Beyoncé: Δωρίζει $1 εκατ. για τους σεισμόπληκτους στην Κολομβία

Η Queen Bey δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της στην Κολομβία, προσφέροντας $1 εκατομμύριο για τους σεισμόπληκτους

Με μια ματιά Η Beyoncé δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια για τους σεισμόπληκτους στην Κολομβία.

Η δωρεά θα βοηθήσει στην παροχή τροφίμων και στέγης σε πληγέντες.

Άλλοι καλλιτέχνες όπως η Karol G και η Shakira έχουν επίσης προσφέρει σημαντικά ποσά.

Πολλές προσωπικότητες και οργανώσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé δείχνει για ακόμη μία φορά την ευαίσθητη πλευρά της, προσφέροντας $1 εκατομμύριο για την ενίσχυση των κοινοτήτων στην Κολομβία που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό. Η δωρεά της Queen Bey αναμένεται να βοηθήσει στην παροχή τροφίμων και ειδών για τη στέγαση ανθρώπων που έχασαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους.

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, δρόμους και υποδομές, ενώ δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και στην τροφοδοσία αρκετών περιοχών. Μέσω της Parkwood, η Beyoncé ενθάρρυνε παράλληλα όσους θέλουν να βοηθήσουν να στηρίξουν οργανώσεις που βρίσκονται ήδη στο πλευρό των πληγέντων.

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Η κίνηση της Beyoncé έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί μεγάλοι stars με δεσμούς με την Κολομβία έχουν κινητοποιηθεί για την υποστήριξη των σεισμόπληκτων. Η Karol G έχει ήδη προσφέρει $1,2 εκατομμύρια μέσω του Con Cora Foundation, ενώ η συναυλία «Colombia: Voces por la Vida» στην Bogotá συγκέντρωσε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια κολομβιανά πέσος, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε $3,6 εκατομμύρια.

Την ίδια στιγμή, η Shakira, μαζί με Global Citizen, Live Nation και CAF, έχει δεσμευτεί για αρχική χρηματοδότηση ύψους $1,25 εκατομμυρίου, με στόχο την ανοικοδόμηση σχολείων που υπέστησαν ζημιές στην περιοχή Chocó. Την προσπάθεια θα αναλάβει η Pies Descalzos Foundation της Shakira.

Η πρωτοβουλία έχει πλέον πάρει μεγάλες διαστάσεις, με καλλιτέχνες, αθλητές και οργανώσεις να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάκαμψη της περιοχής. Ανάμεσα στα ονόματα που συμμετέχουν βρίσκονται οι Juanes, James Rodríguez, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, David Ospina, Nicky Jam, Alejandro Sanz και Juan Luis Guerra, μεταξύ πολλών ακόμη.

Η δωρεά της Beyoncé έρχεται να προστεθεί σε αυτό το κύμα αλληλεγγύης, με στόχο να στηριχθούν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της μεγάλης καταστροφής και να ξεκινήσει σταδιακά η προσπάθεια αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών.

Μια ακόμη απόδειξη πως η δύναμη ενός global star μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για να κινητοποιήσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους γύρω από έναν σημαντικό σκοπό.

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