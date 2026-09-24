Life 24.09.2026

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

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Μάθε πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy για το φθινόπωρο με απλές αλλαγές στα σεντόνια, τα μαξιλάρια, το πάπλωμα και τις κουβέρτες
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Άλλαξε τα σεντόνια με πιο ζεστά υφάσματα και γήινες αποχρώσεις.
  • Πρόσθεσε ένα πάπλωμα μεσαίου πάχους, αφήνοντάς το ελαφρώς χαλαρό.
  • Χρησιμοποίησε επιπλέον μαξιλάρια διαφορετικών μεγεθών και υφών.
  • Τοποθέτησε μια πλεκτή ή fluffy κουβέρτα στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το καλοκαίρι να σημαίνει ανάλαφρα σεντόνια και ανοιχτά παράθυρα, όμως το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Οι πιο δροσερές νύχτες είναι η τέλεια αφορμή για να μετατρέψεις την κρεβατοκάμαρά σου σε έναν ζεστό και χαλαρωτικό χώρο όπου θα ανυπομονείς να επιστρέφεις κάθε βράδυ.

Στοιχισμένο κρεβάτι με λευκά σεντόνια και μαξιλάρια, φωτισμένο από τις ακτίνες του ήλιου που περνούν μέσα από περσίδες.
Πηγή: Unsplash

Δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλη ανακαίνιση ή να αλλάξεις όλα τα έπιπλα. Μερικές μικρές αλλαγές στα λευκά είδη και στα διακοσμητικά αρκούν για να δώσεις στο κρεβάτι σου την απόλυτη φθινοπωρινή αίσθηση.

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1. Ξεκίνα από τα σεντόνια

Η αλλαγή των σεντονιών είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος για να φέρεις το φθινόπωρο στην κρεβατοκάμαρά σου. Αν μέχρι τώρα προτιμούσες πολύ λεπτά και δροσερά υφάσματα, μπορείς να επιλέξεις μια πιο ζεστή υφή για τις επόμενες εβδομάδες. Βαμβακερά σεντόνια υψηλής ποιότητας, φανελένια σχέδια ή υφάσματα με πιο απαλή και «γεμάτη» αίσθηση μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Προτίμησε επίσης γήινες αποχρώσεις, όπως μπεζ, εκρού, καφέ ή muted πράσινο, για ένα πιο ήρεμο αποτέλεσμα.

Pexels
Pexels

2. Πρόσθεσε ένα πάπλωμα

Ένα όμορφο πάπλωμα μπορεί να αλλάξει αμέσως την εικόνα του κρεβατιού σου. Για το φθινόπωρο, δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξεις το πιο βαρύ που διαθέτεις. Ένα μεσαίου πάχους πάπλωμα μπορεί να σου προσφέρει την απαραίτητη ζεστασιά χωρίς να σε κάνει να αισθάνεσαι υπερβολικά ζεστά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν θέλεις ακόμη πιο cozy αποτέλεσμα, άφησέ το ελαφρώς χαλαρό πάνω στο κρεβάτι αντί να το στρώσεις απόλυτα ίσια.

3. Μην ξεχάσεις τα μαξιλάρια

Όσο περισσότερα μαξιλάρια τόσο καλύτερα; Ίσως όχι πάντα, αλλά μερικά επιπλέον μαξιλάρια μπορούν να κάνουν το κρεβάτι σου να δείχνει πολύ πιο φιλόξενο. Συνδύασε διαφορετικά μεγέθη και υφές και πρόσθεσε δύο διακοσμητικά μαξιλάρια σε φθινοπωρινές αποχρώσεις. Μπορείς επίσης να τοποθετήσεις ένα μεγάλο μαλακό μαξιλάρι μπροστά από τα υπόλοιπα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός μικρού lounge στον χώρο σου.

Pexels
Pexels

4. Βάλε μια κουβέρτα στο τέλος του κρεβατιού

Μια πλεκτή ή fluffy κουβέρτα διπλωμένη στο κάτω μέρος του κρεβατιού είναι η λεπτομέρεια που μπορεί να ολοκληρώσει το look. Παράλληλα, θα την έχεις πρόχειρη για εκείνες τις νύχτες που η θερμοκρασία πέφτει περισσότερο.

Pexels
Pexels

Extra tip: Το μυστικό για μια cozy κρεβατοκάμαρα δεν είναι να γεμίσεις τον χώρο με διακοσμητικά. Επίλεξε λίγα και σωστά κομμάτια, κράτησε μια ήρεμη χρωματική παλέτα και δημιούργησε μια αίσθηση καθαριότητας και άνεσης. Άλλωστε, το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να κάνεις το σπίτι σου λίγο πιο ζεστό και το κρεβάτι σου ακόμη πιο απολαυστικό. Και μερικές φορές, αυτό που χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι πραγματικά ξεκουράζεσαι είναι απλώς καθαρά σεντόνια, μια μαλακή κουβέρτα και ένα κρεβάτι στο οποίο θέλεις να χουχουλιάσεις.

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