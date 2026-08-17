Mad TV News 17.08.2026

Ο Manos Derv στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό»: «Θα ήθελα στο μέλλον να έχω και κανάλι στο YouTube»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο αγαπημένος content creator αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του, μιλά για τις δυσκολίες των social media και κάνει manifest
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Manos Derv βρέθηκε στο MAD TV και μίλησε για την πορεία του στα social media, τα παιδικά του όνειρα και τα μελλοντικά του σχέδια.
  • Η ενασχόλησή του με τη δημιουργία περιεχομένου προέκυψε τυχαία, με την πρώτη αμοιβή να του δίνει την επιβεβαίωση.
  • Ο ίδιος τονίζει την πίεση και το άγχος που συνοδεύουν τη δουλειά του, θέτοντας την ψυχική του ηρεμία ως προτεραιότητα.
  • Ο Manos Derv εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσει στο μέλλον κανάλι στο YouTube.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Manos Derv βρέθηκε στο «Το κάνουμε καλοκαιρινό» του MAD TV και παραχώρησε μια αποκαλυπτική και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στην Αθηνά Κλήμη και τον Ανδρέα Ζωίτσα. Ο content creator, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media και βρίσκεται διαρκώς στα FYP των χρηστών, μίλησε για τα παιδικά του όνειρα, την τυχαία στροφή του στη δημιουργία περιεχομένου, τη διαχείριση του άγχους και των θαυμαστών, τις αληθινές φιλίες στον χώρο, αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Screenshot 2026-08-17 150900

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, δεν έκρυψε ότι η πορεία του στα social media προέκυψε εντελώς αναπάντεχα, ενώ εξομολογήθηκε τις δυσκολίες, τις ανασφάλειες αλλά και τις μοναδικές στιγμές σύνδεσης με το κοινό του.

Διάβασε επίσης: «Δεν πήραν ποτέ τα μυαλά μου αέρα»: Ο Παύλος Κέρρος χωρίς φίλτρο στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Από τα παιδικά όνειρα στα Social Media

Μιλώντας για τα πρώτα του χρόνια και το πώς φανταζόταν το μέλλον του, ο Manos Derv αποκάλυψε πως η τέχνη υπήρχε πάντα στην οικογένειά του, ωστόσο τα σχέδιά του ήταν εντελώς διαφορετικά πριν ανακαλύψει τον κόσμο του διαδικτύου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός έλεγα ότι θέλω να γίνω ζωγράφος. Μετά έλεγα ότι θέλω να γίνω αρχιτέκτονας. Μετά τις Πανελλήνιες πάτωσα και πέθανε το όνειρο αυτό. Αλλά όχι. Δηλαδή αυτό το content creator, social media, όχι ποτέ από το μυαλό, ποτέ. Προέκυψε.»

Η στιγμή που κατάλαβε ότι αυτή ηνασχόληση θα μπορούσε να γίνει η επαγγελματική του πορεία ήρθε με έναν πολύ αστείο και καθημερινό τρόπο, με τον ίδιο να θυμάται: «Όταν χτύπησα την κάρτα μου πρώτη φορά με τα λεφτά από τα social και αγόρασα κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ήταν χυμός, αλλά εκεί κατάλαβα. Λέω οκ, εδώ οκ. Ωραία, εδώ πέρα πάμε».

Η πραγματικότητα πίσω από την οθόνη και το άγχος

Παρά την εικόνα του αστείου και χαρούμενου creator, ο ίδιος εξήγησε πως η παραγωγή περιεχομένου κρύβει πίσω της εξοντωτική πίεση και πολλές ευθύνες, τονίζοντας πως η ψυχική του ηρεμία είναι πάντα προτεραιότητα: «Έχω πάρα πολύ άγχος βασικά. Και ξέρεις, επειδή και μένα είναι τώρα πρόσφατο αυτό, αν μου λέγανε πριν από ένα χρόνο ας πούμε ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχεις πάρα πολύ άγχος. Τι λέτε ρε; Ούτε καν. Ίσως παιδιά και οι φωτογραφίες για μένα προσωπικά μπορεί και το τελευταίο. Είναι να, να ξυπνήσεις, να, να είσαι καλά κατ’ αρχήν. Αν δεν είσαι καλά δεν ξέρω κάποιοι πώς το κάνουν και αν μπορούν να το κάνουν. Εγώ δεν μπορώ. Αν δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».

Screenshot 2026-08-17 150944

Σχετικά με το αν η περσόνα που βλέπει το κοινό διαφέρει από τον πραγματικό του εαυτό, ξεκαθάρισε: «Εγώ ξεκίνησα τα social γιατί μου άρεσε να κάνω τους άλλους να γελάνε. Ε, αυτό που βλέπετε στα social και αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι σίγουρα ο Μάνος. Δεν είναι περσόνα. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε οι φίλοι μου “α, είναι λες και κάνουμε βιντεοκλήση”».

Η συγκινητική επαφή με τους followers

Οι συναντήσεις με τον κόσμο στον δρόμο συνοδεύονται συχνά από έντονα συναισθήματα. Μιλώντας για ένα πρόσφατο, αξέχαστο περιστατικό, περιέγραψε μια στιγμή απόλυτης τρυφερότητας: «Ήμασταν με την παρέα μου στη Γλυφάδα ή στη Βουλιαγμένη, δεν θυμάμαι και ήρθε μια κοπέλα και έτσι σοκαρίστηκε πολύ ρε παιδί μου που με είδε και έβαλε τα κλάματα και έβαλα κι εγώ τα κλάματα. Ναι, συγκινήθηκε που με είδε, αλλά εγώ συγκινήθηκα που συγκινήθηκε. Οπότε κλαίγαμε παρέα».

Η κάθοδος στην Αθήνα και η δύναμη της παρέας

Η αλλαγή περιβάλλοντος και η μετακόμιση από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα πριν από δέκα μήνες αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά σε έναν χώρο όπου συχνά αμφισβητούνται οι ανθρώπινες σχέσεις: «Εγώ όταν μετακόμισα εδώ στην Αθήνα μετακόμισα, χρόνο δεν έχει. Νομίζω έχει 10 μήνες. Οπότε όταν ήρθα εδώ πέρα στην Αθήνα με, λόγω των social media, είχα και να διαχειριστώ το καινούργιο περιβάλλον αλλά και να βρω φίλους, το οποίο δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Τα παιδιά ήταν οι φίλοι που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν. Είναι τέλειοι. Είναι. Δηλαδή κάνουν. Και επειδή μου είπε ο Θεσσαλονίκη και η Αθήνα στο μυαλό μου είναι, είναι τέρμα χαοτικό. Τα παιδιά είναι ο λόγος που κάνουν μια χαοτική Αθήνα να φαίνεται πιο γειτονική.»

Μελλοντικά σχέδια

Κλείνοντας τη συνέντευξη και κάνοντας το δικό του «manifesting» για το μέλλον, αποκάλυψε το επόμενο μεγάλο του όνειρο: «Θα με έβλεπα στο YouTube. Α! Ναι. Αργά, αργά, αργά, αλλά… Σταθερά. Σταθερά. Ναι, θα με έβλεπα.»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Manos Derv Το κάνουμε καλοκαιρινό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Το Σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας αποκαλύπτει τη μεγάλη αλλαγή στη νέα σεζόν

«Το Σόι σου»: Ο Βαγγέλης Χαμπέας αποκαλύπτει τη μεγάλη αλλαγή στη νέα σεζόν

17.08.2026
Επόμενο
Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις

Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις

17.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Δεν πήραν ποτέ τα μυαλά μου αέρα»: Ο Παύλος Κέρρος χωρίς φίλτρο στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»
Mad TV News

«Δεν πήραν ποτέ τα μυαλά μου αέρα»: Ο Παύλος Κέρρος χωρίς φίλτρο στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

14.08.2026
«Μακάρι να μου γράψει τραγούδι ο Χατζηγιάννης»: Ο Βάγγος Δανέζης αποκαλύπτει τα σχέδιά του στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»
Mad TV News

«Μακάρι να μου γράψει τραγούδι ο Χατζηγιάννης»: Ο Βάγγος Δανέζης αποκαλύπτει τα σχέδιά του στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

13.08.2026
«Δεν άφησα τον ρατσισμό να με ορίσει»: Όσα αποκαλύπτει η Μαντίσα Τσότα στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»
Mad TV News

«Δεν άφησα τον ρατσισμό να με ορίσει»: Όσα αποκαλύπτει η Μαντίσα Τσότα στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

12.08.2026
«Δεν θα ξαναπήγαινα σε talent show»: Ο Γιάννης Γρόσης μιλά ανοιχτά στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»
Mad TV News

«Δεν θα ξαναπήγαινα σε talent show»: Ο Γιάννης Γρόσης μιλά ανοιχτά στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

12.08.2026
«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Κατερίνα Μπατσεβανάκη μιλά για την πιο ρομαντική της πλευρά
Mad TV News

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Κατερίνα Μπατσεβανάκη μιλά για την πιο ρομαντική της πλευρά

10.08.2026
«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Θεώνη Τάκου άνοιξε την καλοκαιρινή της τσάντα και αποκάλυψε τα αγαπημένα της essentials
Mad TV News

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Η Θεώνη Τάκου άνοιξε την καλοκαιρινή της τσάντα και αποκάλυψε τα αγαπημένα της essentials

07.08.2026
Γιάννης Φακίνος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου
Mad TV News

Γιάννης Φακίνος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

06.08.2026
Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποκάλυψε με ποιον star του Hollywood θέλει να συνεργαστεί στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»
Mad TV News

Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποκάλυψε με ποιον star του Hollywood θέλει να συνεργαστεί στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

06.08.2026
«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Ο Γιάννης Φακίνος τραγούδησε πρώτη φορά το νέο του κομμάτι «Ραντεβού στο εκκλησάκι»
Mad TV News

«Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»: Ο Γιάννης Φακίνος τραγούδησε πρώτη φορά το νέο του κομμάτι «Ραντεβού στο εκκλησάκι»

05.08.2026
Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι

Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι

Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις

Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση