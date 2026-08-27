Celeb World 27.08.2026

«Είμαι τυχερός που γεννήθηκες»: Το τρυφερό μήνυμα του Ryan Reynolds στη Blake Lively για τα γενέθλιά της

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Ο Ryan Reynolds ευχήθηκε στη Blake Lively για τα 39α γενέθλιά της με μια τρυφερή ανάρτηση και ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και χιούμορ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ryan Reynolds ευχήθηκε δημόσια στην Blake Lively για τα 39α γενέθλιά της με τρυφερό και χιουμοριστικό μήνυμα.
  • Ανάρτησε προσωπικά στιγμιότυπα, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών με τα παιδιά τους, δημιουργώντας ένα οικογενειακό άλμπουμ.
  • Ο Reynolds περιέγραψε τη σύζυγό του ως γενναία, καλή, χαρισματική και "παράλογα χαριτωμένη".
  • Δήλωσε πόσο τυχερός αισθάνεται που γεννήθηκε η Blake Lively, κλείνοντας με χιουμοριστική ατάκα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Blake Lively γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της και ο Ryan Reynolds φρόντισε να της ευχηθεί με τον δικό του, άκρως τρυφερό αλλά και χαρακτηριστικά χιουμοριστικό τρόπο. Ο ηθοποιός έκανε την ανάρτησή του μία ημέρα μετά τα γενέθλια της συζύγου του, στις 26 Αυγούστου, και μοιράστηκε με τους followers του μια σειρά από προσωπικά στιγμιότυπα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες βρίσκονται κοινές τους στιγμές, αλλά και εικόνες με τα παιδιά τους, δημιουργώντας ένα μικρό family album. Και φυσικά, η λεζάντα του ήταν το πραγματικό highlight του post.

https://www.instagram.com/vancityreynolds/
https://www.instagram.com/vancityreynolds/

Ο Reynolds μίλησε με τα πιο όμορφα λόγια για τη γυναίκα που έχει στο πλευρό του, αναφερόμενος τόσο στην προσωπικότητά της όσο και στην εμφάνισή της. Με αρκετή δόση χιούμορ, αλλά και εμφανή συγκίνηση, θέλησε να δείξει δημόσια πόσο σημαντική είναι για εκείνον. Μάλιστα, χαρακτήρισε την 25η Αυγούστου ως το «Super Bowl αυτής της οικογένειας», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ακόμη και στις πιο γλυκές στιγμές τους δεν λείπει το χιούμορ. Το μήνυμα ήταν προσωπικό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο αγάπη.

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«Χρόνια πολλά στον καλύτερο άνθρωπο που γνωρίζω», έγραψε ο Ryan Reynolds, συνεχίζοντας να περιγράφει τη Blake ως έναν άνθρωπο γενναίο, βαθιά καλό και εξαιρετικά χαρισματικό. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο και την εμφάνισή της, χαρακτηρίζοντάς την «παράλογα χαριτωμένη». Το πιο τρυφερό σημείο, όμως, ήρθε όταν αποκάλυψε πόσο τυχερός αισθάνεται που εκείνη γεννήθηκε.

https://www.instagram.com/vancityreynolds/
https://www.instagram.com/vancityreynolds/

Και όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεισε με ακόμη μία ατάκα γεμάτη το χαρακτηριστικό χιούμορ του, γράφοντας πως κάθε φορά που έχει χτυπήσει το κεφάλι του, είναι η ζωή της Blake που περνά μπροστά από τα μάτια του.

https://www.instagram.com/vancityreynolds/
https://www.instagram.com/vancityreynolds/

Η σχέση του Ryan Reynolds και της Blake Lively έχει εδώ και χρόνια αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, όχι μόνο για τις τρυφερές στιγμές τους αλλά και για τα αμέτρητα πειράγματα που ανταλλάσσουν δημόσια.

https://www.instagram.com/vancityreynolds/
https://www.instagram.com/vancityreynolds/

Το νέο birthday post του Reynolds ήταν ακόμη μία υπενθύμιση πως, πίσω από τα viral jokes και τα playful σχόλια, υπάρχει μια οικογένεια που συνεχίζει να μεγαλώνει και να μοιράζεται ξεχωριστές στιγμές.

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Blake Lively Ryan Reynolds
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