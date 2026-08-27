Ο Brad Pitt ξαναφοράει τα ρούχα του Cliff Booth για το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth»

Με μια ματιά Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στη νέα ταινία του Netflix, «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Το σενάριο υπογράφει ο Quentin Tarantino και τη σκηνοθεσία ο David Fincher.

Η ταινία διαδραματίζεται στο Hollywood του 1977, μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας.

Θα κυκλοφορήσει σε IMAX στις 25 Νοεμβρίου και στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο εμβληματικός stuntman και βετεράνος του πολέμου Cliff Booth, ο χαρακτήρας που χάρισε στον Brad Pitt το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου στο «Once Upon a Time in Hollywood» του Quentin Tarantino, ετοιμάζεται για τη μεγάλη του επιστροφή. Το Netflix αποκάλυψε επίσημα τον τίτλο της νέας ταινίας, η οποία θα τιτλοφορείται «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth».

Πίσω από αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα βρίσκεται μια κορυφαία ομάδα δημιουργών: το σενάριο υπογράφει ο Quentin Tarantino, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο David Fincher. Η συνεργασία αυτή φέρνει ξανά κοντά τον Brad Pitt και τον David Fincher, οι οποίοι έχουν γράψει κινηματογραφική ιστορία στο παρελθόν με τις κοινές τους δουλειές. Στο πλευρό του πρωταγωνιστή θα βρεθεί ένα εξαιρετικά ταλαντούχο καστ, το οποίο περιλαμβάνει γνωστά ονόματα όπως οι Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II και Peter Weller.

Υπόθεση και χρονολογικό πλαίσιο στο Hollywood του 1977

Η ιστορία μάς μεταφέρει στο 1977, αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα της πρωτότυπης ταινίας του 2019. Το Hollywood έχει πλέον αλλάξει ριζικά, περνώντας σε μια νέα εποχή, και ο Cliff Booth καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της βιομηχανίας.

Η ταινία συνδυάζει την χαρακτηριστική γραφή και τους διαλόγους του Quentin Tarantino με τη σκοτεινή, στυλιζαρισμένη αισθητική σκηνοθεσία του David Fincher, υποσχόμενη μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία.

Πρόγραμμα κυκλοφορίας σε IMAX και Netflix

Το Netflix επέλεξε μια υβριδική στρατηγική κυκλοφορίας για τη νέα παραγωγή. Η ταινία θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στις 25 Νοεμβρίου σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX για μια περιορισμένη περίοδο δύο εβδομάδων, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να την απολαύσουν στη μεγάλη οθόνη. Στη συνέχεια, στις 23 Δεκεμβρίου, θα γίνει διαθέσιμη παγκοσμίως μέσα από την πλατφόρμα streaming του Netflix.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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