Celeb World 28.08.2026

Το πιο fun βίντεο της ημέρας: Η Στεφανία Γουλιώτη τραγουδά τον «Λογαριασμό»

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Η Στεφανία Γουλιώτη «τσαλακώθηκε» στο TikTok τραγουδώντας τον «Λογαριασμό» και το αποτέλεσμα είναι άκρως απολαυστικό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Στεφανία Γουλιώτη τραγούδησε αυθόρμητα τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου στο αυτοκίνητο.
  • Η ηθοποιός δυσκολεύτηκε με τους στίχους, αλλά συνέχισε διασκεδαστικά.
  • Ανέβασε το χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok, δείχνοντας μια χαλαρή πλευρά της.
  • Το βίντεο έγινε viral λόγω της αυθεντικότητας και του απρόσμενου μπλεξίματος στους στίχους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Στεφανία Γουλιώτη απέδειξε πως ακόμη και οι πιο αυθόρμητες στιγμές μπορούν να γίνουν viral, όταν υπάρχει καλή διάθεση και… δυνατή μουσική. Η ηθοποιός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της όταν άρχισε να παίζει ο «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου και αποφάσισε να τραγουδήσει μαζί του. Μόνο που υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα: οι στίχοι δεν ήταν ακριβώς αποτυπωμένοι στη μνήμη της! Η προσπάθειά της, πάντως, ήταν τόσο αυθόρμητη και απολαυστική που θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους followers της.

Στεφανία Γουλιώτη
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/

Η Στεφανία Γουλιώτη μπήκε με πάθος στο τραγούδι, όμως σε αρκετά σημεία φαίνεται να ψάχνει… τις σωστές λέξεις. Αντί να αγχωθεί, συνέχισε κανονικά την προσπάθεια, κάνοντας το στιγμιότυπο ακόμη πιο διασκεδαστικό. Όσο προχωρούσε το τραγούδι, κατάφερε τελικά να βρει τα λόγια και να τραγουδήσει σωστά το ρεφρέν της μεγάλης επιτυχίας της Κατερίνας Λιόλιου. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυθεντικό και χιουμοριστικό βίντεο που δείχνει μια διαφορετική, πιο χαλαρή πλευρά της ηθοποιού.

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Η ίδια ανέβασε το στιγμιότυπο στο TikTok, χωρίς να φοβηθεί να «τσαλακωθεί» μπροστά στην κάμερα. Μάλιστα, στο τέλος του βίντεο, αφού κατάφερε να ολοκληρώσει το τραγούδι, σχολίασε με χιούμορ: «Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά». Το βίντεο είναι από εκείνες τις αυθόρμητες στιγμές που θυμίζουν πως δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας τραγουδιστής για να απολαύσεις ένα τραγούδι στο αυτοκίνητο. Και η Στεφανία Γουλιώτη φαίνεται πως το… έζησε μέχρι τέλους!

Ο «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου φαίνεται πως έχει γίνει ένα από τα τραγούδια που δύσκολα μένουν εκτός playlist, με τη Στεφανία Γουλιώτη να προστίθεται στη λίστα όσων το τραγουδούν με πάθος.

Στεφανία Γουλιώτη
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/

Το συγκεκριμένο βίντεο ξεχωρίζει ακριβώς επειδή δεν είναι στημένο ή υπερβολικά «τέλειο». Η ηθοποιός απλώς άφησε τη στιγμή να εξελιχθεί αυθόρμητα, με το μικρό μπέρδεμα στους στίχους να γίνεται τελικά το highlight του βίντεο.

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ο λογαριασμός Στεφανία Γουλιώτη
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