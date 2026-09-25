Life 25.09.2026

Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

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Τα athleisure outerwear περνούν σε fashion-forward επίπεδο και γίνονται η απόλυτη στιλιστική στολή του φθινοπώρου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα sporty jackets αντικαθιστούν τα blazers, συνδυάζοντας άνεση και στυλ.
  • Συνδυάζονται με πολυτελείς υφές και απρόσμενα αξεσουάρ για μοντέρνα looks.
  • Προτείνονται συνδυασμοί με τζιν, capri, παγιέτες, letterman jackets και ρομαντικά κομμάτια.
  • Τα αθλητικά πανωφόρια υιοθετούνται και σε ανδρόγυνο στυλ, με πουκάμισα και γραβάτες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα sporty jackets βρίσκονται στο προσκήνιο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι άδικα, καθώς έχουν αποδείξει πως το casual στιλ μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στο tailoring όταν υπάρχει πρόθεση και φαντασία. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υψηλή ραπτική και την αθλητική άνεση θολώνει διαρκώς, μετατρέποντας τα ρετρό track jackets, τα κομψά anoraks και τα funnel-neck windbreakers σε κομμάτια που δεν είναι απλώς πρακτικά, αλλά εξαιρετικά στιλάτα και κατευθυντικά. Οι κλασικές εμφανίσεις αποκλειστικά για το γυμναστήριο περνούν πλέον σε δεύτερη μοίρα, καθώς τα αθλητικά layers συνδυάζονται με πολυτελείς υφές, γλυπτικές σιλουέτες και απρόσμενα αξεσουάρ που απογειώνουν το look, δίνοντας το στίγμα τους στις πασαρέλες και το street style.

sporty_jacket_office
https://www.instagram.com/sarahlouiseblythe/

Αν είσαι έτοιμη να ενσωματώσεις αυτή τη δυναμική τάση στην καθημερινή σου γκαρνταρόμπα, οι παρακάτω έξυπνοι και δοκιμασμένοι συνδυασμοί θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα πιο cool σύνολα της σεζόν. Είτε προτιμάς τις ισορροπίες ανάμεσα στο athleisure και το ρομαντικό στοιχείο είτε θες να πειραματιστείς με πιο ανατρεπτικές αντιθέσεις, τα sporty jackets προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες για μοναδικές εμφανίσεις.

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1) Denim με καρό

Το denim παραμένει ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του φθινοπώρου, αλλά αυτή τη σεζόν η προσοχή στρέφεται στις ογκώδεις wide-leg σιλουέτες. Για να πετύχεις εκείνη την αβίαστη cool-girl αισθητική, συνδύασε το τζιν σου με ένα cropped windbreaker ή bomber jacket για ένα sporty-luxe φινίρισμα. Αντί για ζώνη, δοκίμασε να δέσεις ένα καρό πουκάμισο γύρω από τη μέση σου, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη πινελιά print που δένει αρμονικά ολόκληρο το σύνολο.

bomber_jacket_karo_poukamiso
https://www.instagram.com/staceeyyx/

2) Capri με flats

Αν έχεις ήδη επενδύσει σε ένα μαύρο capri παντελόνι, βρίσκεσαι ήδη ένα βήμα μπροστά από τις τάσεις. Πριν εγκατασταθεί για τα καλά ο χειμώνας, δώσε του μια φρέσκια πνοή συνδυάζοντάς το με ένα αθλητικό jacket. Το sleek windbreaker χαρίζει εκείνη τη διάσημη model-off-duty διάθεση, ενώ τα απλά μαύρα flats κρατούν το look προσγειωμένο, κομψό και θηλυκό.

capri_bomber_jacket
https://www.instagram.com/ellenbrockygirl/

3) Παγιέτα

Τα sporty jackets έχουν κερδίσει την έγκριση της υψηλής μόδας, αλλά οι παγιέτες διεκδικούν επίσης δυναμικά τη θέση τους στην καθημερινή γκαρνταρόμπα, καθώς έχουν εγκριθεί επίσημα για πρωινές εμφανίσεις. Η αντίθεση ανάμεσα σε ένα λαμπερό sequin midi φόρεμα και ένα τραχύ utility jacket μπορεί να ακούγεται τολμηρή στα χαρτιά, όμως αποτελεί την επιτομή της φθινοπωρινής μόδας για όσους τολμούν το απρόσμενο.

fousta_pagieta_bomber_jacket
https://www.instagram.com/tessavmontfoort/

4) Letterman Jacket

Με την κυριαρχία των αθλητικών πανωφοριών να βρίσκεται στο απόγειο, η επιστροφή του κλασικού letterman jacket είναι μονόδρομος. Το συγκεκριμένο κομμάτι προσφέρει εκείνη την κολεγιακή ενέργεια που δείχνει φρέσκια και ανανεωμένη. Συνδύασέ το με ένα στενό t-shirt και flared denim για απόλυτη χαλάρωση, ολοκληρώνοντας με μια sleek τσάντα για την απαραίτητη δόση αντίθεσης.

letterman_jacket
https://www.instagram.com/jihoon/

5) Μια δόση ρομαντισμού

Ένα sporty jacket αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για τη ρομαντική τάση που κυριαρχεί όλη τη χρονιά. Τα lace-trim slips συγκαταλέγονται στις πιο ποθητές προσθήκες της σεζόν. Για να δώσεις στα ρομαντικά φορέματα μια πιο edgy κατεύθυνση, φόρεσε από πάνω ένα φουσκωτό bomber, εξισορροπώντας τέλεια τη γλυκύτητα με το απόλυτο coolness.

romantiko_jacket
https://www.instagram.com/_ninovaa/

6) Menswear

Τα fashion icons αφήνουν στην άκρη τα αναμενόμενα blazers και επιλέγουν αθλητικά windbreakers, προσθέτοντας μια ανατρεπτική πινελιά στο κλασικό tailoring. Φόρεσε το πανωφόρι πάνω από ένα crisp πουκάμισο με γραβάτα για ένα αποτέλεσμα που μοιάζει να βγήκε από το ανδρικό τμήμα, ολοκληρώνοντας με sharp παντελόνια και chunky loafers.

menswear_jacket
https://www.mad.gr/wp-content/uploads/2026/09/menswear-jacket.webp

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