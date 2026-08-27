Celeb World 27.08.2026

«Σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει»: Το καλοκαίρι της Νατάσσας Μποφίλιου στη Φολέγανδρο

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Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τη Φολέγανδρο, ανάμεσά τους και 1 τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νατάσσα Μποφίλιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Φολέγανδρο.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα με πολύχρωμα looks, κοσμήματα, βόλτες και ηλιοβασιλέματα.
  • Η τραγουδίστρια πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές.
  • Η Μποφίλιου δήλωσε πως ο ρομαντισμός του νησιού είναι ανώτερος από αυτόν της Αθήνας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νατάσσα Μποφίλιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Φολέγανδρο και μοιράστηκε με τους followers της μερικά από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα του φετινού της summer break. Η τραγουδίστρια επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά στο αγαπημένο της νησί, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν κάποια μέρη που απλώς δεν τα βαριέσαι ποτέ. Στο νέο της post πρωταγωνιστούν πολύχρωμα looks, ιδιαίτερα κοσμήματα, βόλτες και φυσικά αρκετά εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, όμως, ξεχωρίζει εκείνη στην οποία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη.

https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Το ζευγάρι, που μετρά ήδη οκτώ χρόνια γάμου, φαίνεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές μακριά από την ένταση της καθημερινότητας. Η Φολέγανδρος φαίνεται πως έχει γίνει ένα σταθερό καλοκαιρινό rendezvous για τη Νατάσσα Μποφίλιου, η οποία επισκέπτεται συχνά το νησί τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη φορά, θέλησε να κρατήσει μερικές από τις στιγμές των διακοπών της σε ένα photo dump γεμάτο καλοκαιρινά vibes. Και αν κρίνουμε από τις εικόνες, το συγκεκριμένο ταξίδι είχε αρκετή θάλασσα, βόλτες και φυσικά… ρομαντισμό.

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Το πιο cute κομμάτι της ανάρτησης ήρθε φυσικά από τη λεζάντα της. Η τραγουδίστρια έκανε μια μικρή σύγκριση ανάμεσα στον ρομαντισμό της Αθήνας και εκείνον ενός ελληνικού νησιού, καταλήγοντας πως το δεύτερο κερδίζει χωρίς δεύτερη σκέψη. «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει…», έγραψε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο για την επιστροφή της στη Φολέγανδρο, δηλώνοντας ευγνωμοσύνη που κατάφερε να βρεθεί ξανά «στο βράχο» για ακόμη μία χρονιά.

https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Οι φωτογραφίες της μεταφέρουν ακριβώς αυτή την ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή διάθεση, με τη Νατάσσα Μποφίλιου να ποζάρει σε βόλτες της στο νησί και να απολαμβάνει τα τοπία, τα χρώματα και τα μοναδικά sunsets.

https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Σε μία από τις πιο ρομαντικές στιγμές του album, εκείνη και ο Χρήστος Κορτσέλης φωτογραφίζονται μαζί λίγο μετά τη δύση του ήλιου, χαρίζοντας στους followers ένα μικρό glimpse από τις διακοπές τους. Γιατί τελικά, μερικά καλοκαίρια χρειάζονται μόνο ένα όμορφο νησί, ένα ηλιοβασίλεμα και καλή παρέα.

https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Η Νατάσσα Μποφίλιου φαίνεται πως βρήκε για ακόμη μία φορά στη Φολέγανδρο το απόλυτο καλοκαιρινό mood και το μοιράστηκε με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, αφήνοντας πίσω της λίγη από τη μαγεία του νησιού.

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διακοπές Νατάσσα Μποφίλιου
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