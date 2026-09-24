TV 24.09.2026

«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας

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Δυνατοί χαρακτήρες, μεγάλοι έρωτες και συγκλονιστικές ανατροπές ξεδιπλώνονται στη νέα δραματική σειρά του Alpha
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η νέα σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», κάνει πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου με διπλό επεισόδιο.
  • Η πλοκή επικεντρώνεται σε μια χήρα μητέρα που θέλει να εξασφαλίσει καλύτερη ζωή στις δύο κόρες της.
  • Οι ζωές των δύο κορών διασταυρώνονται με την πλούσια οικογένεια Κεχαγιά, αποκαλύπτοντας μυστικά.
  • Η σειρά εξερευνά οικογενειακές συγκρούσεις, ταξικές αντιθέσεις, έρωτες και κρυμμένες αλήθειες.
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Οι νέα τηλεοπτική σεζόν φέρνουν στο προσκήνιο ιστορίες που υπόσχονται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, συνδυάζοντας το δραματικό στοιχείο με έντονα συναισθήματα. Όταν μάλιστα η πλοκή βασίζεται σε οικογενειακές συγκρούσεις και ταξικές αντιθέσεις, το τηλεοπτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Οι κόρες της Αρετής

Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00 με διπλό επεισόδιο, υποσχόμενη μια καθηλωτική τηλεοπτική εμπειρία. Δυνατοί χαρακτήρες, έντονα συναισθήματα και ανατροπές δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η Άννα, η μικρή κόρη, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η Ναταλία, η μεγάλη κόρη, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη. Οι ζωές τους ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρις ότου η μοίρα τις φέρει κοντά στην ισχυρή κι εύπορη οικογένεια Κεχαγιά.

Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του, ο Ανδρέας, ο Κωνσταντίνος, ο Αλέξης και η Φαίη, κρύβουν σκοτεινά μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Όταν οι δύο αυτοί εντελώς διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται, οι φιλοδοξίες, οι έρωτες, οι ταξικές αντιθέσεις και οι καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω.

Το επίσημο trailer της σειράς είναι «ντυμένο» με το τραγούδι «Στα δύο», σε μουσική Νίκου Τερζή, στίχους Γιάννη Κότσιρα και ερμηνεία Κατερίνας Λαζαρίδου. Η μελωδία αυτή συνδέεται ιδανικά με τους δύο κόσμους, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις σχέσεις που δοκιμάζονται σκληρά στην πορεία.

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ALPHA Οι Κόρες της Αρετής ΣΕΙΡΑ
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