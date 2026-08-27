«Το κάνουμε καλοκαιρινό»: Γιατί η Φιόνα Γεωργιάδη αποκαλεί τον ευατό της «ελβετικό σουγιά»

Με μια ματιά Η Φιόνα Γεωργιάδη, απόφοιτος Νομικής, περιγράφει τον εαυτό της ως «ελβετικό σουγιά» λόγω της περιέργειας και της εξερεύνησης πολλαπλών δημιουργικών πτυχών.

Η σκηνοθεσία θεάτρου είναι η νέα της ενασχόληση, την οποία ανακαλύπτει μέσω ενός εργαστηρίου, βρίσκοντας την «ακραία δημιουργική».

Η επιστροφή της στην Ελλάδα και η συμμετοχή στο «Μπρούσκο» ήταν αποτέλεσμα τυχαίων συγκυριών, ενώ θεωρεί τον Μανούσο Μανουσάκη δάσκαλό της.

Εκφράζει ανησυχία για την ταχύτητα εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ελπίζει σε κατάλληλες αντιδράσεις και όρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Φιόνα Γεωργιάδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του MAD «Το κάνουμε καλοκαιρινό» και μίλησε για τη μέχρι σήμερα διαδρομή της στην υποκριτική, τις μεγάλες αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της, αλλά και όλα όσα ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα. Η ηθοποιός έχει μια διαδρομή που μόνο συνηθισμένη δεν τη λες, αφού από τη Νομική Αθηνών βρέθηκε στη δραματική σχολή, από εκεί στο Λονδίνο και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και ασχοληθεί επαγγελματικά με την τηλεόραση και το θέατρο. Μιλώντας στους Ανδρέα Ζωίτσα και Αθηνά Κλήμη, παραδέχτηκε με χιούμορ πως είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για πολλά διαφορετικά πράγματα. Και κάπως έτσι, η φετινή της νέα εξερεύνηση είναι η σκηνοθεσία θεάτρου.

Η Φιόνα Γεωργιάδη αποκάλυψε πως η σχέση της με τη σκηνή ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν σε ηλικία μόλις 11 ετών συμμετείχε σε μια θεατρική παράσταση. Αν και στην αρχή δεν ήθελε ιδιαίτερα να ανέβει στη σκηνή, τελικά ενθουσιάστηκε από την εμπειρία και κατάλαβε πως το θέατρο ήταν κάτι που την τραβούσε πραγματικά. Παράλληλα, όμως, από μικρή την απασχολούσαν ζητήματα κοινωνικής αδικίας και πίστευε πως μέσα από τη Νομική θα μπορούσε να προσφέρει με διαφορετικό τρόπο. Τελικά, όπως εξήγησε, μεγαλώνοντας κατάλαβε πως «ο δρόμος μας είναι προσωπικός» και πως ο καθένας μπορεί να αναθεωρεί τις επιλογές του, αρκεί αυτές οι αλλαγές να γίνονται με τρόπο που τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο.

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Από τη Νέα Υόρκη και το θέατρο μέχρι την Κύπρο και τον «Μπρούσκο», η πορεία της περιλαμβάνει αρκετές ανατροπές και… τυχαίες συγκυρίες που τελικά αποδείχθηκαν καθοριστικές. Η ίδια θυμήθηκε μάλιστα πως αρχικά επέστρεψε στην Ελλάδα επειδή έπρεπε να τακτοποιήσει τα χαρτιά και τη βίζα της, όμως τελικά μια πρόταση για το «Μπρούσκο» άλλαξε τα σχέδιά της. Στη συνέχεια ακολούθησαν η πανδημία, νέες συνεργασίες και σημαντικοί ρόλοι, ενώ πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη, τον οποίο χαρακτήρισε έναν άνθρωπο που λειτούργησε για εκείνη σαν δάσκαλος. Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε και για τη νέα της ενασχόληση με τη σκηνοθεσία, την οποία ανακαλύπτει μέσα από ένα εργαστήριο διάρκειας ενός έτους.

«Είμαι ένας ελβετικός σουγιάς»

Όταν οι παρουσιαστές σχολίασαν πως μοιάζει να μπορεί να ασχοληθεί με… τα πάντα, η Φιόνα Γεωργιάδη απάντησε με μια από τις πιο fun ατάκες της συνέντευξης: «Είμαι ένας ελβετικός σουγιάς». Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση, αλλά ότι είναι απλώς περίεργη για πολλά πράγματα και θέλει να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της δημιουργικότητας. «Δεν βαριέσαι. Στο δικό μου το επάγγελμα δεν βαριέσαι», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως οι διαφορετικοί ρόλοι, οι συνεργάτες και τα κείμενα δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις.

Η σκηνοθεσία φαίνεται πως είναι αυτή τη στιγμή το νέο κεφάλαιο που την έχει ενθουσιάσει. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως, ήδη από τη σχολή, κάποιοι άνθρωποι της έλεγαν ότι θα μπορούσε να είναι καλή στη σκηνοθεσία, κάτι που τότε την έκανε να αναρωτιέται μήπως αυτό σήμαινε ότι δεν θεωρούσαν πως είναι καλή ηθοποιός. Σήμερα, ωστόσο, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και δηλώνει πως η σκηνοθεσία τής άνοιξε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. «Μου φαίνεται ακραία δημιουργικό», ανέφερε, χωρίς ωστόσο να θέλει να αποκαλύψει περισσότερα για τα επόμενα σχέδιά της μέχρι να είναι όλα έτοιμα.

Από τον «Μπρούσκο» στη Νέα Υόρκη: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα

Η ιστορία πίσω από τη συμμετοχή της στο «Μπρούσκο» είναι μάλλον από εκείνες που αποδεικνύουν πως η ζωή έχει τον δικό της τρόπο να αλλάζει τα σχέδιά μας. Η πρώτη επαφή με την παραγωγή έγινε όταν η Φιόνα βρισκόταν ακόμη στη Νέα Υόρκη, καθώς ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης Νικολάου αναζητούσαν ηθοποιούς για γυρίσματα στην πόλη. Η ίδια τότε δεν σκεφτόταν καν να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και μάλιστα είχε μιλήσει με πολλούς δικηγόρους προκειμένου να βρει τρόπο να παραμείνει στις ΗΠΑ.

Τελικά, επέστρεψε και η συγκυρία την έφερε απέναντι από τον Ανδρέα Γεωργίου και τη Βάνα Δημητρίου. Όπως θυμήθηκε, ο Γεωργίου τής είχε πει ότι η παραγωγή δεν κοιτούσε μόνο το casting, αλλά και το δυναμικό που έβλεπε σε έναν ηθοποιό. «Είσαι αυτή η περίπτωση», της είχε πει τότε, μια φράση που η ίδια θυμάται μέχρι σήμερα. Κάπως έτσι, η Φιόνα βρέθηκε σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σειρά, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και άλλες σημαντικές δουλειές σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

Η συνεργασία με τον Μανούσο Μανουσάκη και ο ρόλος που την ενέπνευσε

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία της με τον Μανούσο Μανουσάκη, με αφορμή την τελευταία σειρά στην οποία συμμετείχε. Η Φιόνα μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον σκηνοθέτη, τον οποίο θεωρεί έναν από τους ανθρώπους που τη βοήθησαν να εξελιχθεί και να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο του γυρίσματος. Όπως είπε, τον αισθάνθηκε σαν έναν «δάσκαλο», ειδικά σε ό,τι αφορά τον πιο κινηματογραφικό τρόπο δουλειάς.

Για την ίδια, σημαντικό ρόλο στην επιλογή μιας δουλειάς παίζουν πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστεί. «Οι συνεργάτες είναι το Α και το Ω», ανέφερε, εξηγώντας πως φυσικά πρέπει να την ενδιαφέρει και το ίδιο το project, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει μια ομάδα στην οποία μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό της. Παράλληλα, προτιμά να δοκιμάζει διαφορετικούς ρόλους και να μην επαναλαμβάνει συνεχώς τον ίδιο χαρακτήρα, καθώς κάθε νέα πρόκληση αποτελεί για εκείνη έναν ακόμη τρόπο αυτογνωσίας.

Η Φιόνα Γεωργιάδη μιλά για το AI: «Είμαι λίγο αντιστασιακή παιδιά»

Η συζήτηση έφτασε μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή έναν παλαιότερο ρόλο της Φιόνας σε διαφημιστική καμπάνια, όπου υποδυόταν ένα ρομπότ AI. Μάλιστα, όπως σχολίασαν στην εκπομπή, η ιδέα έμοιαζε σχεδόν προφητική, αφού εκείνη την εποχή η τεχνολογία δεν είχε ακόμη μπει τόσο έντονα στην καθημερινότητά μας. Η ίδια παραδέχτηκε πως σήμερα χρησιμοποιεί αρκετά το AI, αλλά την αγχώνει παράλληλα η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται κάτι που δεν μπορούμε πάντα να κατανοήσουμε πλήρως.

«Είμαι λίγο αντιστασιακή παιδιά», είπε γελώντας, αναφερόμενη και στην πιο «επαναστατική φλέβα» που, όπως ανέφερε, είχε από την εποχή που σκεφτόταν τη Νομική. Παρά τις ανησυχίες της, πάντως, δεν θέλει να βλέπει τα πράγματα αποκλειστικά απαισιόδοξα και ελπίζει πως, όταν χρειαστεί, θα υπάρξουν οι κατάλληλες αντιδράσεις και όρια.

Η «summer bag» της Φιόνα Γεωργιάδη είχε… τα πάντα

Φυσικά, από μια εκπομπή με τίτλο «Το κάνουμε καλοκαιρινό» δεν θα μπορούσε να λείπει το απόλυτο summer segment. Η Φιόνα έφερε στο στούντιο την τεράστια τσάντα παραλίας της, την οποία οι παρουσιαστές χαρακτήρισαν μέχρι και… «άνθρωπο», και άρχισε να αποκαλύπτει τι κρύβει μέσα. Αντηλιακά, αντικουνουπικό, αντηλιακό μαλλιών, θήκη για φωτογραφίες μέσα στο νερό, πετσέτες και διάφορα ακόμη καλοκαιρινά essentials είχαν πάρει θέση στη διάσημη πλέον τσάντα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα, πως είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τον ήλιο, αφού στο παρελθόν είχε πάθει έγκαυμα δευτέρου βαθμού επειδή αποκοιμήθηκε στην παραλία. Από τότε, όπως είπε, δεν πηγαίνει πουθενά χωρίς αντηλιακό. Στη συνέχεια αποκάλυψε πως είναι Ιχθύς με Λέοντα, ενώ μίλησε και για το βιβλίο που διαβάζει αυτή την περίοδο, το «Πεθαίνω σαν Χώρα» του Δημήτρη Δημητριάδη, καθώς και για το ενδιαφέρον της να εξερευνήσει περισσότερο το ελληνικό θέατρο.

Θέατρο ή τηλεόραση; Η απάντηση της Φιόνα Γεωργιάδη

Όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στο θέατρο και την τηλεόραση, η Φιόνα Γεωργιάδη δεν δίστασε να υπερασπιστεί και τα δύο. Το θέατρο ήταν εκείνο που την έκανε αρχικά να ερωτευτεί την υποκριτική, όμως θεωρεί πως και η τηλεόραση μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές δημιουργικές συνθήκες και πλέον γίνονται πολύ σημαντικές δουλειές. Το ίδιο ισχύει, όπως σημείωσε, και για τον κινηματογράφο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι πολλές τηλεοπτικές σειρές βασίζονται πλέον σε formats, κάτι που την προβληματίζει, καθώς θα ήθελε να βλέπει περισσότερες ευκαιρίες για Έλληνες δημιουργούς και σεναριογράφους να παρουσιάσουν πρωτότυπες ιδέες. Η ίδια, πάντως, συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους έκφρασης και φαίνεται πως η σκηνοθεσία είναι μόνο η αρχή.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Φιόνα Γεωργιάδη κράτησε το αγαπημένο της καλοκαιρινό μέρος, την Κίμωλο, μίλησε με ενθουσιασμό για το θερινό σινεμά που έχει δημιουργηθεί εκεί από τους «Κιμωλίστες» και απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν φοβάται να εξερευνά νέους δρόμους. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάμε από τη συνέντευξή της, είναι πως το να αλλάζεις πορεία δεν σημαίνει ότι χάνεις τον δρόμο σου, μπορεί απλώς να σημαίνει ότι ανακαλύπτεις έναν καινούργιο.

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