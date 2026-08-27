Yayoi Kusama: Πέθανε στα 97 της η καλλιτέχνιδα με τα iconic πουά

Πέθανε στα 97 της η θρυλική Yayoi Kusama, γνωστή για τα polka dots, τις κολοκύθες και τα διάσημα Infinity Mirror Rooms

Με μια ματιά Η Yayoi Kusama, παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα, πέθανε σε ηλικία 97 ετών στο Τόκιο.

Ήταν γνωστή για τα iconic πουά, τις κολοκύθες, τα Infinity Mirror Rooms και τις εγκαταστάσεις της.

Το έργο της επηρέασε τη σύγχρονη Pop και experiential art, και πέρασε και στη μόδα, με συνεργασίες όπως με τον Louis Vuitton.

Η Kusama αφήνει πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό legacy και μια αξέχαστη οπτική ταυτότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Yayoi Kusama, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές καλλιτέχνιδες της σύγχρονης τέχνης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή στις 26 Αυγούστου από το Yayoi Kusama Museum και την γκαλερί David Zwirner, ενώ η Kusama πέθανε στο Τόκιο στις 14 Αυγούστου.

Με τα χαρακτηριστικά polka dots, τις διάσημες κολοκύθες, τα Infinity Mirror Rooms και τα installations της, η Kusama δημιούργησε ένα μοναδικό καλλιτεχνικό σύμπαν που έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Το έργο της κινήθηκε ανάμεσα στη ζωγραφική, τη γλυπτική, το performance art και τις εγκαταστάσεις, επηρεάζοντας σημαντικά τη σύγχρονη Pop και experiential art.

Διάβασε επίσης: Πέθανε στα 80 του ο Tim Curry – Ο ηθοποιός που αγαπήσαμε ως «Mr. Hector» στο «Μόνος στο σπίτι 2»

Γεννημένη στο Matsumoto της Ιαπωνίας, η Kusama μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και σύντομα έγινε μία από τις σημαντικές παρουσίες της avant-garde σκηνής της πόλης.

Το χαρακτηριστικό προσωπικό της στιλ την έκανε να ξεχωρίσει, ενώ οι immersive εγκαταστάσεις της έδωσαν στο κοινό έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να βιώνει την τέχνη. Τα Infinity Mirror Rooms έγιναν παγκόσμιο phenomenon και συνεχίζουν να προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες.

Τα iconic πουά της έφτασαν μέχρι τη μόδα

Η επιρροή της Kusama δεν περιορίστηκε στις γκαλερί. Το χαρακτηριστικό μοτίβο των dots πέρασε και στη μόδα, με την καλλιτέχνιδα να συνεργάζεται με τον οίκο Louis Vuitton το 2012 και ξανά το 2023, δημιουργώντας bags, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ με την iconic αισθητική της.

«Η ιδέα μου είναι να στείλω το μήνυμα της “αιώνιας αγάπης” σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο μέσω των πουά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο W το 2013.

Η Yayoi Kusama αφήνει πίσω της ένα τεράστιο καλλιτεχνικό legacy και μία visual ταυτότητα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Τα πολύχρωμα dots, οι καθρέφτες και οι surreal κόσμοι που δημιούργησε θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά.

Διάβασε επίσης: