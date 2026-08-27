Cinema 27.08.2026

Emily in Paris: Η τελευταία σεζόν έρχεται τα Χριστούγεννα και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί

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Η 6η και τελευταία σεζόν του «Emily in Paris» έρχεται στις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix με «άρωμα» Ελλάδας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η 6η και τελευταία σεζόν του "Emily in Paris" θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου.
  • Η Emily θα ταξιδέψει στο Μονακό και στην Ελλάδα, αφήνοντας για λίγο το Παρίσι.
  • Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει career drama και ερωτικά διλήμματα για την Emily.
  • Το μεγάλο ερώτημα της τελευταίας σεζόν αφορά το πού ανήκει τελικά η Emily και ποιον δρόμο θα ακολουθήσει.
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Η Emily Cooper επιστρέφει για τελευταία φορά και αυτή τη φορά το ταξίδι της δεν περιορίζεται στους δρόμους του Παρισιού! Η 6η και τελευταία σεζόν του «Emily in Paris» έρχεται στο Netflix την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, και όλα δείχνουν πως το φινάλε θα έχει περισσότερο ήλιο, θάλασσα και… Ελλάδα.

emily_in_paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Η αγαπημένη σειρά ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο της με ένα chapter που υπόσχεται να είναι πιο glamorous και γεμάτο ανατροπές από ποτέ. Η Emily αφήνει για λίγο το Παρίσι και ταξιδεύει μέχρι το Μονακό και την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα ολοκαίνουριο κεφάλαιο στη ζωή της.

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Για τις προηγούμενες σεζόν, το Παρίσι ήταν το απόλυτο σκηνικό για τα outfits, τα parties, τα επαγγελματικά μπλεξίματα και φυσικά τα ατελείωτα ερωτικά δράματα της Emily. Στην 6η σεζόν, όμως, η ηρωίδα φαίνεται πως είναι έτοιμη να βγει από τη comfort zone της και να γνωρίσει νέους προορισμούς.

emily_in_paris
Netflix

Το Μονακό και η Ελλάδα μπαίνουν στο επίκεντρο, με την Emily να απολαμβάνει ένα διαφορετικό setting, γεμάτο καλοκαιρινά vibes. Και αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από τη συγκεκριμένη σειρά, είναι πως κάθε νέο location σημαίνει και… νέες περιπέτειες!

Career drama και ερωτικά μπερδέματα επιστρέφουν

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει «Emily in Paris» χωρίς επαγγελματικές κόντρες και ερωτικά διλήμματα. Η Emily θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τόσο την καριέρα όσο και την προσωπική της ζωή, ενώ τα συναισθηματικά της φαίνεται πως θα παραμείνουν εξίσου complicated.

https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Το μεγάλο ερώτημα της τελευταίας σεζόν είναι ένα: πού ανήκει τελικά η Emily; Με το μέλλον της να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, η ηρωίδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει πραγματικά να ακολουθήσει και ποια ζωή θέλει να δημιουργήσει.

Πότε κάνει πρεμιέρα η 6η σεζόν;

Η αναμονή έχει ήδη ημερομηνία λήξης, αφού η 6η σεζόν του «Emily in Paris» κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix. Και ναι, αυτό σημαίνει ότι φέτος τα Χριστούγεννα αποκτούν ένα extra binge-watch.

emily_in_paris_outfit
Pinterest

Οπότε, αν έχεις ήδη μπει σε Christmas mood, ετοίμασε snacks, φόρεσε τις πιο cozy πιτζάμες σου και κράτα λίγο χρόνο ελεύθερο. Γιατί στις 24 Δεκεμβρίου δεν θα έχεις μόνο κάλαντα, οικογενειακά τραπέζια και ατελείωτο φαγητό. Θα έχεις και το τελευταίο ταξίδι της Emily!

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