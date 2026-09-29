Cinema 29.09.2026

Η Lindsay Lohan ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον σκηνοθέτη των «Mean Girls» σε ένα project γεμάτο νοσταλγία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η συνήθεια της αγαπημένης πρωταγωνίστριας να επιλέγει ρόλους που ξυπνούν αναμνήσεις από την εφηβεία μας επιβεβαιώνει τη σαρωτική της επιστροφή στη κορυφή
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Lindsay Lohan συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη των «Mean Girls», Mark Waters, για νέα ταινία του Netflix.
  • Η νέα ρομαντική ταινία του Netflix ονομάζεται «Return to You» και πρωταγωνιστεί ο Henry Golding.
  • Η Lohan αναλαμβάνει και ρόλο παραγωγού στην ταινία, δείχνοντας συνειδητή επιστροφή στη βιομηχανία.
  • Η ταινία αφορά μια δικηγόρο που ανατρέπει τη ζωή της μετά την ανακάλυψη ενός συγκινητικού DVD.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μια ηθοποιόςπου έχει συνδέσει το όνομά της με την απόλυτη ποπ νοσταλγία των 2000s, αυτή είναι αναμφίβολα ηLindsay Lohan. Αφού μας χάρισε μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της παιδικής και εφηβικής μας ηλικίας, η 40χρονη πλέον σταρ διανύει την πιο δημιουργική και ώριμη φάση της καριέρας της, αποδεικνύοντας ότι το Hollywood συνεχίζει να την λατρεύει. Αυτή τη φορά, η Lindsay Lohan ετοιμάζεται να μας χαρίσει ακόμα περισσότερα συναισθήματα, καθώς ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Mark Waters, τον σκηνοθέτηπίσω από τις θρυλικές επιτυχίες «Mean Girls» και «Freaky Friday», για τη νέα ρομαντική ταινία του Netflixμε τίτλο «Return to You». Δίπλα στον γοητευτικό Henry Golding, η ηθοποιός δεν επιστρέφει απλώς μπροστά από τις κάμερες, αλλά αναλαμβάνει και ρόλο παραγωγού, επιβεβαιώνοντας ότι η επιστροφή της στη βιομηχανία του θεάματος έγινε με τους δικούς της, απόλυτα συνειδητούς όρους.

lindsay_lohan (3)

Το σενάριο της ταινίας, που φέρει την υπογραφή του Eric Champnella, μεταφέρει το κοινό πίσω στο 2008, σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις είχαν μια εντελώς διαφορετική, πιο αυθεντική αίσθηση. Η Lindsay Lohan υποδύεται μια εξαιρετικά επιτυχημένη αλλά συναισθηματικά απομονωμένη δικηγόρο, η καθημερινότητα της οποίας ανατρέπεται όταν φτάνει στα χέρια της κατά λάθος ένα συγκινητικό DVD. Στη βιντεοσκόπηση αυτή, μια ετοιμοθάνατη γυναίκα έχει καταγράψει ένα σπαρακτικό μήνυμα για τον σύζυγό της. Η ηρωίδα αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που περιέχονται στο υλικό για να εντοπίσει τον άνδρα, (τον οποίο υποδύεται ο Henry Golding), ξεκινώντας μια διαδρομή που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τη δική της οπτική για την αγάπη και τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή.

Διάβασε επίσης: «Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway

Το «χρυσό» reunion με τον Mark Waters και τα επόμενα μεγάλα βήματα

Η συνάντηση της Lindsay Lohan με τον Mark Waters στο «πλακόστρω»το του Netflix δεν είναι μια απλή επαγγελματική συνεργασία, αλλά ένα reunion που υπόσχεται να ξυπνήσει τις καλύτερες κινηματογραφικές μας αναμνήσεις. Ο Mark Waters, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα τη ρομαντική κομεντί «La Dolce Villa» για την πλατφόρμα και ετοιμάζει τη βιογραφική ταινία «Hershey», γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να αναδεικνύει το πηγαίο κωμικό και δραματικό ταλέντο της ηθοποιού. Παράλληλα, η Lindsay Lohan αποδεικνύει ότι το πρόγραμμά της είναι πιο γεμάτο από ποτέ, καθώς ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει και στη νέα σειρά «Count My Lies» του Hulu, δίπλα στη Shailene Woodley και τον Kit Harington.

lindsay_lohan (1)

Η δήλωση στη Vogue Arabia και η νέα αυτοπεποίθηση στα 40 της χρόνια

Πίσω από την επαγγελματική της αναγέννηση κρύβεται μια βαθιά προσωπική αλλαγή, την οποία η ίδια η ηθοποιός περιέγραψε πρόσφατα σε συνέντευξή της στο Vogue Arabia. Όπως εξομολογήθηκε, η ηλικία της έφερε ένα εντελώς διαφορετικό είδος αυτοπεποίθησης και ηρεμίας. Όταν ήταν νεότερη, δεν ένιωθε την άνεση να εκφράσει την άποψή της για τη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα ή να παρέμβει στη δημιουργική διαδικασία. Σήμερα όμως, έχοντας και την ιδιότητα της παραγωγού, απολαμβάνει ενεργά κάθε στάδιο της παραγωγής, διεκδικώντας τη θέση που της αξίζει στη βιομηχανία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Lindsay Lohan Return to You ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 9 βήματα που θα σε κάνουν να ανυπομονείς να γυρίσεις σπίτι

Τα 9 βήματα που θα σε κάνουν να ανυπομονείς να γυρίσεις σπίτι

29.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Sabrina Carpenter συναντά τον Tom Holland στη μεγάλη οθόνη – Πού θα τους δούμε
Cinema

Η Sabrina Carpenter συναντά τον Tom Holland στη μεγάλη οθόνη – Πού θα τους δούμε

29.09.2026
Universal: Ποιες είναι οι 3 ταινίες που τη βοήθησαν να σπάσει το φράγμα των 5 δισ δολαρίων
Cinema

Universal: Ποιες είναι οι 3 ταινίες που τη βοήθησαν να σπάσει το φράγμα των 5 δισ δολαρίων

29.09.2026
«Avengers: Endgame»: Η επανέκδοση έφερε $86 εκατομμύρια – Το κοινό επέστρεψε στις αίθουσες
Cinema

«Avengers: Endgame»: Η επανέκδοση έφερε $86 εκατομμύρια – Το κοινό επέστρεψε στις αίθουσες

29.09.2026
ANIMASYROS 2026: Αυτές είναι οι ταινίες που ξεχώρισαν – Μεγάλη νικήτρια το «Please» της Anna Mantzaris
Cinema

ANIMASYROS 2026: Αυτές είναι οι ταινίες που ξεχώρισαν – Μεγάλη νικήτρια το «Please» της Anna Mantzaris

28.09.2026
Εύα Στεφανή – «Ο Κόσμος Ανάποδα»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας
Cinema

Εύα Στεφανή – «Ο Κόσμος Ανάποδα»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας

28.09.2026
Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε
Cinema

Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε

28.09.2026
Emma Stone: Η μεγάλη επιστροφή που κανείς δεν περίμενε – Πρωταγωνιστεί στο «The Catch» του Dave McCary
Cinema

Emma Stone: Η μεγάλη επιστροφή που κανείς δεν περίμενε – Πρωταγωνιστεί στο «The Catch» του Dave McCary

28.09.2026
«Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway
Cinema

«Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway

28.09.2026
«Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα
Cinema

«Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα

28.09.2026
Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

Γιατί ο Σεπτέμβρης σε βρίσκει πάντα πρησμένη – Δες πώς θα απαλλαγείς από το «City Belly»

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

«Wall pilates»: Είναι οι ασκήσεις στον τοίχο η νέα τάση που αντικαθιστά τα βάρη;

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…