Το ταξίδι που σε γυρίζει πίσω στα 90s και τα 00s – Γιατί όλοι μιλούν για το Y2K Travel

Με μια ματιά Το Y2K Travel είναι νέα τάση που αναβιώνει νοσταλγία για τα 90s και 00s μέσω ταξιδιών.

Ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που παραπέμπουν σε αγαπημένες σειρές, ταινίες, παιχνίδια και μουσική.

Εμπειρίες όπως Vespa tours στη Ρώμη (Lizzie McGuire) ή περιηγήσεις στη Νέα Υόρκη (Sex and the City) είναι δημοφιλείς.

Η τάση περιλαμβάνει και αποσύνδεση από την τεχνολογία, όπως το ταξίδι στην έρημο Σαχάρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις νιώσει ποτέ ότι θα ήθελες να γυρίσεις για λίγο σε μια εποχή χωρίς ατελείωτες ειδοποιήσεις, social media και κινητό στο χέρι, μάλλον δεν είσαι ο μόνος. Η νοσταλγία για τα 90s και τα 00s δεν περιορίζεται πλέον στη μόδα, τη μουσική ή τις τηλεοπτικές σειρές. Έχει περάσει και στα ταξίδια, δημιουργώντας μια νέα τάση που ακούει στο όνομα Y2K Travel. Αντί να αναζητάς απλώς έναν όμορφο προορισμό, ταξιδεύεις για να ξαναζήσεις ένα συναίσθημα, μια παιδική ανάμνηση ή μια εικόνα που κάποτε έβλεπες στην τηλεόραση και φάνταζε μακρινή. Και κάπως έτσι, η Ρώμη γίνεται ξανά σκηνικό της Lizzie McGuire, η Barbie αποκτά το δικό της DreamHouse και το Τόκιο σε μεταφέρει στην εποχή των retro video games.

Η νέα τάση φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική. Σύμφωνα με έρευνα της GetYourGuide, το 65% των millennials δηλώνει ότι ταξιδεύει αναζητώντας την αίσθηση μιας «πιο απλής εποχής», ενώ το 71% τόσο των Gen Z όσο και των millennials θα ενδιαφερόταν να κλείσει μια εμπειρία εμπνευσμένη από τα 90s ή τα 00s. Αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι δεν αφορά πλέον μόνο το μέρος που θα επισκεφθείς, αλλά και το συναίσθημα που θέλεις να πάρεις μαζί σου.

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Αν μεγάλωσες στις αρχές των 00s, δύσκολα ξεχνάς τη Lizzie McGuire. Η σειρά με πρωταγωνίστρια τη Hilary Duff έγινε τεράστιο pop culture φαινόμενο και η ταινία του 2003 μετέφερε τη Lizzie στη Ρώμη. Σήμερα, μπορείς να ζήσεις τη δική σου Y2K εκδοχή αυτής της ιστορίας μέσα από ένα Lizzie McGuire-themed Vespa tour. Η εμπειρία σε μεταφέρει στους δρόμους της Αιώνιας Πόλης πάνω σε βέσπα, συνδέοντας γνωστά σημεία της Ρώμης με την ατμόσφαιρα της ταινίας. Για πολλούς millennials, είναι ουσιαστικά η στιγμή που ένα παιδικό «μακάρι να ήμουν εκεί» γίνεται πραγματικότητα.

Ανάλογη είναι η λογική πίσω από τις εμπειρίες που συνδέονται με το Sex and the City στη Νέα Υόρκη. Για μια ολόκληρη γενιά, η πόλη δεν ήταν απλώς ένας προορισμός. Ήταν το σκηνικό της Carrie Bradshaw και της παρέας της. Οι fans μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα των πρωταγωνιστριών μέσα από οργανωμένες περιηγήσεις σε χαρακτηριστικά σημεία της σειράς, όπως το Bethesda Fountain στο Central Park, το Magnolia Bakery και το West Village. Ακόμη και το σπίτι της Carrie έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους fans, μετατρέποντας μια απλή βόλτα στη Νέα Υόρκη σε ταξίδι πίσω στην τηλεοπτική εποχή των 00s.

Και μετά υπάρχει η Barbie. Αν η παιδική σου ηλικία είχε αρκετό ροζ, τότε το Barbie The Dream Experience στο Άμστερνταμ μοιάζει σχεδόν φτιαγμένο για σένα. Η εμπειρία περιλαμβάνει 12 διαφορετικές ζώνες, καλύπτει έξι δεκαετίες ιστορίας της Barbie και καταλήγει σε ένα DreamHouse σε φυσικό μέγεθος. Είναι ένα ταξίδι σε έναν κόσμο που για πολλά παιδιά αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς τους, μόνο που αυτή τη φορά μπορείς να μπεις πραγματικά μέσα σε αυτόν.

Για τους fans των video games και των anime, το Τόκιο προσφέρει μια εντελώς διαφορετική μορφή Y2K νοσταλγίας. Στην Akihabara, το Nostalgic Anime and Retro Gaming Adventure σε μεταφέρει στην εποχή των παλιών arcade games. Αναζητάς vintage παιχνίδια, δοκιμάζεις τις ικανότητές σου σε old-school arcade και γνωρίζεις μια πλευρά της ιαπωνικής pop culture που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές. Η εμπειρία περιλαμβάνει ακόμη επίσκεψη σε Maid Café, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στη retro gaming κουλτούρα της Ιαπωνίας.

Το Y2K Travel, όμως, δεν αφορά μόνο τηλεοπτικές σειρές και παιχνίδια. Για τους μουσικόφιλους, το Manchester αποτελεί έναν προορισμό γεμάτο ιστορίες. Η πόλη συνδέθηκε με μερικά από τα σημαντικότερα βρετανικά συγκροτήματα, ενώ ονόματα όπως οι Oasis και οι Stone Roses έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική της. Οι σχετικές περιηγήσεις περνούν από σημεία-ορόσημα της μουσικής σκηνής του Μάντσεστερ, επιτρέποντάς σου να περπατήσεις στα μέρη που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας τους.

Υπάρχει, όμως, και μια διαφορετική πλευρά της νοσταλγίας. Δεν θέλεις απαραίτητα να ξαναζήσεις μια συγκεκριμένη σειρά, ταινία ή μουσική εποχή. Θέλεις απλώς να θυμηθείς πώς ήταν η ζωή πριν το κινητό γίνει προέκταση του χεριού σου. Το Sahara Desert Digital Detox προσφέρει ένα τριήμερο ταξίδι στην έρημο της Τυνησίας, σε ένα περιβάλλον με ελάχιστο ή καθόλου σήμα κινητής τηλεφωνίας. Χωρίς notifications, ατελείωτο scrolling και emails που περιμένουν απάντηση, έχεις μπροστά σου μόνο το τοπίο της ερήμου και την ευκαιρία να αποσυνδεθείς πραγματικά.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πραγματικό ενδιαφέρον του Y2K Travel. Δεν αναζητάς πάντα κάτι καινούργιο όταν ταξιδεύεις. Μερικές φορές θέλεις να επιστρέψεις σε κάτι παλιό. Σε μια ταινία που έβλεπες ξανά και ξανά, σε ένα τραγούδι που άκουγες από CD, σε ένα video game που σε κρατούσε ξύπνιο ή σε μια εποχή που δεν υπήρχε η ανάγκη να είσαι συνεχώς online.

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