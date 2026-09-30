Talk To Mad 30.09.2026

H Γιώτα Βοζίκη στο Talk to Mad: «Δεν μπήκα ποτέ σε καλούπι, θέλω να είμαι ο εαυτός μου»

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Η Γιώτα Βοζίκη μιλάει στην Αθηνά Κλήμη και το Talk to Mad για το νέο της τραγούδι, το σοβαρό τροχαίο που την άλλαξε και τη συνεργασία-όνειρο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Γιώτα Βοζίκη ξεκίνησε από μικρή με μικρόφωνο Barbie, με την κλίση της να εντοπίζεται από δάσκαλο μουσικής.
  • Η τραγουδίστρια θεωρεί τυχερή την έναρξη της καριέρας της δίπλα στον Γιώργο Μαργαρίτη, χαρακτηρίζοντάς το μεγάλο σχολείο.
  • Το νέο της τραγούδι «Χαρτομάντηλα» προέκυψε μετά από αναζήτηση για κάτι φρέσκο και κοντά στην ηχώ της.
  • Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα πριν τρία χρόνια άλλαξε την οπτική της για τη ζωή, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τραγουδίστρια Γιώτα Βοζίκη βρέθηκε καλεσμένη στην Αθηνά Κλήμη και την εκπομπή Talk to Mad, σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη μουσική, αποκαλύψεις και αυθεντικές στιγμές. Μέσα από μια κουβέντα που κινήθηκε ανάμεσα στα πρώτα της παιδικά όνειρα, τις δυσκολίες του χώρου και τα νέα της επαγγελματικά βήματα, η νεαρή ερμηνεύτρια μίλησε ανοιχτά για όλα όσους την έχουν καθορίσει.

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Από τις αναμνήσεις με το μικρόφωνο της Barbie και τη στήριξη του Γιώργου Μαργαρίτη μέχρι την επιτυχία του νέου της τραγουδιού «Χαρτομάντηλα» και τις σκέψεις της για το μέλλον, η Γιώτα απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα πρόσωπα της ελληνικής λαϊκής σκηνής.

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Η επαφή της Γιώτας με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, πολύ πριν καταλάβει καν τη διάσταση που θα έπαιρνε η καριέρα της. Θυμούμενη τα πρώτα της βήματα, αποκάλυψε: «Νομίζω έχω κάτι φωτογραφίες, είμαι 4 κάπου εκεί που είχα εκείνο το κλασικό μικρόφωνο της Barbie και έβγαζα πρόγραμμα και άναβα κεράκια για να κάνω και λίγο ατμόσφαιρα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και νομίζω ότι πήγε λίγο μόνο του». Η κλίση της εντοπίστηκε από δάσκαλο μουσικής στο δημοτικό, ο οποίος επικοινώνησε με τους γονείς της για να την εντάξει στη χορωδία Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη.

https://www.instagram.com/voziki_giwta/
https://www.instagram.com/voziki_giwta/

Μετά από μόλις 4 χρόνια επαγγελματικής πορείας, η τραγουδίστρια μετρά ήδη σημαντικές συνεργασίες, με αποκορύφωμα τη συνύπαρξή της επί σκηνής με τον Γιώργο Μαργαρίτη: «Στάθηκα πάρα πολύ τυχερή. Ουσιαστικά εγώ τώρα τραγουδάω 4 χρόνια. Ξεκίνησα στο πλευρό του Γιώργου Μαργαρίτη. Είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Είναι από τους μεγαλύτερους λαϊκούς, οπότε είναι πολύ μεγάλο σχολείο για μένα».

Το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Χαρτομάντηλα», έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, ενώ το music video με τη συμμετοχή του Γιάννη Σπαλιάρα συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία και την επιλογή του κομματιού, η τραγουδίστρια εξήγησε: «Ψάχναμε με τον παραγωγό μου ένα τραγούδι περίπου ένα χρόνο γιατί θέλαμε να είναι κάτι και φρέσκο και στο ρεπερτόριό μου και κοντά στην ηχώ μου. Οπότε νομίζω ότι με τη βοήθεια φυσικά του Θοδωρή Μάκρα και του Χρήστου Χιόνη βγήκε κάτι πάρα πολύ ωραίο».

https://www.instagram.com/voziki_giwta/
https://www.instagram.com/voziki_giwta/

Όσο για το αν μπήκε στον πειρασμό να ακολουθήσει μια πιο «viral» αλλά ξένη προς την ταυτότητά της οδό, η ίδια ήταν ξεκάθαρη: «Όχι, δεν μπήκα ποτέ σε καλούπι και έχω και μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ».

Η δύσκολη στιγμή και η αναθεώρηση της ζωής

Πέρα από τα επαγγελματικά, η Γιώτα Βοζίκη άνοιξε την καρδιά της στην Αθηνά Κλήμη και μίλησε ανοιχτά για ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή της πριν από τρία χρόνια, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας. «Όταν έγινε δεν το δημοσιοποίησα καθόλου. Ούτε στα social media. Δεν, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ ούτε εγώ στην αρχή», ανέφερε, συμπληρώνοντας: «Τώρα που έχουν περάσει 3 χρόνια πλέον, μπορώ και μιλάω και δεν είναι και κάτι που ντρέπομαι. Είναι κάτι που μπορεί να, να συμβεί και αν μπορώ μέσα από το λόγο μου να προφυλάξω και κάποιον άλλον για να μην το πάθει, ακόμη καλύτερα».

https://www.instagram.com/voziki_giwta/
https://www.instagram.com/voziki_giwta/

Η εμπειρία αυτή, όπως παραδέχτηκε, άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεται: «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο καταλαβαίνεις πόσο μικρός είσαι γενικά σαν άνθρωπος και ότι σε μια στιγμή μπορεί να σου συμβεί κάτι και ξαφνικά να μην υπάρχεις. Οπότε τα βλέπεις λίγο διαφορετικά».

Τα όνειρα για το μέλλον και η αγάπη για τη μουσική

Κλείνοντας την απολαυστική αυτή κουβέντα στο Talk to Mad, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια δεν έκρυψε τα μελλοντικά της σχέδια, δηλώνοντας πως το μεγαλύτερό της όνειρο είναι μια συνεργασία με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου: «Θα ήθελα να έχω την τύχη να συνεργαστώ με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Την έχω μελετήσει, την ακούω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και εντάξει».

Με χιούμορ, αυθορμητισμό και απόλυτη αφοσίωση στην τέχνη της, η Γιώτα Βοζίκη συνεχίζει να χαράζει τον δικό της δρόμο, αποδεικνύοντας ότι ήρθε για να μείνει.

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Talk To Mad Γιώτα Βοζίκη
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