«Ο Μικρός Πρίγκιπας»: Η εμβληματική ιστορία γίνεται live-action ταινία

Με μια ματιά Ο «Μικρός Πρίγκιπας» μεταφέρεται στον κινηματογράφο ως live-action ταινία, σε σκηνοθεσία Morten Tyldum.

Η ταινία θα συνδυάσει τη ζωή του συγγραφέα Antoine de Saint-Exupéry με τον φανταστικό κόσμο του βιβλίου.

Θα αντλήσει έμπνευση από την graphic adaptation του Joann Sfar και θα εστιάσει στη σχέση Μικρού Πρίγκιπα-Αεροπόρου.

Ο Μικρός Πρίγκιπας θα δημιουργηθεί με οπτικά εφέ, ενώ οι σκηνές του Saint-Exupéry με ηθοποιούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαγαπημένη ιστορία του «Μικρού Πρίγκιπα» ετοιμάζεται να ζωντανέψει ξανά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από μια φιλόδοξη live-action παραγωγή. Στη σκηνοθετική καρέκλα θα καθίσει ο Morten Tyldum, γνωστός για το βραβευμένο «The Imitation Game», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Simon Beaufoy, βραβευμένος με Όσκαρ για το «Slumdog Millionaire». Η ταινία αναμένεται να εξερευνήσει τόσο τη ζωή του Γάλλου αεροπόρου και συγγραφέα Antoine de Saint-Exupéry, όσο και τον μαγικό κόσμο που δημιούργησε.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά προέρχεται από τον Aton Soumache, τον Γάλλο παραγωγό που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη animated ταινία «Μικρού Πρίγκιπα» του 2015, η οποία είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας βραβεία όπως το César για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων. Το project, που περιγράφεται ως ένα μεγάλης κλίμακας οικογενειακό περιπέτεια, αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Le Petit Prince Groupe, η οποία διαφυλάσσει την κληρονομιά του Saint-Exupéry.

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Η νέα ταινία θα αντλήσει έμπνευση από την αναγνωρισμένη graphic adaptation του «Μικρού Πρίγκιπα» από τον Γάλλο καλλιτέχνη Joann Sfar. Το κεντρικό στοιχείο της αφήγησης θα είναι η βαθιά σχέση μεταξύ του Μικρού Πρίγκιπα και του Αεροπόρου. Η ταινία θα επιχειρήσει να παντρέψει την πραγματική ιστορία του Saint-Exupéry, ως πρωτοπόρου αεροπόρου και συγγραφέα, με τον φανταστικό κόσμο του βιβλίου. Ενώ οι σκηνές που αφορούν τη ζωή του Saint-Exupéry θα γυριστούν με πραγματικούς ηθοποιούς, ο ίδιος ο Μικρός Πρίγκιπας θα δημιουργηθεί μέσω προηγμένων οπτικών εφέ.

Ο σκηνοθέτης Morten Tyldum εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το εγχείρημα, δηλώνοντας: «Το βλέπω ως μια πολύ κινηματογραφική και επική ιστορία, που μας δίνει μια υπέροχη ευκαιρία να θέσουμε μεγάλα ερωτήματα. Είναι μια ιστορία για την αγάπη, τη θλίψη και την απώλεια. Αφορά την ελπίδα, την επιδίωξη των ονείρων σου και την αντιμετώπιση της ζωής ως μια μεγάλη περιπέτεια».

Ένα Διαχρονικό Έργο

Ο «Μικρός Πρίγκιπας», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1943, έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε περίπου 600 γλώσσες και διαλέκτους, καθιστώντας το ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία όλων των εποχών.

Ο σεναριογράφος Simon Beaufoy, του οποίου το έργο περιλαμβάνει επίσης τα «The Full Monty» και «The Hunger Games: Catching Fire», περιέγραψε την προσαρμογή του βιβλίου ως μια πρόκληση γεμάτη ενθουσιασμό. «Το “The Little Prince” είναι ένα εξαιρετικό κείμενο γιατί δεν παλιώνει ποτέ. Μιλάει στο παιδί που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο», ανέφερε ο Beaufoy. «Ο καθένας σχετίζεται με αυτό το μικρό παιδί, που είναι η φωνή της αλήθειας που κάποιες φορές δεν θέλεις καν να ακούσεις». Πρόσθεσε ότι η μετατροπή ενός τόσο σεβαστού έργου σε έναν ευρύτερο κινηματογραφικό καμβά ήταν «μια συναρπαστική ευθύνη».

Ο Joann Sfar, ο οποίος συνεργάστηκε με την οικογένεια Saint-Exupéry για τη graphic adaptation πριν από περίπου 15 χρόνια, δήλωσε ότι η νέα ταινία προέκυψε από αυτή τη μακροχρόνια σχέση. «Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η οικογένεια Saint Exupéry, μαζί με την οποία δημιούργησα το graphic novel «Μικρός Πρίγκιπας» πριν από 15 χρόνια, για να αναπτύξω την ιδέα αυτής της μοναδικής ταινίας», δήλωσε ο Sfar. «Με τον Simon Beaufoy να γράφει και τον Morten Tyldum να σκηνοθετεί, δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ καλύτερη ομάδα για να ζωντανέψει αυτό το υπέροχο σύμπαν».

Ο Aton Soumache, που παράγει την ταινία μαζί με τον Paul Trijbits μέσω της εταιρείας τους Magical Society, τόνισε: «Αυτή η ταινία δεν είναι απλώς μια προσαρμογή, αλλά ένας εορτασμός του «Μικρού Πρίγκιπα», της διαχρονικής του ιστορίας και του αιώνιου πνεύματός του». «Ο συνδυασμός του “The Little Prince”, που έχει αγγίξει ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, με τον περιπετειώδη, ιδιοφυή, παθιασμένο εξερευνητή και πιλότο Saint Exupéry είναι ένας μαγικός συνδυασμός», συμπλήρωσε.

Η Sophie Kopaczynski, CEO της Le Petit Prince Groupe, δήλωσε ότι στόχος είναι να τιμηθεί η κληρονομιά του Saint-Exupéry, δημιουργώντας παράλληλα μια ταινία με ευρεία διεθνή απήχηση. «Μέσα από την εξαιρετική του ζωή και τα γραπτά του, ο Antoine de Saint-Exupéry μας χάρισε ένα βαθιά ανθρωπιστικό όραμα του κόσμου που συνεχίζει να αντηχεί σε γενιές και πολιτισμούς», ανέφερε η Kopaczynski. «Η φιλοδοξία μας είναι να τιμήσουμε την αξιοσημείωτη κληρονομιά του μέσα από μια θεαματική κινηματογραφική περιπέτεια εμποτισμένη με την ποίηση και τη μαγεία του “Μικρού Πρίγκιπα”».

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