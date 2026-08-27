Screen News 27.08.2026

Ο Rupert Grint επιστρέφει ως Ron Weasley στο Broadway για το «Harry Potter and the Cursed Child»

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Ο αγαπημένος ηθοποιός των ταινιών Harry Potter επιστρέφει στον εμβληματικό του ρόλο, διαδεχόμενος τον Tom Felton
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Rupert Grint θα υποδυθεί τον Ron Weasley στο Broadway.
  • Θα παίξει την ενήλικη εκδοχή του χαρακτήρα στο «Harry Potter and the Cursed Child».
  • Η παράσταση θα διαρκέσει 17 εβδομάδες, από Φεβρουάριο έως Μάιο 2027.
  • Ο Grint έχει προηγούμενη θεατρική εμπειρία σε Broadway και West End.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Rupert Grint, ο οποίος σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ενσαρκώνοντας τον Ron Weasley και στις οκτώ ταινίες του Harry Potter, ετοιμάζεται να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του. Ο Βρετανός ηθοποιός θα κάνει τη μεγάλη του είσοδο στη θεατρική σκηνή του Broadway, ακολουθώντας τα χνάρια του κινηματογραφικού Draco Malfoy και νυν πρωταγωνιστή της παράστασης, Tom Felton.

ron_weasly
https://www.instagram.com/rupertgrint/?hl=el

Όπως ακριβώς και ο Felton, ο Grint θα υποδυθεί την ενήλικη εκδοχή του χαρακτήρα που αγάπησε το κοινό. Οι δυο τους πάντως δεν θα συνυπάρχουν επί σκηνής: ο Tom Felton ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ο Grint αναλαμβάνει τα ηνία για μια περιορισμένη περίοδο 17 εβδομάδων, από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαΐου 2027, στο Lyric Theatre της Νέας Υόρκης.

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Η συγκινητική επιστροφή και τα συναισθήματα του ηθοποιού

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Rupert Grint μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του: «Ο Ron Weasley αποτελεί κομμάτι του εαυτού μου από τότε που ήμουν 11 χρονών και ανυπομονώ να τον συναντήσω ξανά σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Υπάρχει κάτι τόσο ιδιαίτερο και κύκλικό στο να ξαναμπώ στα παπούτσια του τώρα που είμαστε και οι δύο πατέρες· είναι ταυτόχρονα οικείο και εντελώς καινούργιο».

https://www.instagram.com/rupertgrint/?hl=el
https://www.instagram.com/rupertgrint/?hl=el

Οι παραγωγοί της παράστασης, Sonia Friedman και Colin Callender, καλωσόρισαν θερμά τον ηθοποιό, τονίζοντας πως η επιστροφή του αποτελεί μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στη νοσταλγία των ταινιών και στη νέα ιστορία οικογένειας και κληρονομιάς που αφηγείται το Cursed Child.

Πλούσιο βιογραφικό σε θέατρο και τηλεόραση

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Grint δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο σανίδι. Ο ηθοποιός πραγματοποίησε το θεατρικό του ντεμπούτο στο Broadway το 2014 με την παράσταση «It’s Only a Play», ενώ στο West End του Λονδίνου έχει πρωταγωνιστήσει στο διακριθέν έργο Mojo.

https://www.instagram.com/rupertgrint/?hl=el
https://www.instagram.com/rupertgrint/?hl=el

Παράλληλα με το θεατρικό του εγχείρημα, ο ηθοποιός συνεχίζει μια δυναμική πορεία στην οθόνη, με πρόσφατες συμμετοχές στην ταινία Nightborn και τη επερχόμενη παραγωγή Ebenezer της Paramount Pictures, καθώς και στην επιτυχημένη σειρά Servant του Apple TV.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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HARRY POTTER Ron Weasley Rupert Grint
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