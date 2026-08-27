Celeb World 27.08.2026

Θα γίνει ξανά μαμά η Kylie Jenner; Η απάντησή της τα λέει όλα

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Η Kylie Jenner μίλησε για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τρίτο παιδί και αποκάλυψε τι σκέφτεται για μια νέα εγκυμοσύνη και την παρένθετη μητρότητα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner δήλωσε ότι η σκέψη μιας νέας εγκυμοσύνης της φαίνεται δύσκολη αυτή την περίοδο.
  • Δεν αποκλείει την παρένθετη μητρότητα, αλλά τη θεωρεί εξαιρετικά απίθανη για εκείνη.
  • Η επιχειρηματίας έχει ήδη δύο παιδιά, την Stormi και τον Aire.
  • Η Kylie δεν βιάζεται να μεγαλώσει ξανά την οικογένειά της, αφήνοντας το ενδεχόμενο για το μέλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Jenner μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί και η απάντησή της ήταν πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Η 29χρονη επιχειρηματίας και influencer είναι ήδη μητέρα δύο παιδιών, της Stormi και του Aire, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott. Σε εμφάνισή της στη νέα σειρά της αδελφής της, Khloé Kardashian, η Kylie ρωτήθηκε για το αν θα μεγάλωνε ξανά την οικογένειά της. Η ίδια παραδέχτηκε πως, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, η ιδέα μιας νέας εγκυμοσύνης της φαίνεται αρκετά δύσκολη.

Η Kylie Jenner γιορτάζει τα 29α γενέθλιά της με ένα ροζ πάρτι "Princess Kitty" και εντυπωσιακή τούρτα.
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η συζήτηση έγινε στη σειρά του Hulu «The Girls», όταν η Kylie συνομιλούσε μέσω FaceTime με το μοντέλο Iris Palmer και την ηθοποιό Malika Haqq. Όταν η Iris ανέφερε πως σκέφτεται την επιλογή της παρένθετης μητρότητας, η Kylie αποκάλυψε πως δεν θα ήθελε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. «Η σκέψη να κυοφορήσω άλλο ένα μωρό αυτή τη στιγμή μου φαίνεται τρελή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για την παρένθετη μητρότητα, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να πει ένα απόλυτο «όχι», όμως θεωρεί εξαιρετικά απίθανο να την επέλεγε.

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Η Kylie εξήγησε πως, από τη στιγμή που έχει ήδη αποκτήσει δύο υγιή παιδιά, δεν αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος να καταφύγει σε παρένθετη μητέρα. Παράλληλα, η δήλωσή της δείχνει πως αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται στη φάση όπου θα ήθελε να μεγαλώσει ξανά την οικογένειά της.

kylie_jenner_meta_ai
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η προσωπική της ζωή έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο, ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Timothée Chalamet. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια φαίνεται να προτιμά να αφήσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο για το μέλλον, χωρίς να αποκλείει εντελώς το ενδεχόμενο.

Kylie Jenner γενέθλια
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η Kylie έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσο διαφορετικά είχε βιώσει την πρώτη της εγκυμοσύνη. Σε παλαιότερη εμφάνισή της στο podcast «Therapuss», είχε αποκαλύψει ότι πανικοβλήθηκε όταν έμαθε στα 19 της πως περιμένει παιδί. Η Stormi γεννήθηκε το 2018, όταν η Kylie ήταν μόλις 20 ετών, και όπως είχε εξομολογηθεί, φοβόταν πολύ να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη στους γονείς της, Kris και Caitlyn Jenner. Παρά τον αρχικό φόβο, όμως, είχε νιώσει μέσα της ότι ήθελε να προχωρήσει και να πάρει η ίδια την απόφαση για τη ζωή της.

stormi
https://www.instagram.com/khy/

Τελικά, όταν μίλησε στους γονείς της, η αντίδρασή τους δεν ήταν αυτή που φοβόταν. Κανείς από τους δύο δεν θύμωσε, ενώ η Kylie κατάφερε να προχωρήσει στη μητρότητα με τον δικό της τρόπο και να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Σήμερα, έχοντας πλέον δύο παιδιά, φαίνεται πως δεν βιάζεται να κάνει το επόμενο βήμα.

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Kylie Jenner
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