Γιατί η Britney Spears ένιωθε «σαν robot»; Η εξομολόγηση που συγκλονίζει

Με μια ματιά Η Britney Spears περιέγραψε την περίοδο της επιτροπείας ως μια εποχή που ένιωθε «σαν ρομπότ».

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο πατέρας της την ανάγκαζε να συναντά πολλούς ανθρώπους, παρά το άγχος της.

Η Spears δήλωσε ότι έχασε την «ευαισθησία της ψυχής της» και απομακρύνθηκε από τον αυθεντικό εαυτό της.

Μια συνάντηση με τη Shakira την έκανε να αισθανθεί «φυσιολογική», καθώς είχαν περίπου το ίδιο ύψος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Britney Spears μίλησε ξανά για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, περιγράφοντας με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε κατά τη διάρκεια της δικαστικής επιτροπείας. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως, ενώ από μικρή ηλικία ήταν ιδιαίτερα ντροπαλή και δυσκολευόταν να βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ κόσμο, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις την έφερναν αντιμέτωπη με καταστάσεις που την έκαναν να αισθάνεται πως χάνει τον εαυτό της. Όπως έγραψε, έφτανε να έχει σωματικές αντιδράσεις από το άγχος, ενώ περιέγραψε την περίοδο εκείνη ως μια εποχή κατά την οποία ένιωθε «σαν ρομπότ».

Η Britney Spears υποστήριξε πως ο πατέρας της, Jamie Spears, την έβαζε εκείνη την περίοδο να συναντά δεκάδες ανθρώπους, παρά τον φόβο και τη συστολή που ένιωθε. Η ίδια εξήγησε ότι στο παρελθόν μπορούσε να δημιουργεί μια πραγματική και ιδιαίτερη σύνδεση με τους θαυμαστές της, όμως θεωρεί πως αυτή η σχέση επηρεάστηκε βαθιά από όσα συνέβαιναν στη ζωή της. «Έχασα την ευαισθησία της ψυχής μου», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ένιωθε ότι είχε απομακρυνθεί από εκείνη την αυθεντική πλευρά του εαυτού της.

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Σε δεύτερη ανάρτησή της, η pop star στάθηκε ακόμη περισσότερο στην έννοια της ανθρώπινης επαφής. Όπως εξήγησε, της λείπει η αίσθηση σεβασμού και ουσιαστικής σύνδεσης που ένιωθε κάποτε όταν βρισκόταν μαζί με άλλους ανθρώπους. Παράλληλα, υποστήριξε πως ακόμη και σήμερα δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό το μέγεθος της ζημιάς που θεωρεί ότι υπέστη σε συναισθηματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της επιτροπείας. Παρότι ήταν ιδιαίτερα ντροπαλή στην καθημερινότητά της, η σκηνή ήταν διαφορετική για εκείνη, καθώς μπορούσε να μεταμορφώνεται όταν ξεκινούσε το show.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη στιγμή που αισθάνθηκε ότι αυτή η κατάσταση είχε φτάσει στα όριά της, ειδικά μετά την απόκτηση των παιδιών της. Όπως περιέγραψε, τότε άρχισε να βλέπει διαφορετικά τον ρόλο που είχε δημιουργήσει για τον εαυτό της όλα τα προηγούμενα χρόνια και να αισθάνεται μεγαλύτερη αμηχανία απέναντι σε όσα έκανε.

Η Britney Spears έκανε, πάντως, και ένα πιο προσωπικό σχόλιο για το βίντεο που δημοσίευσε, παρατηρώντας πως της θύμισε έντονα την εποχή του «Gimme More». Με τον χαρακτηριστικό αυθόρμητο τρόπο της, σχολίασε ακόμη και την εικόνα του σώματός της και το πόσο διαφορετική μπορεί να φαίνεται στις φωτογραφίες, σημειώνοντας ότι στις paparazzi λήψεις τα πόδια της δείχνουν πολύ πιο μακριά από ό,τι στην πραγματικότητα.

Η ιστορία με τη Shakira που την έκανε να αισθανθεί «φυσιολογική»

Μέσα στην εξομολόγησή της, η Britney θυμήθηκε και μια συνάντηση με τη Shakira, η οποία, όπως ανέφερε, της είχε μείνει έντονα στη μνήμη. Όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο Los Angeles, αισθανόταν συχνά πως ήταν η μικρότερη και πιο κοντή παρουσία σε ένα δωμάτιο. Όταν όμως γνώρισε τη Shakira, διαπίστωσε ότι είχαν περίπου το ίδιο ύψος και ένιωσε ξαφνικά πολύ πιο άνετα.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε μάλιστα τη γνωριμία τους την περίοδο του «Whenever, Wherever», περιγράφοντας μια αρκετά χαλαρή στιγμή, καθώς και οι δύο είχαν μόλις ξυπνήσει από έναν υπνάκο. Για τη Britney, αυτή η απλή λεπτομέρεια φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς τη βοήθησε να αισθανθεί για λίγο ότι ήταν απλώς ένας φυσιολογικός άνθρωπος και όχι η pop star που όλοι περίμεναν να δουν.

Σήμερα, η Britney Spears συνεχίζει να μιλά δημόσια για το παρελθόν της με τον δικό της τρόπο, προσπαθώντας να εξηγήσει όχι μόνο όσα συνέβησαν στην καριέρα της, αλλά κυρίως το πώς τα βίωσε η ίδια. Η εξομολόγησή της δείχνει μια διαφορετική πλευρά της superstar πίσω από τη σκηνή, τις επιτυχίες και την εικόνα που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της. Και όπως φαίνεται, η προσπάθειά της να ξαναβρεί την προσωπική της φωνή συνεχίζεται.

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