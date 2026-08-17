Ο Manos Derv στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Θα ήθελα στο μέλλον να έχω και κανάλι στο YouTube»

Με μια ματιά Ο Manos Derv βρέθηκε στο MAD TV και μίλησε για την πορεία του στα social media, τα παιδικά του όνειρα και τα μελλοντικά του σχέδια.

Η ενασχόλησή του με τη δημιουργία περιεχομένου προέκυψε τυχαία, με την πρώτη αμοιβή να του δίνει την επιβεβαίωση.

Ο ίδιος τονίζει την πίεση και το άγχος που συνοδεύουν τη δουλειά του, θέτοντας την ψυχική του ηρεμία ως προτεραιότητα.

Ο Manos Derv εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσει στο μέλλον κανάλι στο YouTube. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Manos Derv βρέθηκε στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό» του MAD TV και παραχώρησε μια αποκαλυπτική και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στην Αθηνά Κλήμη και τον Ανδρέα Ζωίτσα. Ο content creator, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media και βρίσκεται διαρκώς στα FYP των χρηστών, μίλησε για τα παιδικά του όνειρα, την τυχαία στροφή του στη δημιουργία περιεχομένου, τη διαχείριση του άγχους και των θαυμαστών, τις αληθινές φιλίες στον χώρο, αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, δεν έκρυψε ότι η πορεία του στα social media προέκυψε εντελώς αναπάντεχα, ενώ εξομολογήθηκε τις δυσκολίες, τις ανασφάλειες αλλά και τις μοναδικές στιγμές σύνδεσης με το κοινό του.

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Από τα παιδικά όνειρα στα Social Media

Μιλώντας για τα πρώτα του χρόνια και το πώς φανταζόταν το μέλλον του, ο Manos Derv αποκάλυψε πως η τέχνη υπήρχε πάντα στην οικογένειά του, ωστόσο τα σχέδιά του ήταν εντελώς διαφορετικά πριν ανακαλύψει τον κόσμο του διαδικτύου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός έλεγα ότι θέλω να γίνω ζωγράφος. Μετά έλεγα ότι θέλω να γίνω αρχιτέκτονας. Μετά τις Πανελλήνιες πάτωσα και πέθανε το όνειρο αυτό. Αλλά όχι. Δηλαδή αυτό το content creator, social media, όχι ποτέ από το μυαλό, ποτέ. Προέκυψε.»

Η στιγμή που κατάλαβε ότι αυτή ηνασχόληση θα μπορούσε να γίνει η επαγγελματική του πορεία ήρθε με έναν πολύ αστείο και καθημερινό τρόπο, με τον ίδιο να θυμάται: «Όταν χτύπησα την κάρτα μου πρώτη φορά με τα λεφτά από τα social και αγόρασα κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ήταν χυμός, αλλά εκεί κατάλαβα. Λέω οκ, εδώ οκ. Ωραία, εδώ πέρα πάμε».

Η πραγματικότητα πίσω από την οθόνη και το άγχος

Παρά την εικόνα του αστείου και χαρούμενου creator, ο ίδιος εξήγησε πως η παραγωγή περιεχομένου κρύβει πίσω της εξοντωτική πίεση και πολλές ευθύνες, τονίζοντας πως η ψυχική του ηρεμία είναι πάντα προτεραιότητα: «Έχω πάρα πολύ άγχος βασικά. Και ξέρεις, επειδή και μένα είναι τώρα πρόσφατο αυτό, αν μου λέγανε πριν από ένα χρόνο ας πούμε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχεις πάρα πολύ άγχος. Τι λέτε ρε; Ούτε καν. Ίσως παιδιά και οι φωτογραφίες για μένα προσωπικά μπορεί και το τελευταίο. Είναι να, να ξυπνήσεις, να, να είσαι καλά κατ’ αρχήν. Αν δεν είσαι καλά δεν ξέρω κάποιοι πώς το κάνουν και αν μπορούν να το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ. Αν δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».

Σχετικά με το αν η περσόνα που βλέπει το κοινό διαφέρει από τον πραγματικό του εαυτό, ξεκαθάρισε: «Εγώ ξεκίνησα τα social γιατί μου άρεσε να κάνω τους άλλους να γελάνε. Ε, αυτό που βλέπετε στα social και αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι σίγουρα ο Μάνος. Δεν είναι περσόνα. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε οι φίλοι μου “α, είναι λες και κάνουμε βιντεοκλήση”».

Η συγκινητική επαφή με τους followers

Οι συναντήσεις με τον κόσμο στον δρόμο συνοδεύονται συχνά από έντονα συναισθήματα. Μιλώντας για ένα πρόσφατο, αξέχαστο περιστατικό, περιέγραψε μια στιγμή απόλυτης τρυφερότητας: «Ήμασταν με την παρέα μου στη Γλυφάδα ή στη Βουλιαγμένη, δεν θυμάμαι και ήρθε μια κοπέλα και έτσι σοκαρίστηκε πολύ ρε παιδί μου που με είδε και έβαλε τα κλάματα και έβαλα κι εγώ τα κλάματα. Ναι, συγκινήθηκε που με είδε, αλλά εγώ συγκινήθηκα που συγκινήθηκε. Οπότε κλαίγαμε παρέα».

Η κάθοδος στην Αθήνα και η δύναμη της παρέας

Η αλλαγή περιβάλλοντος και η μετακόμιση από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα πριν από δέκα μήνες αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά σε έναν χώρο όπου συχνά αμφισβητούνται οι ανθρώπινες σχέσεις: «Εγώ όταν μετακόμισα εδώ στην Αθήνα μετακόμισα, χρόνο δεν έχει. Νομίζω έχει 10 μήνες. Οπότε όταν ήρθα εδώ πέρα στην Αθήνα με, λόγω των social media, είχα και να διαχειριστώ το καινούργιο περιβάλλον αλλά και να βρω φίλους, το οποίο δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Τα παιδιά ήταν οι φίλοι που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν. Είναι τέλειοι. Είναι. Δηλαδή κάνουν. Και επειδή μου είπε ο Θεσσαλονίκη και η Αθήνα στο μυαλό μου είναι, είναι τέρμα χαοτικό. Τα παιδιά είναι ο λόγος που κάνουν μια χαοτική Αθήνα να φαίνεται πιο γειτονική.»

Μελλοντικά σχέδια

Κλείνοντας τη συνέντευξη και κάνοντας το δικό του «manifesting» για το μέλλον, αποκάλυψε το επόμενο μεγάλο του όνειρο: «Θα με έβλεπα στο YouTube. Α! Ναι. Αργά, αργά, αργά, αλλά… Σταθερά. Σταθερά. Ναι, θα με έβλεπα.»