Cinema 29.09.2026

Η Sabrina Carpenter συναντά τον Tom Holland στη μεγάλη οθόνη – Πού θα τους δούμε

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Η Sabrina Carpenter επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως Ginger Rogers, στο πλευρό του Tom Holland και της Margaret Qualley
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Sabrina Carpenter θα υποδυθεί την Ginger Rogers σε βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire.
  • Ο Tom Holland θα πρωταγωνιστήσει ως Fred Astaire στην επερχόμενη ταινία.
  • Η Margaret Qualley θα υποδυθεί την Adele Astaire, αδελφή και πρώτη παρτενέρ του Fred.
  • Η ταινία εστιάζει στη ζωή και τις συνεργασίες του Fred Astaire, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sabrina Carpenter ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο κινηματογραφικό βήμα, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που συνδέεται με τη χρυσή εποχή του Hollywood. Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ηθοποιός θα ενσαρκώσει την Ginger Rogers σε επερχόμενη βιογραφική ταινία αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα του θρυλικού Fred Astaire. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Tom Holland, ο οποίος θα υποδυθεί τον εμβληματικό χορευτή και ηθοποιό.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter

Η ταινία θα φέρει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο γνωστές καλλιτεχνικές συνεργασίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η Ginger Rogers και ο Fred Astaire αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά δίδυμα του Hollywood, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη. Η συμμετοχή της Sabrina Carpenter στον ρόλο της Rogers δημιουργεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η καλλιτέχνιδα έχει ήδη ξεχωρίσει τόσο στη μουσική όσο και στην υποκριτική.

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Στο καστ της παραγωγής προστέθηκε επίσης η Margaret Qualley, η οποία θα υποδυθεί την Adele Astaire, τη μεγαλύτερη αδελφή του Fred Astaire και την πρώτη του χορευτική παρτενέρ. Η επιλογή των ηθοποιών φέρνει κοντά διαφορετικές γενιές του Hollywood, με την ταινία να εστιάζει σε σημαντικές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική πορεία του Astaire.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/?hl=el
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η νέα αυτή παραγωγή αναμένεται να παρουσιάσει μια κινηματογραφική ματιά στη ζωή του, μέσα από τις σχέσεις και τις συνεργασίες που σημάδεψαν την καριέρα του.

Ο Tom Holland, ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών, κρατάει ένα κουτάκι μπύρας σε εσωτερικό χώρο με κόκκινο φωτισμό.
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Η Ginger Rogers υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς και χορεύτριες της εποχής της, ενώ η συνεργασία της με τον Astaire παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τα κινηματογραφικά μιούζικαλ. Η παρουσία της στην ταινία αναμένεται να αναδείξει τη σχέση της με τον Astaire και τη συμβολή της στην καλλιτεχνική του διαδρομή.

sabrina_carpenter
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Για τη Sabrina Carpenter, ο ρόλος της Ginger Rogers αποτελεί μια νέα ευκαιρία να εξερευνήσει διαφορετικές πλευρές της υποκριτικής της ταυτότητας, πέρα από τη μουσική της καριέρα. Η ταινία για τον Fred Astaire φέρνει στο επίκεντρο προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στο Hollywood, ενώ η συμμετοχή ενός σύγχρονου καστ δημιουργεί προσδοκίες για μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση στην ιστορία τους.

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Sabrina Carpenter Tom Holland
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