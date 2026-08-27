«Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου»: Το συγκινητικό «αντίο» της Miley Cyrus στη Dolly Parton

Με μια ματιά Η Miley Cyrus αποχαιρετά τη νονά της, Dolly Parton, μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών.

Η Parton ήταν σημαντικό πρόσωπο στη ζωή και την καριέρα της Cyrus, πέρα από οικογενειακή σύνδεση.

Η Cyrus αναφέρει ότι οι τελευταίες τους συζητήσεις αφορούσαν τη μουσική και τη μεταμόρφωση.

Η Dolly Parton ήταν νονά της Miley Cyrus και συνεργάστηκαν μουσικά, ενώ εμφανίστηκε και στο "Hannah Montana". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus αποχαιρετά τη νονά της, τη θρυλική Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η σχέση τους ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια οικογενειακή σύνδεση, αφού η Parton υπήρξε για τη Miley ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή και την καριέρα της. Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, η Miley μίλησε για την απώλεια της αγαπημένης της «Aunt Dolly» και αποκάλυψε πως οι πιο σημαντικές στιγμές τους θα παραμείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι η Dolly θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι γι’ αυτό και μετά να συνεχίσω και να είμαι δυνατή», έγραψε η Miley, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως μία από τις τελευταίες συζητήσεις τους ήταν για τη μουσική και τη μεταμόρφωση. «Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα», πρόσθεσε, τονίζοντας πως θα αγαπά για πάντα τη νονά της και θα προσπαθεί να την κάνει περήφανη.

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Η Dolly Parton είχε γίνει φίλη με τον πατέρα της Miley, Billy Ray Cyrus, στις αρχές των ’90s. Όταν εκείνος της ζήτησε να γίνει νονά της κόρης του, εκείνη δέχτηκε αμέσως και οι δυο τους παρέμειναν κοντά για δεκαετίες.

Η Parton έγινε γνωστή και στη νεότερη γενιά ως η «Aunt Dolly» του Hannah Montana, όπου εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια μαζί με τη Miley. Οι δυο τους συνεργάστηκαν πολλές φορές και στη μουσική, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές τους να είναι η κοινή ερμηνεία του «Jolene».

Για τη Miley, η Dolly δεν ήταν απλώς μια παγκόσμια star. Ήταν η νονά της, το role model της και ένας άνθρωπος που θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

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