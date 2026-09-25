Fashion 25.09.2026

Η Cardi B έκλεψε την παράσταση στην πασαρέλα του Roberto Cavalli στο Μιλάνο

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Η Cardi B μάγεψε με την παρουσία της το Μιλάνο στο show του Roberto Cavalli με tiger-print παλτό και γόβα-φίδι 1.695 δολαρίων
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Cardi B έκλεψε τις εντυπώσεις στην πασαρέλα του Roberto Cavalli στο Μιλάνο με τολμηρή εμφάνιση.
  • Φόρεσε παλτό με animal print, διχτυωτό καλσόν και εντυπωσιακές γόβες Cavalli αξίας 1.695 δολαρίων.
  • Η νέα συλλογή Cavalli Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 συνδύασε animal prints, floral και πούπουλα.
  • Το animal print είναι κυρίαρχη τάση, όπως φάνηκε και από την εμφάνιση της Jennifer Lopez.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου πήρε «φωτιά» όταν η Cardi B έκανε την εκρηκτική της εμφάνιση στο πολυαναμενόμενο σόου του οίκου Roberto Cavalli, προσθέτοντας τεράστιο star power στη διοργάνωση. Η διάσημη ράπερ καθήλωσε τα πλήθη και τα φλας των φωτογράφων από την πρώτη στιγμή που έφτασε στον χώρο, καταφθάνοντας με ένα tiger-print παλτό που διέθετε λεπτομέρειες κορσέ στο μπροστινό μέρος. Ολοκλήρωσε το τολμηρό της look με μαύρο διχτυωτό καλσόν, το οποίο χάρισε έξτρα υφή στο σύνολο, σκούρα γυαλιά ηλίου και ένα ασορτί περιλαίμιο σε σχήμα φιδιού που τύλιγε τον λαιμό της, ταιριάζοντας απόλυτα με τις λεπτομέρειες των παπουτσιών της.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Καθισμένη περήφανη στην πρώτη σειρά δίπλα στον προσωπικό της στιλίστα, Kollin Carter, η νικήτρια Grammy τράβηξε τα βλέμματα κάτω από τα άκρα της με τις εντυπωσιακές Roberto Cavalli animal-print γόβες της, αξίας 1.695 δολαρίων. Τα συγκεκριμένα παπούτσια διαθέτουν υψηλής αισθητικής σχεδιασμό με ψηλό vamp, μυτερή σιλουέτα, all-over λεοπάρ μοτίβο και ένα μοναδικό χρυσό αλυσιδωτό φίδι που αγκαλιάζει τη φτέρνα, κάνοντας την παρουσία του ορατή κυρίως από το πίσω μέρος, πάνω σε ένα εντυπωσιακό τακούνι στιλέτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω τακούνια κυκλοφορούν σε ποικιλία παραλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των zebra και jaguar print, αλλά και σε total black εκδοχή όπου η λεπτομέρεια του φιδιού αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο.

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Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Fausto Puglisi, ανέβασε τον πήχη και εξέλιξε τη σχεδιαστική ταυτότητα του οίκου, παρουσιάζοντας μια γυναικεία συλλογή για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 που συνδύασε αριστοτεχνικά animal prints, floral μοτίβα και πούπουλα πάνω στα κλασικά θεμέλια του οίκου, τα οποία βασίζονται στην αποκάλυψη του δέρματος και στα περίτεχνα διακοσμημένα τζιν. Στην πασαρέλα είδαμε αέρινα, ριχτά ρόμπες φορεμένα πάνω από χαμηλοκάβαλα τζιν και εσώρουχα τύπου thong και bralette, ενώ τα cropped τζιν έλαμπαν γεμάτα κρυστάλλους και διακοσμητικά πούπουλα.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Παράλληλα, εντυπωσιακά διχτυωτά μίνι φορέματα ξεπρόβαλαν γεμάτα τσαλακωμένες χρυσές λεπτομέρειες, chiffon φούστες κατέληγαν σε μακριά, σκισμένα τελειώματα, και τα animal prints αναμίχθηκαν μεταξύ τους σε ένα χαρούμενο συνονθύλευμα που θύμιζε άγρια ζούγκλα.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Backstage, ο Puglisi εξήγησε πως αυτό που αγαπά περισσότερο στον οίκο Cavalli είναι η δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα τζιν ως αυτούïσια αντικείμενα τέχνης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, τα αγγίζεις, τα κρατάς, τα τοποθετείς στη ντουλάπα σου και αισθάνεσαι αμέσως καλύτερα, αφού όλη η φιλοσοφία περιστρέφεται γύρω από τη χαρά και το πάθος.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η παρουσία της Cardi B με τις γόβες της ήρθε να επιβεβαιώσει μια ευρύτερη τάση, η οποία αποδείχθηκε περίτρανα και από άλλες διάσημες παρουσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εμφάνιση της Jennifer Lopez, η οποία εντοπίστηκε την προηγούμενη ημέρα φορώντας ένα head-to-toe leopard print σύνολο, ολοκληρωμένο με ασορτί slingback παπούτσια με λεοπάρ μοτίβο, αποδεικνύοντας πως το «animal instinct» της μόδας είναι εδώ για να μείνει.

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Cardi B Fashion Roberto Cavalli
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