer highlight

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές του στα social media.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον ίδιο και ένα ηλιοβασίλεμα.

Ο τραγουδιστής ρώτησε τους followers του για το highlight του καλοκαιριού τους.

Κάλεσε το κοινό να μοιραστεί τις αγαπημένες του καλοκαιρινές στιγμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι και μοιράστηκε με τους followers του δύο νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές του. Ο αγαπημένος Έλληνας star ανέβασε ένα carousel με δύο φωτογραφίες, κρατώντας για ακόμη μία φορά το summer mood ζωντανό στα social media.

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε τον ίδιο να ποζάρει χαλαρός, ενώ στη δεύτερη πρωταγωνιστεί ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, δημιουργώντας το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό. Δύο διαφορετικές εικόνες, αλλά με κοινό vibe: διακοπές, ξεγνοιασιά και λίγο ακόμα καλοκαίρι πριν επιστρέψουμε στην καθημερινότητα.

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Ο Σάκης Ρουβάς συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια απλή αλλά πολύ relatable ερώτηση προς τους followers του: «Ποιό ήταν το highlight του φετινού καλοκαιριού σας;»

Με αυτόν τον τρόπο, ο τραγουδιστής κάλεσε το κοινό του να μοιραστεί τις δικές του αγαπημένες καλοκαιρινές στιγμές. Άλλωστε, ένα sunset, μια αυθόρμητη βουτιά ή μια αξέχαστη βραδιά με φίλους είναι αρκετά για να γίνει μια στιγμή το απόλυτο highlight του καλοκαιριού.

Ο Σάκης, πάντως, φαίνεται πως έχει ήδη κρατήσει τα δικά του summer memories στο κινητό του και οι νέες φωτογραφίες του μας έβαλαν ξανά σε vacation mood.

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