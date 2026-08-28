«My office today»: Η Jennifer Lopez σού δείχνει πως πρέπει να δουλεύεις από το σπίτι

Με μια ματιά Η Jennifer Lopez δουλεύει από το σπίτι, απαντώντας σε επαγγελματικές υποχρεώσεις μέσα στη μπανιέρα.

Χρησιμοποιεί laptop σε ειδική βάση, μετατρέποντας τη μπανιέρα σε "unconventional home office".

Η ανάρτηση συνδυάζει self-care και εργασία, δείχνοντας μια χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της.

Η Lopez δημιούργησε ένα glamorous home office με μπάνιο, laptop και θέα στη φύση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez φαίνεται πως έχει βρει έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο για να συνδυάζει δουλειά και χαλάρωση. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο από το σπίτι της, όπου αποφάσισε να απαντήσει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ενώ απολάμβανε ένα χαλαρωτικό μπάνιο. Με το laptop τοποθετημένο σε ειδική βάση μπροστά της, μετέτρεψε τη μπανιέρα της σε ένα άκρως unconventional home office. Και φυσικά, η συγκεκριμένη εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη από τους followers της.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, η Jennifer Lopez βρίσκεται μέσα στη μπανιέρα, με τους αφρούς του νερού να καλύπτουν το σώμα της, ενώ μπροστά της έχει τοποθετήσει τον υπολογιστή της. Από το παράθυρο δίπλα της φαίνεται ένα καταπράσινο τοπίο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο luxury spa παρά… χώρο εργασίας. Η τραγουδίστρια φαίνεται να απολαμβάνει απόλυτα τη στιγμή, αποδεικνύοντας πως για εκείνη το work from home μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση.

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Μάλιστα, η Jennifer Lopez δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά για να περιγράψει το συγκεκριμένο σκηνικό. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά «My office today», δηλαδή «Το γραφείο μου σήμερα», και άφησε τη φωτογραφία να κάνει όλη τη δουλειά. Η ανάρτηση συνδυάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το self-care με την εργασία, ενώ δείχνει και μια πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της μακριά από τη σκηνή και τα red carpets.

Η Jennifer Lopez είναι γνωστή για το γεμάτο πρόγραμμα και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, όμως αυτή τη φορά φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει ένα μικρό break από το κλασικό περιβάλλον γραφείου. Με ένα laptop, ένα χαλαρωτικό μπάνιο και θέα στη φύση, δημιούργησε το δικό της προσωρινό home office.

Το στιγμιότυπο είναι και λίγο relatable: όταν έχεις δουλειά να τελειώσεις αλλά ταυτόχρονα χρειάζεσαι επειγόντως λίγη χαλάρωση, γιατί να μην τα συνδυάσεις; Η Jennifer Lopez, πάντως, φαίνεται πως βρήκε τον δικό της τρόπο να κάνει το work-from-home experience αρκετά πιο glamorous.

Η Jennifer Lopez για ακόμη μία φορά κατάφερε να μετατρέψει μια απλή στιγμή της καθημερινότητάς της σε θέμα συζήτησης, δείχνοντας πως ακόμη και μια ημέρα γεμάτη δουλειά μπορεί να έχει λίγο… spa energy.

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