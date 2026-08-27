Cinema 27.08.2026

Practical Magic 2: Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock μάγεψαν το red carpet στην πρεμιέρα του Λονδίνου

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Η Nicole Kidman και Sandra Bullock επέστρεψαν ως Sally και Gillian Owens στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2» στο Λονδίνο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα του "Practical Magic 2" στο Λονδίνο.
  • Η νέα ταινία συνεχίζει την ιστορία 25 χρόνια μετά την πρώτη, με τη νέα γενιά της οικογένειας Owens.
  • Η κόρη της Sally, Kylie, ανακαλύπτει οικογενειακά μυστικά, ξεκινώντας νέες περιπέτειες.
  • Το sequel υπόσχεται nostalgia, με τους αγαπημένους χαρακτήρες και νέο cast.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι αδελφές Owens επέστρεψαν! Η Nicole Kidman και η Sandra Bullock έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα του «Practical Magic 2» στο Λονδίνο και έφεραν ξανά στο προσκήνιο τη μαγική σχέση της Sally και της Gillian, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία.

https://www.instagram.com/whowhatwear/
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Μαζί τους στο red carpet βρέθηκαν και οι Joey King και Maisie Williams, οι οποίες συμμετέχουν στη νέα ταινία, μαζί με τους Lee Pace, Solly McLeod και Xolo Maridueña. Η επιστροφή των δύο πρωταγωνιστριών έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο ενθουσιασμό στους fans της original ταινίας.

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Στην πρώτη ταινία του 1998, οι Sally και Gillian Owens ήταν δύο αδελφές με μαγικές δυνάμεις που ένωσαν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια σκοτεινή απειλή. Τώρα, το sequel μεταφέρει την ιστορία 25 χρόνια μετά, με τη νέα γενιά της οικογένειας Owens να βρίσκεται στο επίκεντρο.

https://www.instagram.com/whowhatwear/
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Η κόρη της Sally, Kylie, αρχίζει να ανακαλύπτει καλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο περιπέτειας, μαγείας και… οικογενειακού drama.

https://www.instagram.com/whowhatwear/
https://www.instagram.com/whowhatwear/
https://www.instagram.com/whowhatwear/
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Η επιστροφή των δύο stars στους εμβληματικούς ρόλους τους είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα highlights της ταινίας. Η Sally και η Gillian έγιναν iconic δίδυμο για τους fans της ρομαντικής fantasy ταινίας και τώρα είναι έτοιμες να μας ταξιδέψουν ξανά στον κόσμο της οικογένειας Owens.

https://www.instagram.com/whowhatwear/
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Με νέο cast, παλιούς αγαπημένους χαρακτήρες και αρκετή μαγεία, το Practical Magic 2 υπόσχεται να φέρει το nostalgia που περιμέναμε αλλά με μια ολοκαίνουρια ιστορία.

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