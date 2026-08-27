Από horror μέχρι κλασικά αριστουργήματα: Οι 8 κινηματογραφικές πρεμιέρες που ξεχωρίζουν

Το πρόγραμμα της εβδομάδας κινείται από τον τρόμο και την επιβίωση μέχρι το δράμα, την ενηλικίωση και το κλασικό σινεμά

Με μια ματιά Νέες ταινίες τρόμου, επιβίωσης και δυστοπικές περιπέτειες κάνουν πρεμιέρα.

Επανεκδόσεις κλασικών αριστουργημάτων όπως «Μυστικά και Ψέματα» και «Στάσου Πλάι μου».

Δύο νέες ταινίες, «Σεξ και Αίμα στο Καμπ Μίασμα» και «Το τέλος της οδού Οουκ», εστιάζουν στον τρόμο.

Ο «Αστερισμός του Σκύλου» του Ridley Scott είναι μια περιπέτεια επιβίωσης μετά από καταστροφή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σκέφτεσαι ποια ταινία θα βάλεις στο πρόγραμμα για την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο, η Πέμπτη 27 Αυγούστου έχει αρκετές διαφορετικές επιλογές για να σε βάλει ξανά στις αίθουσες. Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα κινείται από το horror και τις ιστορίες επιβίωσης μέχρι τις δυστοπικές περιπέτειες και το ευρωπαϊκό σινεμά, ενώ παράλληλα σου δίνει την ευκαιρία να επιστρέψεις σε τέσσερις ταινίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της έβδομης τέχνης.

Ονόματα όπως ο Ridley Scott, η Anne Hathaway, ο Ewan McGregor, ο Mike Leigh και ο Abbas Kiarostami συναντούν νέες παραγωγές που θέλουν να κερδίσουν το κοινό, ενώ οι επανεκδόσεις έρχονται να θυμίσουν γιατί ορισμένες ταινίες δεν παλιώνουν ποτέ. Αν, λοιπόν, θέλεις τρόμο, αγωνία, συναίσθημα ή ένα κλασικό φιλμ σε θερινό σινεμά, αυτή η εβδομάδα έχει αρκετά να σου προτείνει.

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1. «Σεξ και Αίμα στο Καμπ Μίασμα»: Το horror που θέλει να γίνει cult

Το «Σεξ και Αίμα στο Καμπ Μίασμα» του Jane Schoenbrun είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας. Η ιστορία ακολουθεί την Chris, μια νεαρή σκηνοθέτιδα που έχει εμμονή με ένα ξεχασμένο slasher franchise και ταξιδεύει σε μια απομονωμένη περιοχή για να συναντήσει την πρώην πρωταγωνίστρια των ταινιών. Αυτό που ξεκινά ως μια προσπάθεια να την πείσει να επιστρέψει στον κινηματογράφο εξελίσσεται σε ένα παράξενο παιχνίδι επιθυμίας, τρόμου και κινηματογραφικής φαντασίας, καθώς ο θρύλος του δολοφόνου του Camp Miasma μοιάζει να επιστρέφει. Αν αγαπάς το σύγχρονο horror και τις ταινίες που δεν φοβούνται να παίξουν με τους κανόνες του είδους, αυτή είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της εβδομάδας.

2. «Ο Αστερισμός του Σκύλου»: Μάχη για επιβίωση σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει

Ο Ridley Scott επιστρέφει με τον «Αστερισμό του Σκύλου», μια σκοτεινή περιπέτεια επιβίωσης με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Μετά από έναν καταστροφικό ιό γρίπης που έχει σχεδόν εξαφανίσει την ανθρωπότητα, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους και ένας σκληροτράχηλος πρώην πεζοναύτης προσπαθούν να επιβιώσουν, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο εισβολείς αλλά και έναν κόσμο στον οποίο τίποτα δεν είναι πλέον όπως πριν.

3. «Το τέλος της οδού Οουκ»: Όταν μια ολόκληρη γειτονιά εξαφανίζεται

Η νέα ταινία του David Robert Mitchell, σε παραγωγή του J. J. Abrams, φέρνει στους πρωταγωνιστικούς ρόλους την Anne Hathaway και τον Ewan McGregor. Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την Οδό Όουκ και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Μια οικογένεια βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα όπου οι κανόνες που γνώριζε έχουν πάψει να ισχύουν. Μυστήριο, τρόμος και περιπέτεια ενώνονται σε μια ιστορία όπου η οικογένεια πρέπει να παραμείνει ενωμένη για να βρει τον δρόμο της επιστροφής.

4. «Γράμματα Αγάπης»: Μια διαφορετική ιστορία οικογένειας

Η Alice Douard κάνει το μεγάλου μήκους σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τα «Γράμματα Αγάπης». Η Celine περιμένει το πρώτο της παιδί, χωρίς να είναι η ίδια έγκυος. Όταν η σύζυγός της, Nadia, φέρνει στον κόσμο την κόρη τους, η Celine καλείται να αποδείξει στις αρχές ότι είναι γονιός. Για να το καταφέρει, πρέπει να συγκεντρώσει 15 συστατικές επιστολές. Μια προσωπική ιστορία που αγγίζει ζητήματα οικογένειας, ταυτότητας και αναγνώρισης, μέσα από τη ματιά μιας νέας σκηνοθετικής φωνής.

5. «Μυστικά και Ψέματα»: Ένα βρετανικό αριστούργημα επιστρέφει

Αν θέλεις να ξαναδείς ένα από τα σημαντικότερα φιλμ του Mike Leigh στη μεγάλη οθόνη, τα «Μυστικά και Ψέματα» επιστρέφουν σε επετειακή, ψηφιακά αποκατεστημένη επανέκδοση. Η Hortense, μια νεαρή μαύρη οπτομέτρης που έχει υιοθετηθεί, αποφασίζει να αναζητήσει τη βιολογική της μητέρα. Όταν τη βρίσκει, έρχεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε φανταστεί. Με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και μια συγκλονιστική Brenda Blethyn, η ταινία παραμένει ένα από τα πιο δυνατά δείγματα του βρετανικού κοινωνικού κινηματογράφου.

6. «Στάσου Πλάι μου» – Η ενηλικίωση που δεν ξεχνάς

Το «Στάσου Πλάι μου» του Rob Reiner επιστρέφει και σου δίνει ακόμη μία ευκαιρία να παρακολουθήσεις στη μεγάλη οθόνη μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες ενηλικίωσης του αμερικανικού σινεμά. Τέσσερα αγόρια ξεκινούν ένα ταξίδι αναζητώντας το πτώμα ενός συνομήλικού τους, χωρίς να γνωρίζουν πως η περιπέτεια αυτή θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο, τη φιλία και τον ίδιο τους τον εαυτό. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Stephen King και παραμένει ένα διαχρονικό φιλμ για τη φιλία και το πέρασμα στην ενηλικίωση.

7. «Αποχαιρετισμός στα όπλα»: Έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Ο Frank Borzage μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το κλασικό μυθιστόρημα του Ernest Hemingway στον «Αποχαιρετισμό στα Όπλα», με τους Gary Cooper και Helen Hayes. Στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός εθελοντής ερωτεύεται μια Βρετανίδα νοσοκόμα. Όταν ο πόλεμος φέρνει μπροστά τους τη βία και την απώλεια, οι δυο τους προσπαθούν να ξεφύγουν από το μέτωπο και να αναζητήσουν μια διαφορετική ζωή. Ένα κλασικό αντιπολεμικό ερωτικό δράμα που επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

8. «Που είναι το σπίτι του φίλου μου;»: Η μεγάλη επιστροφή του Abbas Kiarostami

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Πού Είναι το Σπίτι του Φίλου Μου;» του Abbas Kiarostami επιστρέφει στα θερινά σινεμά. Ο μικρός Ahmad παίρνει κατά λάθος το τετράδιο του συμμαθητή του, Reza. Γνωρίζοντας πως ο φίλος του κινδυνεύει να τιμωρηθεί αν δεν το έχει μαζί του στο σχολείο, ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει το σπίτι του και να του το επιστρέψει. Μια απλή ιστορία στα χαρτιά, η οποία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Kiarostami μετατρέπεται σε ένα σπουδαίο δείγμα του ιρανικού κινηματογράφου.

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