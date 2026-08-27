Σίσσυ Χρηστίδου: Γύρισε τον χρόνο πίσω με μία φωτογραφία – Η συγκινητική στιγμή με τον γιο της

Με μια ματιά Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε παλιά φωτογραφία με τον γιο της, Φίλιππο-Ραφαήλ.

Η φωτογραφία δείχνει μια τρυφερή στιγμή από τότε που ο γιος της ήταν μικρό παιδί.

Η ανάρτηση έγινε αφορμή για νοσταλγία σχετικά με το πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.

Ο γιος της Σίσσυς Χρηστίδου, Φίλιππος-Ραφαήλ, συμπλήρωσε πρόσφατα τα 18 του χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια φωτογραφία από το παρελθόν ήταν αρκετή για να ξυπνήσει στη Σίσσυ Χρηστίδου γλυκές αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν, και αν τη δεις, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί η συγκεκριμένη στιγμή έχει τόσο ξεχωριστή σημασία για την παρουσιάστρια. Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε μέσα από το Instagram ένα παλαιότερο στιγμιότυπο με τον γιο της, σε μια εποχή που εκείνος ήταν ακόμη μικρό παιδί, και η εικόνα αποτυπώνει με τον πιο τρυφερό τρόπο πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.

Στη φωτογραφία κρατά το παιδί στην αγκαλιά της και του δίνει ένα φιλί στο κεφάλι, ενώ η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με μια φράση γεμάτη νοσταλγία: «Where did all the time go?», δηλαδή «Πού πήγε όλος αυτός ο χρόνος;». Η στιγμή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς ο πρωτότοκος γιος της, Φίλιππος-Ραφαήλ, συμπλήρωσε πρόσφατα τα 18 του χρόνια, γεγονός που φαίνεται πως έκανε τη μητέρα του να κοιτάξει ξανά πίσω στον χρόνο και να θυμηθεί πόσο μικρός ήταν κάποτε.

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Η παρουσιάστρια επέλεξε να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία σε story, χωρίς να χρειαστεί να γράψει πολλά. Μία εικόνα, μια αγκαλιά και λίγες λέξεις ήταν αρκετές για να εκφράσουν τη νοσταλγία της. Στο στιγμιότυπο βλέπεις τη Σίσσυ Χρηστίδου να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, όταν εκείνος ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία. Η ίδια σκύβει προς το μέρος του και του δίνει ένα φιλί στο κεφάλι, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή για την οικογένεια, αφού ο Φίλιππος-Ραφαήλ έχει πλέον ενηλικιωθεί. Ο πρωτότοκος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου συμπλήρωσε πρόσφατα τα 18 του χρόνια και μάλιστα πάει για σπουδές στο Άμστερνταμ. Η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής του, κάνοντας ένα μικρό ταξίδι στις αναμνήσεις τους.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Σίσσυ Χρηστίδου έχει δείξει πολλές φορές πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ρόλος της μητέρας. Έχει αποκτήσει δύο γιους από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, τον Φίλιππο-Ραφαήλ και τον Μιχαήλ-Άγγελο, και η σχέση που έχει μαζί τους αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

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