Το beauty μυστικό της Δανάης Μπάρκα για λαμπερό δέρμα

Με μια ματιά Η Δανάη Μπάρκα προτείνει λιγότερα προϊόντα ομορφιάς για καλύτερο δέρμα.

Η παρουσιάστρια αφήνει πλέον το δέρμα της να αναπνέει, χωρίς έντονο μακιγιάζ.

Το μυστικό της είναι η απλότητα, μειώνοντας τα προϊόντα που χρησιμοποιεί.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής της στην Καλαμάτα συμβάλλει στη φυσική της εμφάνιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις την εντύπωση ότι για να δείχνει το πρόσωπό σου όμορφο και λαμπερό χρειάζεσαι μια ολόκληρη συλλογή από προϊόντα ομορφιάς, η Δανάη Μπάρκα έρχεται να σου προτείνει ακριβώς το αντίθετο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από το Instagram τη δική της εμπειρία σχετικά με την επιδερμίδα της και αποκάλυψε ότι, αφού περιόρισε σημαντικά όσα χρησιμοποιούσε στο πρόσωπό της, είδε το δέρμα της να δείχνει καλύτερο από ποτέ. Μια αλλαγή που, όπως φαίνεται, ταιριάζει απόλυτα και με τον πιο φυσικό τρόπο ζωής που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα στην Καλαμάτα.

Το «less is more» της Δανάης Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα έχει συνηθίσει λόγω της δουλειάς της να περνά πολλές ώρες με έντονο μακιγιάζ, τόσο για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις όσο και για τις θεατρικές της υποχρεώσεις. Τα τελευταία χρόνια, όμως, φαίνεται πως έχει αφήσει περισσότερο χώρο στη φυσική της εικόνα. Αυτό το βλέπεις και μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, όπου συχνά ποζάρει χωρίς μακιγιάζ, αφήνοντας μάλιστα να φανούν οι φυσικές της φακίδες. Η εικόνα της είναι πιο ανεπιτήδευτη και φαίνεται πως η ίδια απολαμβάνει αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητά της.

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Το μυστικό της βρίσκεται σε κάτι πολύ απλό

Η ίδια έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους εντυπωσιάζονται από την όψη της επιδερμίδας της, εξηγώντας πως το μυστικό δεν βρίσκεται σε μια περίπλοκη ρουτίνα ομορφιάς. «Από όταν σταμάτησα να βάζω 1000 πράγματα στο πρόσωπό μου έχω το πιο ωραίο δέρμα που είχα ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά. Με λίγα λόγια, η Δανάη Μπάρκα υποστηρίζει ότι η πιο απλή προσέγγιση λειτούργησε καλύτερα για την επιδερμίδα της. Αντί για πολλά προϊόντα και συνεχείς αλλαγές, επέλεξε να περιορίσει όσα εφαρμόζει στο πρόσωπό της και να αφήσει την επιδερμίδα της πιο ελεύθερη.

Η αλλαγή στη ζωή της φαίνεται και στην εμφάνισή της

Η μετακόμισή της στην Καλαμάτα φαίνεται πως έφερε μαζί της και έναν διαφορετικό ρυθμό ζωής. Μακριά από την ένταση της καθημερινότητας στην πόλη, η παρουσιάστρια έχει μιλήσει μέσα από την παρουσία της στα social media για μια πιο φυσική καθημερινότητα, με περισσότερη επαφή με τη φύση και πιο χαλαρούς ρυθμούς. Φυσικά, η καλή εικόνα μιας επιδερμίδας δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των προϊόντων που χρησιμοποιείς. Η ξεκούραση, ο ύπνος, η καθημερινότητα, η διατροφή και πολλοί ακόμη παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την όψη του δέρματος.

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